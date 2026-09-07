Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, habría sido advertido por su director técnico de Sporting de Lisboa: “Tienes reemplazo”

El delantero de la selección Colombia amplió su racha goleadora y fue clave en la victoria ante Nacional Madeira en la Primeira Liga - crédito Sporting CP

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El delantero colombiano Luis Javier Suárez habría recibido un mensaje directo de su entrenador, Rui Borges, sobre la competencia interna en Sporting de Lisboa: su lugar en el equipo no está asegurado y tiene alternativas para ocuparlo.

La advertencia se produjo en medio de un período de tensión entre el atacante y el club portugués, según reveló este 7 de septiembre el diario deportivo portugués A Bola.

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El medio informó que Borges combinó respaldo público, conversaciones privadas y decisiones deportivas para recuperar al goleador. Tras una temporada anterior en la que Suárez anotó 38 goles, el inicio del nuevo curso estuvo atravesado por las dudas sobre su continuidad, un bajón físico y un episodio durante un entrenamiento.

La situación adquirió mayor relevancia para Colombia porque el atacante es uno de los delanteros que integra el radar de la selección dirigida por Néstor Lorenzo. Su presente en Portugal puede incidir en su ritmo competitivo y en su lugar dentro de las próximas convocatorias del combinado nacional.

El delantero de la selección Colombia, Luis Javier Suárez fue advertido por Rui Borges, director técnico de su equipo, Sporting de Lisboa, de que si no mantiene el ritmo, tendrá reemplazo - crédito EFE

El interés de Fenerbahçe abrió un período de incertidumbre

De acuerdo con A Bola, los primeros signos de distancia entre Luis Javier Suárez y Sporting aparecieron durante el mercado de fichajes. Hakan Safi, entonces candidato a la presidencia de Fenerbahçe, había asegurado que existía un entendimiento para incorporar al delantero colombiano si ganaba las elecciones en el club turco.

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Ni el jugador ni su representante, Fali Ramadani, desmintieron de inmediato aquella versión. Luego del partido frente a Nacional, Suárez se refirió a ese escenario y reconoció que hubo contactos durante la ventana de transferencias.

“Hay algo que me caracteriza: no me gustan las mentiras. Mi presidente fue muy claro al respecto hace una semana. En el mercado pasan cosas y no voy a decir que no pasó nada, porque sí pasó”, afirmó el atacante, según recogió el diario portugués.

El colombiano agregó que su salida no se concretó y sostuvo que su atención estaba puesta en el club de Lisboa. “No me fui a ningún lado y mi cabeza está en el Sporting”, señaló ante las cámaras.

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El informe indicó que, después de disputar el Mundial sin goles, Suárez regresó a la Academia del Sporting con una carga emocional y física acumulada. Durante la temporada 2025/26 jugó 63 partidos, una exigencia que, según Borges, incidió en su estado al reincorporarse a los entrenamientos.

Esta es la edición en impreso de lo que reporta A Bola le dijo el director técnico de Sporting de Lisboa al colombiano Luis Javier Suárez - crédito A Bola

Un entrenamiento expuso el malestar del colombiano

El momento más tenso ocurrió a principios de agosto. Suárez abandonó antes de tiempo una práctica porque creyó que la sesión había finalizado. Rui Borges le pidió que volviera al campo y el futbolista retomó el trabajo. Más tarde, ambos mantuvieron una conversación sobre lo ocurrido.

En público, el técnico optó por reducir la presión sobre el delantero. Borges atribuyó la conducta de Suárez a la frustración de no haber recuperado todavía su mejor condición física después de una campaña con gran cantidad de partidos.

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Puertas adentro, el entrenador tomó una medida que dejó clara su postura. Rui Borges relegó a Suárez al banco de suplentes y entregó la titularidad a Fotis Ioannidis, delantero griego incorporado como una de las variantes ofensivas del plantel.

La decisión se interpretó como una señal para el colombiano: el entrenador podía respaldarlo, aunque no iba a sostenerlo en el once inicial si consideraba que otro atacante ofrecía mejores condiciones. El diario describió que el cuerpo técnico buscó demostrar que ningún integrante del equipo es indispensable.

En el partido ante Estrela da Amadora, Suárez mostró señales de distanciamiento. Luego, frente a Vitória Guimarães, ingresó desde el banco en Alvalade y fue recibido con abucheos por parte de un sector del público, una reacción que contrastó con el clima que había rodeado al goleador meses antes.

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Luis Javier Suárez celebrando un gol en el partido entre Río Ave y Sporting de Lisboa por la Primeira Liga de Portugal-crédito Fernando Veludo/EFE/EPA

Los goles cambiaron la relación con la tribuna

Borges mantuvo el diálogo con el jugador y evitó exponerlo ante la opinión pública. Cuando Ioannidis volvió a quedar fuera por lesión, Suárez recuperó un lugar entre los titulares y respondió con goles.

El colombiano volvió a ser titular ante Rio Ave, aun con el griego disponible, y marcó un doblete. Después, contra Nacional, sumó otro tanto y una asistencia. Según el reporte, su celebración tras ese encuentro tuvo un tono irónico hacia quienes cuestionaban su estado de ánimo.

Sporting pagó más de 22 millones de euros al Almería por Suárez, una cifra que elevó las expectativas sobre su rendimiento. La cercanía del cierre del mercado también habría ayudado a despejar la incertidumbre respecto de una posible transferencia.

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