Colombia

Jerome Sanabria alertó que Colombia va camino a un sistema de pensiones que fracasó en Alemania: “Estaremos frente a la peor crisis”

La creadora de contenido destacó los mecanismos de capitalización que se discuten en el país europeo y cuestionó que Colombia avance hacia un sistema que podría aumentar las presiones sobre las finanzas públicas

Mientras Alemania, la cuna del sistema pensional de reparto, corre para adoptar un modelo de capitalización individual y salvar sus finanzas, Colombia parece ir en dirección contraria, analizó Jerome Sanabria - crédito @SoyJerome__/X

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La activista política y creadora de contenido Jerome Sanabria se pronunció sobre el debate en torno al sistema de jubilación y analizó las recientes propuestas de reforma pensional en Alemania.

A través de su cuenta en la red social X y su columna en el diario La República, la analista de derecha expuso los problemas financieros del modelo de reparto público y respaldó las iniciativas de contrarreforma promovidas por la administración del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia.

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El pronunciamiento se da en momentos en que el Gobierno nacional plantea modificaciones a la Ley 2381 de 2024, al buscar restablecer la competencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas y proteger el ahorro individual. Frente a este panorama, Sanabria afirmó en sus redes sociales que Alemania atraviesa graves dificultades por mantener un esquema de reparto similar al de Colpensiones.

“Mientras Alemania migra hacia la capitalización individual, Colombia insiste en meternos de cabeza en la pirámide pensional de Colpensiones. Si el gobierno De la Espriella no enfrenta este problema hoy, en 20 años estaremos frente a la peor crisis fiscal de la historia”, publicó Jerome Sanabria en su cuenta de X.

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La activista Jerome Sanabría habló de las pensiones en Alemania como espejo para el futuro de Colombia - crédito @SoyJerome__/X
La activista Jerome Sanabría habló de las pensiones en Alemania como espejo para el futuro de Colombia - crédito @SoyJerome__/X

En su espacio de análisis audiovisual, la activista detalló el origen histórico del sistema público alemán y explicó cómo la dinámica demográfica actual ha desequilibrado el pago de las mesadas en el país europeo.

“Imagínense que por allá en 1889 a un canciller alemán se le ocurrió una idea que para su época parecía fabulosa: Un sistema pensional de reparto, es decir, un sistema pensional que funciona donde las cotizaciones se utilizan inmediatamente para pagar las pensiones actuales. Así es, les estoy hablando de Otto von Bismarck”, explicó la activista.

Jerome agregó que: “Este señor fue el creador de la primera y única pirámide financiera que ha sido legal en el mundo. Hoy los países sufren sus terribles consecuencias 130 años después”.

Hombre mayor con anteojos sentado ante una mesa con documentos de pensión, un bolígrafo y una calculadora.
Jerome explicó que el sistema de pensiones de Alemania estancó por años al país es el mismo que se quiere implmentar en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La creadora de contenido presentó cifras sobre el impacto presupuestal que genera el esquema actual en las finanzas de la nación europea y advirtió sobre el alto costo fiscal que representa el sostenimiento de las mesadas públicas.

“Hoy la esperanza de vida en Alemania es de 81 años y su edad de pensión está alrededor de los 67 años. Y la deuda pensional que les ha dejado tener una pirámide, como nuestro Colpensiones, pero en Alemania, ya supera el 9% de su PIB”, señaló Jeorme en su video en redes sociales.

La creadora de contenido explicó al respecto: “9% de su PIB son más de 406.000 millones de euros al año. Esto es mucho más que todo el PIB que tiene Colombia. Y según el Instituto Ifo, de cada 3 euros que recaudan al año. Uno de esos cada 3 se utiliza para pagar el déficit fiscal en pensiones”.

El euro, moneda oficial de Alemania, está en el centro del debate económico por las propuestas para reformar el sistema pensional y fortalecer los mecanismos de ahorro e inversión - crédito AFP
El euro, moneda oficial de Alemania, está en el centro del debate económico por las propuestas para reformar el sistema pensional y fortalecer los mecanismos de ahorro e inversión - crédito AFP

La joven activista habló de lo que le puede pasar a Colombia de seguir el ejemplo de Alemania

Respecto a las alternativas que discute el gobierno alemán para corregir el déficit presupuestal, la activista resaltó la creación de mecanismos orientados a la inversión de capitales de los trabajadores: “El cuarto punto, que es algo que me parece espectacular y quiero hacer énfasis en esto, es la creación de un fondo de capitalización administrado por el Estado, un fondo de ahorro y de inversión obligatorio para todos los trabajadores alemanes.

“Este fondo en la práctica va a funcionar como si fuera una AFP pública, pero en vez de funcionar como una pirámide, empezará a ahorrar y a invertir la plata. Sin embargo, que un país que siempre le ha creído al modelo de Bismarck por fin opte por capitalizar, ya es mucha ganancia para el mundo”, destacó la analista.

- crédito @soyjerome_/Instagram - Presidencia
Jerome Sanabria cuestionó el esquema de reparto y respaldó las iniciativas del Gobierno para ampliar la competencia de las AFP - crédito @soyjerome_/Instagram - Presidencia

De igual manera, Sanabria insistió en que el Estado colombiano debe revisar la estructura del sistema de reparto para evitar presiones en las finanzas públicas a futuro: “Ningún Estado resiste por siempre un sistema de reparto. O capitalizan o se acaban. ¿Saben qué es curioso? Que mientras un país rico como Alemania está corriendo rápidamente hacia la capitalización individual, en Colombia estamos corriendo hacia un sistema deficitario, hacia el sistema del que hoy Alemania se quiere salir”.

Las declaraciones de Sanabria coinciden con la agenda económica del Gobierno nacional, que contempla ajustar el componente de prima media y brindar mayores alternativas de inversión a los fondos de pensiones privados, al dejar a un lado la reforma que propuso la administración anterior de Gustavo Petro.

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