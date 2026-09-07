Luis Javier Suárez aclaró los rumores de salida del Sporting: confirmó ofertas y fijó su postura

El delantero samario suma cuatro goles en las primeras jornadas de la nueva campaña con Sporting -crédito Fernando Veludo/EFE/EPA

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Luis Javier Suárez decidió zanjar las versiones sobre una posible salida de Sporting CP y aseguró que, pese a las propuestas que aparecieron durante el mercado de fichajes, su atención está puesta en el equipo portugués.

El delantero colombiano reconoció que sí existieron acercamientos, aunque ninguno terminó convirtiéndose en una transferencia.

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“Lo que me caracteriza es que no miento. El presidente fue claro, hace una semana, sucedieron cosas en el mercado de fichajes, no voy a decir que no, obviamente sí. Pero eso es cosa del pasado, esa posibilidad no llegó a nada, mi cabeza está en el Sporting”, afirmó el atacante de 28 años después del triunfo 2-0 sobre Nacional.

El delantero samario suma cuatro goles en las primeras jornadas de la nueva campaña con Sporting - crédito Sporting CP

La declaración del samario llegó después de semanas de rumores alrededor de su continuidad. Su nombre apareció entre las alternativas de varios equipos europeos, luego de una temporada en la que terminó como máximo goleador de la Liga de Portugal con 28 goles y seis asistencias en 32 partidos.

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Uno de los clubes que estuvo más cerca de incorporarlo fue Fenerbahçe. El 3 de junio de 2026, el periodista Fabrizio Romano informó que Suárez alcanzó un acuerdo verbal sobre sus condiciones personales con el proyecto encabezado por Hakan Safi, quien aspiraba a convertirse en presidente del conjunto turco.

“EXCLUSIVA: Luís Suárez ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales con el proyecto del Fenerbahçe respaldado por el candidato a la presidencia, Hakan Safi. El traspaso está condicionado al resultado de las elecciones presidenciales del club en los próximos días y al acuerdo sobre el precio con el Sporting CP”.

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El atacante colombiano fue determinante ante Nacional con una asistencia en el triunfo de su equipo - crédito Rita Franca/REUTERS

La operación, sin embargo, no avanzó. Haken Safi perdió las elecciones presidenciales del Fenerbahçe y, con ello, quedó descartada la posibilidad de que el delantero colombiano llegara al fútbol turco. Suárez volvió a referirse a esas versiones tras el partido contra Nacional y explicó que las conversaciones forman parte del pasado. Para el colombiano, lo ocurrido durante el periodo de transferencias no modifica su compromiso con Sporting.

“En el campo, demostré que estoy entregado al Sporting. En cada mercado de fichajes, se habla de muchas cosas, hay posibilidades para todo. Cuando se abre el mercado, cualquier cosa puede pasar, es como cualquier otro trabajo. Siempre he trabajado lo mejor posible para el Sporting, y seguiré haciéndolo”.

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El delantero también fue relacionado con Barcelona. El 14 de agosto de 2026, Fabrizio Romano aseguró que el conjunto español había incluido al atacante entre sus opciones para reforzar el frente de ataque si no conseguía concretar la llegada de Julián Álvarez. “El Barcelona considera al delantero del Sporting, Luis Suárez, entre las opciones, si no se concreta el fichaje de Julián Álvarez. No es fácil, ya que es un jugador clave para el Sporting, pero forma parte de la lista de candidatos del Barça. El Barça solo considerará a Suárez y otras opciones a partir de la próxima semana, si el fichaje de Julián sigue sin concretarse”, dijo.

Luis Javier Suárez fue vinculado con el FC Barcelona -crédito @FabrizioRomano/X

Mientras esas posibilidades aparecían en el mercado europeo, Suárez comenzó la nueva temporada mostrando que mantiene su peso ofensivo en Sporting. En cinco jornadas de la Liga de Portugal suma cuatro goles y ocupa el segundo lugar de la tabla de artilleros parcialmente. Además, frente a Nacional participó directamente en el segundo gol con una asistencia. La victoria permitió que Sporting alcanzara los 13 puntos y se instalara en la segunda posición, a dos unidades del líder Porto.

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El rendimiento del colombiano contrasta con las dudas que habían surgido alrededor de su futuro. El propio jugador opto por responder a esas especulaciones con sus actuaciones y con un mensaje directo sobre su compromiso con el club. “Ha sido complicado para los periodistas que querían hablar mucho de mí. Yo he trabajado para encontrar mi mejor versión y eso es lo que estoy demostrando”.

Suárez también rechazó que las versiones sobre una eventual salida reflejen su estado actual dentro del equipo. “Siempre sonrío. Es lo que ha dicho el míster. Sonrío cuando tengo que sonreír. Estoy trabajando, trabajo. En tu trabajo no siempre sonríes, también puedes tener días malos. El presidente y el entrenador ya han hablado mucho de este tema. Ya estamos cansados de lo que se dice sobre mí. Yo hablo en el campo, fuera que digan lo que quieran”.

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