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Luis Suárez suma cinco partidos seguidos anotando con Sporting CP; Durán no levanta vuelo en Benfica

El delantero samario le dio el empate a su equipo desde el punto penal, fue titular y jugó todo el compromiso; mientras que el medellinense volvió a ser suplente y sigue sin marcar

En la semana previa a la convocatoria de selección Colombia. Jhon Durán llegó a siete partidos sin anotar, mientras Luis Javier Suárez lo hizo por quinto partido consecutivo - crédito Benfica/Sporting CP
En la semana previa a la convocatoria de selección Colombia. Jhon Durán llegó a siete partidos sin anotar, mientras Luis Javier Suárez lo hizo por quinto partido consecutivo - crédito Benfica/Sporting CP
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Luis Javier Suárez marcó su sexto gol en cinco partidos consecutivos con Sporting CP, al convertir un penal a los 81 minutos en el empate 1-1 ante Famalicão por la sexta jornada de la Liga de Portugal. El delantero colombiano abrió el marcador para el conjunto de Lisboa, que cedió la igualdad en el descuento con un autogol de Gonçalo Inácio.

La anotación prolongó una secuencia que comenzó el 22 de agosto, cuando Suárez convirtió su primer tanto de la temporada 2026/27 en el triunfo 3-1 frente a Alverca. Seis días después firmó un doblete en la victoria 4-0 contra Rio Ave, con goles a los 26 y 37 minutos.

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El atacante mantuvo su registro en los dos partidos siguientes. Marcó de penal en el 2-0 sobre Nacional, el 5 de septiembre, y volvió a ejecutar con éxito desde los 11 metros en el 3-1 ante Galatasaray, por la primera fecha de la fase de liga de la Liga de Campeones. Ante Famalicão, repitió el recurso y alcanzó seis goles en sus últimas cinco presentaciones.

Luis Javier Suárez acumula seis partidos en cinco juegos con Sporting CP de Lisboa - crédito Pedro Nunes/Reuters
Luis Javier Suárez acumula seis partidos en cinco juegos con Sporting CP de Lisboa - crédito Pedro Nunes/Reuters

Suárez tuvo cinco remates y convirtió el único a puerta de Sporting CP

El buen momento de Luis Javier Suárez llega después de un inicio de temporada atravesado por cuestionamientos físicos, rumores de salida y una situación que generó reacciones entre parte de la afición de Sporting CP. El delantero volvió tarde a la dinámica de pretemporada tras jugar el Mundial con Colombia, cuya eliminación se produjo el 8 de julio.

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El técnico Rui Borges explicó el 7 de agosto que el atacante no había protagonizado un acto de indisciplina, como se especuló en Portugal, aunque reconoció que aún buscaba su mejor condición tras una campaña de alta exigencia. “No ocurrió absolutamente nada”, afirmó el entrenador, quien señaló que el futbolista salió al vestuario frustrado al terminar un ejercicio y regresó para cumplir el trabajo complementario que le pidió el cuerpo técnico.

Suárez comenzó como suplente en las dos primeras fechas de la Liga de Portugal y recibió silbidos cuando ingresó en el partido ante Vitória de Guimarães, el 16 de agosto. Recuperó la titularidad el 22 de agosto contra Alverca y marcó su primer gol del curso. Desde entonces, encadenó anotaciones frente a Rio Ave, Nacional, Galatasaray y Famalicão. En medio de las versiones sobre contactos en el mercado, el presidente Frederico Varandas aseguró el 23 de agosto que el colombiano continuaría en el club.

John Jáder Durán volvió a ser suplente con el Benfica e ingresó al minuto 80 en el partido ante Estoril - crédito AFP
John Jáder Durán volvió a ser suplente con el Benfica e ingresó al minuto 81 en el partido ante Gil Vicente- crédito AFP

Sus estadísticas ante Famalicão:

  • 5 remates totales
  • 2 remates a puerta
  • 11 pases precisos de 14 intentos
  • Ocho pases correctos en campo rival
  • 35 toques de balón
  • 7 pérdidas de posesión
  • 5 contribuciones defensivas
  • 1 recuperación
  • Calificación de 7,6 según SofaScore

El gol de Suárez llegó en un tramo de tensión para Sporting CP. El visitante no había podido quebrar el cero y el delantero asumió la ejecución desde el punto penal. Su remate cruzado superó al arquero Lazar Carević y puso el 1-0 parcial. Famalicão encontró el empate en tiempo añadido, por lo que los Leones dejaron dos puntos en su visita.

Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Jhon Durán ingresó en el minuto 81 y sigue sin marcar con Benfica

La situación de Jhon Durán en Benfica resultó distinta. El delantero colombiano comenzó otra vez entre los suplentes y entró a los 81 minutos en la victoria 3-1 ante Gil Vicente. Con ese encuentro, acumuló seis partidos consecutivos sin anotar con el club portugués.

Durán tuvo una participación reducida en los minutos finales. Completó los cuatro pases que intentó, tocó siete veces el balón y perdió una posesión. No registró remates ni contribuciones defensivas, en una jornada en la que Benfica resolvió el resultado sin que el colombiano tuviera incidencia directa en las jugadas de gol.

El puesto de centrodelantero volvió a ser para Vangelis Pavlidis, quien anotó ante Gil Vicente. El atacante griego llegó a los ocho goles y dos asistencias en seis partidos, cifras que explican su continuidad en la formación inicial y el lugar secundario de Durán en la rotación ofensiva.

La diferencia de presente entre los dos atacantes colombianos aparece a pocos días de una nueva concentración internacional. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó tres amistosos para la ventana que irá del 21 de septiembre al 6 de octubre. El equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a México el 26 de septiembre en Baltimore, a Paraguay el 2 de octubre en Harrison y a Perú el 6 de octubre en Miami.

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