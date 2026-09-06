Vasco da Gama, en puestos de descenso, prioriza el Brasileirão y enfrentará a Santa Fe en Sudamericana sin Carlos Gómez y otras figuras

Carlos Gómez en la temporada con Vasco da Gama ha disputado 42 partidos y ha marcado 7 goles - crédito Vasco da Gama

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En la noche del sábado, tras la derrota por 1 a 0 frente a Fluminense en el Maracaná, el entrenador Pedro Emanuel admitió el desgaste físico que atraviesa el plantel de Vasco da Gama y anticipó la prioridad que dará al Brasileirão en las próximas fechas. La situación se agrava por la acumulación de partidos y la inminencia del duelo ante Independiente Santa Fe en Bogotá, válido por la Copa Sudamericana.

Pedro Emanuel reconoció el impacto del calendario y la falta de tiempo para recuperar a sus jugadores, que se encuentran al límite físico tras semanas de competencia intensa. “No tenemos a nadie al 100%. Ni yo estoy al 100%”, resumió.

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La seguidilla de compromisos ha forzado a Pedro Emanuel a administrar el esfuerzo del plantel. El entrenador confirmó que varios futbolistas, como Adson, Andrés Gómez, Colidio, Thiago Mendes y Robert Renan, acusan un notable desgaste. Dentro de este contexto, la ausencia de Carlos Gómez por cuestiones físicas amplifica la preocupación del cuerpo técnico.

Vasco da Gama jugará en Bogotá luego de perder por la mínima diferencia contra Fluminense - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

“Vamos a sentarnos con la comisión técnica y evaluar la mejor estrategia para el partido del martes. El objetivo es presentar un equipo competitivo y fresco que pueda soportar seis horas y media de ida y vuelta en avión, jugar en la altitud y competir en la eliminatoria”, explicó sobre la visita a Independiente Santa Fe en Bogotá.

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El técnico reiteró que la rotación será inevitable y que priorizará la recuperación física de los futbolistas. “La idea es siempre tener a todos preparados. Pero hoy no tenemos a nadie al cien por ciento, y necesitamos a todos disponibles para lo que viene”, afirmó.

La acumulación de partidos entre Brasileirão, Copa do Brasil y Copa Sudamericana ha condicionado el rendimiento del Vasco. Emanuel reconoció que la mayoría de los jugadores se encuentra lejos de su mejor forma física, y que la administración del esfuerzo es una tarea diaria.

El ganador de la llave de Independiente Santa Fe vs. Vasco da Gama enfrentará al ganador de Boca Juniors vs. Sao Paulo en semifinales de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

“Adson, como muchos otros, no estaba al 100%. La idea ni siquiera era que jugara hoy, pero en ese momento sentí que necesitábamos más juego interior. Cuando entró, sufrimos el gol y después salió por lesión. No sé si es grave, pero preferí sacarlo para no empeorar la situación”, detalló.

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A las molestias de Adson se suman las de Thiago Mendes, que también sintió dolor durante el partido. El técnico admitió que la gestión de minutos y la recuperación son desafíos centrales en este momento de la temporada.

Frente a la crisis de resultados en el campeonato nacional, Pedro Emanuel subrayó que el foco principal será el Brasileirão y la salida de la zona de descenso. “El próximo partido con Grêmio es extremadamente importante para nosotros. Una victoria puede sacarnos de esta posición incómoda”, destacó.

El Vasco da Gama está a una victoria de salir de los puestos de descenso teniendo a Gremio y Mirassol como sus rivales directos - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El entrenador consideró que la competencia es larga y que la clave está en sumar puntos para salir del descenso: “Estamos todos preocupados, la hinchada está preocupada, pero una victoria nos alimenta. El próximo sábado puede ser el día que nos saque de esta situación, que incomoda pero no es definitiva”.

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15. Gremio: 28 puntos / -5 diferencia de gol / 24 partidos jugados

16. Mirassol: 28 puntos / -11 diferencia de gol / 26 partidos jugados

17. Vasco da Gama: 25 puntos / -13 diferencia de gol / 25 partidos jugados

18. Internacional: 25 puntos / -5 diferencia de gol / 25 partidos jugados

19. Remo: 23 puntos / -12 diferencia de gol / 25 partidos jugados

20. Chapecoense: 14 puntos / -24 diferencia de gol / 24 partidos jugados

El partido de ida entre Independiente Santa Fe vs. Vasco da Gama está programado para el 8 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín desde las 5:00 p. m. La vuelta en el estadio São Januário está agendada para el martes 15 de septiembre a la misma hora.