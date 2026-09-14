Detuvieron en Bogotá al mexicano Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’: este sería el motivo

La Policía Nacional de Colombia informó que el procedimiento ejecutó una sanción dictada por un juzgado de Cali y que no corresponde a una investigación penal, tras su llegada a Bogotá el domingo 13 de septiembre - crédito @AgustinLaje / X

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El creador de contenido mexicano Samuel Adrián fue detenido el domingo 13 de septiembre en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, a raíz de una orden de arresto por desacato emitida por un juzgado de Cali. Según la información difundida por la Policía Nacional de Colombia, el procedimiento no corresponde a una investigación penal, sino al cumplimiento de una sanción judicial.

Adrián, director del documental Colombia: fábrica de niños trans, llegó a la capital colombiana pese a que había anticipado públicamente que podía ser privado de la libertad. Antes del viaje, publicó un video desde el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, en el que afirmó que una notificación judicial ordenaba su arresto por 10 días y el pago de una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales en Colombia.

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El caso se originó a partir de un incidente de desacato relacionado con contenidos publicados por Adrián en su canal de YouTube. El documental aborda tratamientos y protocolos médicos vinculados con la transición de género en niños y adolescentes en Colombia, un tema que provocó debates entre sectores políticos, organizaciones de derechos Lgbtiq+, especialistas de la salud y grupos con posturas críticas frente a esos procedimientos.

No se trata de una causa penal

Samuel Adrián fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por una orden de arresto por desacato emitida por un juzgado de Cali - crédito Composición fotográfica

Tras su llegada a Bogotá, Samuel Adrián fue llevado a una estación ubicada dentro del aeropuerto El Dorado, mientras las autoridades avanzaban con el protocolo previsto para este tipo de decisiones judiciales.

La Policía Nacional indicó que la medida no equivale a una captura por la presunta comisión de un delito. Se trata de una orden de arresto dictada dentro de un proceso de desacato, un mecanismo que puede aplicar la justicia colombiana cuando considera que una persona incumplió una decisión adoptada en el marco de una tutela.

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El proceso está vinculado con una acción impulsada por el médico Mario Angulo, mencionado por Adrián en su documental y en publicaciones posteriores. La información disponible sostiene que el influenciador mexicano se negó a retirar el material audiovisual de circulación, una situación que derivó en sanciones judiciales.

El director había anticipado que viajaría pese a la orden judicial

La decisión fue emitida por un juzgado colombiano dentro de un incidente de desacato y abrió un cruce público sobre la independencia de la Justicia frente al Gobierno - crédito X

En la grabación difundida por Fundamento, la productora asociada al documental, Adrián sostuvo que recibió la notificación mientras se encontraba en Panamá. El mexicano afirmó que la medida judicial estaba relacionada con las declaraciones incluidas en Colombia: fábrica de niños trans. En particular, señaló que difundió grabaciones atribuidas al doctor Mario Angulo sobre tratamientos aplicados a menores de edad.

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“No cometí ningún delito y no me voy a quedar de brazos cruzados”, afirmó Adrián en el video. También dijo que sus representantes legales, la firma Ogaz y Asociados en México y el equipo de Nueva Democracia en Colombia, trabajarían en su defensa.

El director pidió apoyo al Gobierno de México y solicitó a sus seguidores que compartieran el mensaje. “Espero que el gobierno de México me proteja”, expresó antes de abordar el vuelo hacia Bogotá.

El caso derivó en cruces políticos en redes sociales

Agustín Laje difundió en X la detención de Samuel Adrián y cuestionó la orden judicial emitida en Colombia - crédito @AgustinLaje / X

El arresto de Samuel Adrián se viralizó tras una publicación del escritor argentino Agustín Laje, director de la Fundación Faro. En su cuenta de X, Laje afirmó que el creador de contenido había llegado a Colombia “a defender a los niños” y vinculó la decisión judicial con el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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“Samuel Adrián acaba de llegar a Colombia y se lo llevaron preso”, escribió Laje. También sostuvo que la justicia había ordenado la detención después de que el investigador se negara a “silenciar” las denuncias de su documental.

El abogado Alejandro Carranza respondió a esa publicación y rechazó que se atribuyera la medida al mandatario colombiano. Según indicó, la orden fue emitida por un juez de Cali dentro de un incidente de desacato derivado de una tutela presentada por Mario Angulo.

Alejandro Carranza rechazó que el Gobierno de Gustavo Petro tuviera relación con el arresto y atribuyó la medida a una decisión judicial de Cali - crédito @HombreJurista / X

Carranza sostuvo que Gustavo Petro no ordenó el arresto y cuestionó que se vinculara una decisión judicial concreta con el Poder Ejecutivo. “Dicho arresto fue emitido por un juez en Cali”, afirmó el jurista en X.

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