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“No nos heredan. Nos eligen”: la campaña del Internacional de Bogotá para crear hinchas que recibió premio de publicidad

El club capitalino logra el primer galardón dorado para el fútbol colombiano con una estrategia de marca previa a su estreno en la cancha y suma dos platas por su apuesta de comunidad elegida

El lema “No nos heredan. Nos eligen” cuestionó la herencia familiar como origen de la hinchada y puso el foco en la elección - crédito Internacional de Bogotá
El lema “No nos heredan. Nos eligen” cuestionó la herencia familiar como origen de la hinchada y puso el foco en la elección - crédito Internacional de Bogotá
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Internacional de Bogotá se convirtió en el primer club del fútbol colombiano en ganar un Effie de Oro, al ser reconocido por una estrategia que construyó una marca y una comunidad antes de su debut deportivo.

A nueve meses de su lanzamiento, el equipo recibió además dos galardones de Plata por una campaña centrada en la elección de una hinchada, en lugar de la tradición familiar. Ryan Reynolds, uno de los inversionista del nuevo grupo financiero dueño del club, fue protagonista en la campaña.

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El caso obtuvo tres premios en los Effie Awards Colombia 2026: Oro en David vs. Goliat y Plata en Sports & Entertainment y Engaged Community. La campaña llegó a la instancia final en las tres categorías, frente a marcas, compañías y agencias del país.

Los Effie Awards distinguen la efectividad del marketing y la capacidad de una idea para producir resultados medibles para una marca o negocio. Creados en 1968, están presentes en múltiples mercados y son uno de los reconocimientos de mayor prestigio de la industria.

Así se creó la campaña “No nos heredan. Nos eligen” del Internacional de Bogotá

Inter Bogotá ganó un Effie de Oro en 2026 y se convirtió en el primer club del fútbol colombiano en lograr ese reconocimiento - crédito Internacional de Bogotá
Inter Bogotá ganó un Effie de Oro en 2026 y se convirtió en el primer club del fútbol colombiano en lograr ese reconocimiento - crédito Internacional de Bogotá

La estrategia se llamó “El club que construyó una hinchada antes del primer partido” y fue desarrollada por Inter Bogotá junto con la agencia Buentipo. Otras empresas de publicidad como Diptongo, Pupila y Spectro participaron en su implementación mediante piezas audiovisuales, contenidos, propuestas creativas y experiencias.

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El proyecto partió de un desafío distinto al de los clubes tradicionales: crear desde cero una identidad deportiva, una comunidad y un sentido de pertenencia capaz de extenderse más allá de la competencia en la cancha. La propuesta buscó vincular el fútbol con las comunidades de Bogotá y con diferentes formas de vivir la ciudad.

La campaña se puso en marcha antes de que el equipo disputara su primer encuentro. En vez de esperar que los resultados deportivos formaran una hinchada con los años, el club planteó una razón de pertenencia desde el comienzo.

La narrativa cuestionó la idea de que la afinidad por un equipo debe transmitirse dentro de una familia. Bajo el lema “No nos heredan. Nos eligen”, la institución convirtió el lanzamiento de su identidad en una conversación sobre elección, pertenencia y ciudad. En menos de 30 días, la iniciativa produjo resultados de marca, comunidad y negocio, según el balance presentado por el club.

Mauricio Ucros, director de Marketing de Inter Bogotá, lideró la construcción y el posicionamiento de la marca. Para el ejecutivo, el reconocimiento respalda la apuesta inicial del proyecto: “Desde el comienzo entendimos que no podíamos construir este club siguiendo exactamente las mismas reglas con las que históricamente se ha construido el fútbol. Éramos una marca nueva, sin décadas de historia y compitiendo por la atención de personas que ya tenían equipos, hábitos y afinidades. Nuestra oportunidad era convertir esa aparente desventaja en una fortaleza: escuchar, cuestionar, experimentar y construir una marca que la gente pudiera elegir”.

Fundado en 2026, Inter Bogotá forma parte de Tylis-Porter Group, respaldado por inversionistas como Ryan Reynolds, Eva Longoria, Kate Upton y Justin Verlander - crédito Internacional de Bogotá
Fundado en 2026, Inter Bogotá forma parte de Tylis-Porter Group, respaldado por inversionistas como Ryan Reynolds, Eva Longoria, Kate Upton y Justin Verlander - crédito Internacional de Bogotá

En sus primeros meses, el club planteó una operación que abarca entretenimiento, contenidos, cultura, comunidad y construcción de marca, además de su actividad deportiva. La propuesta busca atraer audiencias, aliados y compañías que no habían considerado al fútbol colombiano desde esa perspectiva.

Los tres reconocimientos constituyen una validación externa de ese modelo y abren una oportunidad para que otros clubes del país se posicionen en marketing, innovación y construcción de marca. Ucros sostuvo que el premio no cierra el proceso: “Este Effie no significa que hayamos terminado de construir algo; significa exactamente lo contrario. Apenas estamos empezando. Pero recibir una validación de esta magnitud nueve meses después de haber lanzado el club nos confirma que vale la pena seguir cuestionando, experimentando y haciendo las cosas diferente”.

La estrategia “El club que construyó una hinchada antes del primer partido” fue desarrollada por Inter Bogotá junto con Buentipo - crédito Internacional de Bogotá
La estrategia “El club que construyó una hinchada antes del primer partido” fue desarrollada por Inter Bogotá junto con Buentipo - crédito Internacional de Bogotá

Christian Tufano, vicepresidente creativo de Buentipo, explicó el punto de partida de la campaña: “Se juntaron mis dos pasiones: el fútbol y las ideas. Cuando llegó la oportunidad que nos dio Mauricio Ucrós, lo primero que hicimos fue retar el fandom y la manera en la que nos relacionamos con el fútbol. No queríamos que las personas se hicieran hinchas del club de sus papás o de su ciudad, sino que por primera vez tuvieran la oportunidad de elegir”.

Inter Bogotá fue fundado en 2026 y forma parte de Tylis-Porter Group, un grupo propietario de activos deportivos respaldado por inversionistas como Ryan Reynolds, Eva Longoria, Kate Upton y Justin Verlander.

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