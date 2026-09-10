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Atlético Nacional y Chapecoense conmemorarán 10 años de la tragedia aérea que dejó 71 muertos en La Ceja, Antioquia

Los dos clubes, que entablaron una amistad desde entonces, se verán las caras como homenaje a las víctimas y el recuerdo de uno de los días más dolorosos en el fútbol internacional

Atlético Nacional hizo homenaje a Chapecoense
Así fue el homenaje en el Atanasio Girardot a las víctimas del Chapecoense en 2016 - crédito Colprensa
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La tragedia aérea de Chapecoense, el 28 de noviembre de 2016, marcó para siempre al conjunto brasileño y al fútbol internacional, ya que casi toda la plantilla del club falleció, junto con el cuerpo técnico, lo que dejó un golpe en la institución y también en Atlético Nacional.

Luego de una década del accidente en La Ceja, Antioquia, Nacional y “Chape” se volverán a ver para conmemorar los 10 años del hecho, que dejó 71 personas muertas y seis sobrevivientes, entre los cuales están tres jugadores, un periodista y dos miembros de la tripulación.

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Cabe recordar que, debido a esta tragedia, no se disputó la final de la Copa Sudamericana 2016 que era entre los dos clubes, cuyo trofeo le fue cedido a la escuadra brasileña por parte de los antioqueños, un gesto que fue aplaudido en todo el mundo.

El reencuentro de Nacional y Chapecoense

Chapecoense y Atlético Nacional volverán a enfrentarse el 26 de septiembre en Medellín en un amistoso que formará parte de los actos por los 10 años del accidente aéreo de 2016, una tragedia que impidió la final de la Copa Sudamericana y unió para siempre a los dos clubes.

El partido se jugará en el estadio Atanasio Girardot, según el periódico El Colombiano, y aunque el horario todavía no fue definido, ya tiene confirmado su sentido central: será un homenaje a las víctimas del vuelo que llevaba a la delegación del club brasileño hacia Colombia en noviembre de 2016 y se estrelló antes de aterrizar.

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Se viene un nuevo amistoso para Atlético Nacional, ahora frente a Chapecoense en Medellín - crédito EFE
Se viene un nuevo amistoso para Atlético Nacional, ahora frente a Chapecoense en Medellín - crédito EFE

Más que una cita del calendario, el encuentro fue planteado como un espacio de memoria. La jornada incluirá distintas acciones y homenajes para recordar a quienes murieron en uno de los episodios más dolorosos del fútbol internacional.

La noticia reactiva una relación marcada por la tragedia. Chapecoense y Atlético Nacional debían disputar la final de la Copa Sudamericana de 2016, pero el accidente impidió que esa serie llegara a jugarse, cuyo duelo de ida iba a ser en la capital antioqueña el 30 de noviembre de ese año.

Así quedó el avión en el que fallecieron 71 personas en La Ceja, Antioquia, en 2016, cuando Chapecoense se dirigía a Medellín para la final de la Copa Sudamericana - crédito Luis Benavides/AP
Así quedó el avión en el que fallecieron 71 personas en La Ceja, Antioquia, en 2016, cuando Chapecoense se dirigía a Medellín para la final de la Copa Sudamericana - crédito Luis Benavides/AP

Diez años después, el reencuentro en Medellín buscará mantener viva la memoria de las víctimas. El amistoso no solo recuperará el cruce deportivo que quedó truncado en 2016, sino que también pondrá en primer plano la historia compartida que surgió a partir de aquella pérdida.

El recuerdo de la final de Recopa

Aunque los dos equipos nunca pudieron pelear el título de la Copa Sudamericana en el campo de juego, el destino sí los reencontró para definir un trofeo y, de paso, sirvió como homenaje por la tragedia del 28 de noviembre de 2026 en la escuadra brasileña.

Atlético Nacional y Chapecoense disputaron la Recopa Sudamericana 2017, la cual enfrentó a los verdes como campeones de la Copa Libertadores 2016 y al Chape como ganador de la Sudamericana 2016, en un partido lleno de emotividad por el accidente y buen ambiente de los aficionados.

Atlético Nacional superó a Chapecoense en la final de la Recopa Sudamericana 2017 - crédito EFE
Atlético Nacional superó a Chapecoense en la final de la Recopa Sudamericana 2017 - crédito EFE

El compromiso de ida se disputó el 4 de abril en el Arena Condá de Chapecó, donde el local se quedó con el triunfo por 2-1, mientras que la vuelta se realizó el 10 de mayo en Medellín y Nacional ganó 4-1, le dio vuelta a la serie y levantó por primera vez el trofeo continental.

Esa fue la última vez que esos dos equipos se enfrentaron en un campo de juego, algo que volverán a hacer el 26 de septiembre en la capital antioqueña, según el periódico local, a falta de más detalles sobre el encuentro y cómo serán los homenajes durante la jornada, en la que se fortalecerá nuevamente esa hermanda entre instituciones que se unieron por una tragedia.

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