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Colombia vs. Portugal: hora y dónde ver el partido de la fecha 2 de la Tricolor en el Mundial Femenino Sub-20

La Amarilla busca asegurar la clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 antes de enfrentar a las vigentes campeonas, Corea del Norte

Catalina Cortés selló el 3-1 al minuto 80 en su primera intervención y anotó su primer gol con la selección Colombia - crédito FCF
Catalina Cortés selló el 3-1 al minuto 80 en su primera intervención y anotó su primer gol con la selección Colombia - crédito FCF
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Colombia venció 3-1 a Costa Rica este 7 de septiembre en Polonia y quedó como líder del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026, tras sumar sus primeros tres puntos en el debut. Los goles fueron de Fernanda Viáfara, Mariana Silva y Catalina Cortés.

El partido empezó cuesta arriba para la Tricolor por el 1-0 de Sheika Scott a los cinco minutos, tras un error de cálculo de la arquera Luisa Agudelo. Antes del descanso, Colombia igualó con un penalti que sancionó la jueza norcoreana Kim Yujeong tras revisión del VAR por llamado de Letticia Viana: Viáfara lo cambió por gol.

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En el segundo tiempo, Silva firmó el 2-1 después de un cabezazo en el área que la portera alcanzó a detener, pero dejó el balón sobre la línea y la propia atacante lo empujó para la remontada. El 3-1 llegó al minuto 80, cuando Cortés ingresó por la autora del segundo tanto y marcó en su primera intervención, tras un centro de Isabella Díaz y un toque de cabeza de Juana Ortegón que evitó la salida del balón.

Colombia empató el partido antes del descanso con un penalti convertido por Fernanda Viáfara después de una revisión del VAR - crédito FCF
Colombia empató el partido antes del descanso con un penalti convertido por Fernanda Viáfara después de una revisión del VAR - crédito FCF

El partido de la segunda fecha de la selección Colombia será ante Portugal, semifinalista del Campeonato Europeo Sub-19 en donde terminó su camino en semifinales. En esta fase perdieron contra Francia, que quedaría subcampeona tras caer ante España.

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El partido se jugará en el estadio Miejski ŁKS Łódź, de la ciudad de Łódź en Polonia el jueves 10 de septiembre a las 11:00 a. m. Una victoria o un empate permitiría a Colombia asegurar su presencia en los octavos de final debido al formato del campeonato oficializado por la FIFA en el reglamento.

  1. Colombia: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  2. Corea del Norte: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  3. Costa Rica: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  4. Portugal: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado.

A la primera fase de la ronda final clasifican las dos primeras selecciones de cada grupo y las cuatro mejores terceras de los seis grupos. Los duelos directos serán el primer ítem de desempate en la fase de grupos y en caso de mantenerse la igualdad, la mayor diferencia de gol será lo que determine la ubicación en la tabla de posiciones.

Los partidos podrán verse a través de Gol Caracol y RCN Fútbol, las aplicaciones móviles de ambos canales y DSports.

Estas son las jugadoras convocadas a la selección Colombia para el Mundial Femenino Sub-20

La selección Colombia femenina Sub-20 se concentró en Bogotá y viajará a Polonia el próximo miércoles para disputar el Mundial-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia femenina Sub-20 se concentró en Bogotá y viajará a Polonia el próximo miércoles para disputar el Mundial-crédito Federación Colombiana de Fútbol
  1. Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (COL)
  2. Catalina Cortés – América de Cali (COL)
  3. Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (COL)
  4. Isabel Weiner – Columbia University (USA)
  5. Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (COL)
  6. Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (COL)
  7. Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (COL)
  8. Lina Arboleda – Millonarios F.C. (COL)
  9. Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA)
  10. Maithé López – Vancouver Rise F.C. (CAN)
  11. María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (COL)
  12. María José Torres – Independiente Medellín (COL)
  13. Mariana Mosquera – Atlético Nacional (COL)
  14. Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (ESP)
  15. Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (COL)
  16. Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (DEN)
  17. Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (COL)
  18. Saray Marín – América de Cali (COL)
  19. Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (FRA)
  20. Sofía Ortiz – América de Cali (COL)
  21. Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)

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