Colombia

Pronóstico del Ideam: Colombia tendrá una semana con altas temperaturas y precipitaciones en aumento

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales prevé condiciones secas durante los primeros días, antes de un cambio atmosférico que afectará a amplios sectores del territorio nacional

Ideam
El Ideam anticipó tiempo seco en Colombia durante buena parte de la semana, pero previó un aumento de lluvias desde el jueves 10 de septiembre - crédito Ideam
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anticipó que el tiempo seco predominará durante buena parte de la semana en Colombia, aunque las lluvias aumentarán desde el jueves 10 de septiembre en varias regiones, con posibilidad de tormentas eléctricas y vientos fuertes en el Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El pronóstico divulgado el lunes 7 de septiembre señala que las mayores precipitaciones de los próximos días se concentrarán inicialmente en sectores de las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. Hacia el final de la semana, las lluvias se extenderán a departamentos de la región Caribe.

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El Instituto atribuyó parte de este cambio en las condiciones atmosféricas al tránsito de las ondas tropicales 46 y 47, que favorecerán la formación de lluvias en distintas zonas del país. El escenario contempla episodios de actividad eléctrica y ráfagas de viento, sobre todo en el norte colombiano y en el archipiélago.

El lunes habrá lluvias intensas en zonas del Caribe, el Pacífico y la Amazonía

Para el lunes 7 de septiembre, el Ideam previó lluvias entre moderadas y fuertes, acompañadas por tormentas eléctricas, en áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur del Atlántico, el norte y sur de Bolívar, Sucre y Córdoba.

Vista aérea de una costa tropical con palmeras bajo un cielo de tormenta oscuro y amenazante, con relámpagos cayendo sobre el océano y lluvia intensa.
Las ondas tropicales 46 y 47 favorecerán lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes en el norte de Colombia y en San Andrés, Providencia y Santa Catalina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las precipitaciones también alcanzarán al norte y occidente de Antioquia, Norte de Santander, Santander, el norte y occidente de Boyacá, Caldas, el occidente de Risaralda y Quindío. En la región Pacífica, las lluvias se concentrarán en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

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El pronóstico incluye al occidente de Casanare, Meta, Caquetá, Guaviare, Vaupés y el occidente de Amazonas. En La Guajira, Cundinamarca, parte de Tolima, Huila, Arauca, Vichada, Putumayo y Guainía se esperan lloviznas.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina habrá cielo parcialmente nublado, con posibilidad de algunas lluvias durante la jornada.

El martes predominarán las condiciones secas en gran parte del país

El martes 8 de septiembre tendrá un panorama más seco en buena parte del territorio nacional. Aun así, el Ideam mantiene el pronóstico de lluvias moderadas y fuertes con tormentas eléctricas en el occidente de la región Andina, especialmente en Antioquia y Risaralda.

También habrá precipitaciones en el Pacífico, con mayor incidencia en Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y el noroccidente de Nariño. En la Orinoquía, las lluvias se concentrarán en el oriente de Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Bogotá tendrá inicio de semana seco, pero desde el miércoles aumentará la probabilidad de lluvias ligeras, con temperaturas entre 8 °C y 21 °C - crédito Idiger
El martes 8 de septiembre predominarán las condiciones secas en gran parte de Colombia, aunque seguirán las lluvias en Antioquia, Risaralda, el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía - crédito Idiger

La región Amazónica tendrá precipitaciones en Guaviare, Caquetá, Vaupés y el occidente de Amazonas. Para otros puntos del Caribe, la región Andina y el archipiélago, el Instituto prevé lluvias ligeras.

El miércoles persistirán las lluvias

El miércoles 9 de septiembre continuarán las lluvias en sectores de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

También se esperan precipitaciones en Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Caquetá y Putumayo, mientras el resto del territorio tendría condiciones secas.

Las lluvias se extenderán desde el jueves a sectores de la región Caribe

El cambio más marcado de la semana se proyecta para el jueves 10 de septiembre. Según el pronóstico del Ideam, habrá lluvias generalizadas en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Las precipitaciones también se extenderán a Antioquia, el norte de Norte de Santander, Santander, sectores de Boyacá, el norte de Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Quindío. En el Pacífico se prevén lluvias en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y el norte de Nariño.

Pronóstico de lluvias para el jueves 10 de septiembre 2026. La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros) - crédito Ideam
Pronóstico de lluvias para el jueves 10 de septiembre 2026. La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros) - crédito Ideam

Casanare, el oriente de Meta, Vichada, Guainía y el norte de Vaupés hacen parte de las zonas incluidas en el pronóstico de lluvias para esa jornada. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían presentarse tormentas eléctricas.

El viernes las precipitaciones se extenderán a gran parte del territorio nacional

Para el viernes 11 de septiembre, las precipitaciones abarcarán nuevamente a buena parte del Caribe, la región Andina, el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía. La Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas figuran entre los departamentos con previsión de lluvias.

En el archipiélago se esperan tormentas eléctricas y vientos fuertes. El Instituto también anticipó lloviznas en Atlántico, Sucre, Caldas, Risaralda, el norte de Quindío, Valle del Cauca, Arauca, Meta, Vichada y Guainía.

El mar Caribe mantiene alerta para pequeñas embarcaciones

El debilitamiento del fenómeno de El Niño, se evidencia con la presencia de más precipitaciones en el país - crédito Colprensa
El viernes 11 de septiembre las precipitaciones se extenderán a gran parte del territorio nacional y el archipiélago tendrá tormentas eléctricas y vientos fuertes - crédito Colprensa

El Ideam advirtió que se mantiene la alerta para pequeñas embarcaciones en el centro y oriente del mar Caribe colombiano. La entidad espera vientos entre 20 y 30 nudos, equivalentes a entre 37 y 56 kilómetros por hora, además de oleaje con alturas de dos a tres metros.

La recomendación se concentra en los navegantes y operadores de embarcaciones menores que transitan por esta zona marítima, donde las condiciones pueden complicarse por la fuerza del viento y el aumento de las olas.

Persisten alertas por crecientes, incendios y deslizamientos

El Instituto informó que persisten condiciones hidrológicas que requieren atención en ríos de las regiones Pacífica, Caribe y Orinoquía, donde se registraron crecientes y aumentos significativos en los niveles.

En contraste, continúan los niveles bajos en los ríos Cauca y Magdalena. El reporte también mantiene alertas por incendios de la cobertura vegetal, con nivel rojo en Tolima y seguimiento en Nariño, Huila y Cauca.

Además, el Ideam pidió mantener la atención en áreas con amenaza alta y moderada de deslizamientos de tierra, principalmente en sectores de las regiones Pacífica y Andina, ante la previsión de nuevas lluvias durante la segunda mitad de la semana.

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