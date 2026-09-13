Atlético Nacional venció 2-0 a Águilas Doradas en la décima fecha del fútbol colombiano: así fue el estreno con el gol para Ian Poveda

Este fue el equipo titular de Atlético Nacional que venció 2-0 a Águilas Doradas en la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Atlético Nacional

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Atlético Nacional venció 2-0 a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot, por la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-II, con un segundo tiempo que cambió a partir de los ingresos de Edwin Cardona, Ian Poveda y Elías Cabrera. Cardona abrió el marcador de penal a los 68 minutos y Poveda, en su estreno con gol, selló el resultado a los 83 ante 41.551 espectadores.

El equipo dirigido por Lucas González tuvo dificultades durante la primera etapa para imponer condiciones pese a manejar la pelota, tuvo el 61% de la posesión del balón, mientras que su rival el 39% restante. Águilas Doradas generó las primeras ocasiones y obligó a Franco Armani a intervenir apenas comenzó el encuentro, tras un error defensivo de William Tesillo que dejó a Arizalas frente al arquero argentino.

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Armani ganó ese mano a mano y también respondió ante un posterior remate de Ávalo. Nacional contestó con aproximaciones de Sarmiento, Juan Rengifo y Alfredo Morelos, aunque sin precisión suficiente para superar al guardameta Soto. El visitante sostuvo el orden, cerró espacios y encontró en Arizalas una salida constante por los costados.

41.551 espectadores en el Atanasio Girardot vieron la victoria de Atlético Nacional 2-0 ante Águilas Doradas - crédito Atlético Nacional

Águilas Doradas exigió a Franco Armani en el arranque

El inicio tuvo un ritmo alto, con llegadas en ambos arcos. Nacional buscó profundidad mediante Román, Marlos y Morelos, mientras que Águilas Doradas aprovechó las imprecisiones del fondo local para atacar con velocidad. Ricaurte asumió la conducción visitante y trató de conectar con Márquez y Arizalas, pero el marcador se mantuvo sin goles al descanso.

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Rengifo intentó desde la pelota quieta y Morelos remató con poco peligro, mientras Soto respondió sin mayores dificultades. Del otro lado, Águilas tuvo las oportunidades más claras de ese tramo, en especial durante los primeros minutos.

Tras el entretiempo, Nacional adelantó sus líneas y trató de resolver el partido con mayor intensidad. Rengifo y Román probaron desde media distancia a los 50 minutos, pero el arquero visitante controló el remate del primero y el segundo disparo se fue por encima del travesaño.

Águilas Doradas volvió a avisar a los 56′, cuando Vásquez falló una ocasión de cabeza tras un tiro de esquina de Ramírez. Poco después, una contra liderada por Mena y Arizalas terminó con un centro que pasó frente al arco de Armani sin que un compañero pudiera conectarlo.

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El segundo jugador de izquierda a derecha se llama Simón Rojas y debutó como futbolista profesional con Atlético Nacional, en el partido ante Águilas Doradas en la tarde de este 13 de septiembre - crédito Atlético Nacional

Los cambios de Lucas González definieron el partido

González movió el banco a los 58 minutos. Cardona, Poveda y Cabrera reemplazaron a Rengifo, Marlos y Rojas, respectivamente. Los tres ingresos participaron en la transformación ofensiva de Atlético Nacional, que pasó a dominar el desarrollo y acumuló llegadas sobre el área de Soto.

Poveda apareció de inmediato como una alternativa por velocidad y desequilibrio. A los 62 minutos recibió un envío largo, ingresó al área y cayó tras una sujeción de Nicolás Lara. El árbitro Jonnathan Ortiz revisó la acción a instancias del VAR y sancionó penal para Nacional.

Edwin Cardona convirtió el 1-0 desde los doce pasos a los 68 minutos, con un remate potente y colocado que dejó sin respuesta a Soto. El gol cambió el escenario: Nacional ganó confianza y Águilas perdió capacidad para sostener la presión que había ejercido en varios pasajes del encuentro.

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Morelos estuvo cerca de ampliar la diferencia a los 76 minutos, con un disparo que dio en el horizontal. Dos minutos más tarde, Soto evitó el segundo tanto ante Poveda y Cabrera también encontró el travesaño. Nacional mantuvo el control, mientras el visitante apostó por ataques aislados.

Andrés Sarmiento fue uno de los jugadores titulares con Atlético Nacional en el partido ante Águilas Doradas en el fútbol colombiano - crédito Atlético Nacional

Ian Poveda cerró el triunfo con su primer gol

El estreno de Ian Poveda quedó marcado por su incidencia en las dos anotaciones. Además de provocar el penal que Cardona transformó en apertura del marcador, el atacante definió el 2-0 a los 83 minutos tras un pase largo de Cabrera. Poveda controló la pelota y resolvió ante la salida del arquero para asegurar la victoria.

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En los últimos minutos, Nacional administró la ventaja y siguió cerca del tercer gol con Cardona, Sarmiento y Cristian “Chicho” Arango, quien ingresó por Morelos. Águilas intentó reaccionar con Ricaurte y Charales, pero no pudo encontrar espacios ante un rival que manejó el cierre del partido.