Colombia

Concejal de Bogotá propone reemplazar el Código de Tránsito: los 20 cambios que pondrían límites a fotomultas, grúas y patios en Colombia

La iniciativa busca sustituir la Ley 769 de 2002 y abrir un debate nacional para unificar reglas sobre movilidad, incorporar tecnología y nuevas formas de transporte, y ajustar sanciones a la prevención de siniestros

Pago multas de tránsito en Bogotá-Colombia
Julián Forero propone reemplazar la Ley 769 de 2002 por un Estatuto Nacional de Seguridad Vial, Movilidad y Tránsito para actualizar las reglas en Colombia - crédito Infobae Colombia
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El concejal de Bogotá Julián Forero propuso reemplazar la Ley 769 de 2002 por un nuevo Estatuto Nacional de Seguridad Vial, Movilidad y Tránsito, con cambios en fotodetección, patios, grúas, sanciones, educación vial, plataformas tecnológicas y reglas para motocicletas y vehículos de micromovilidad.

El cabildante plantea que Colombia debe abandonar las reformas parciales al actual Código Nacional de Tránsito y abrir una discusión para redactar una norma que responda a las condiciones viales, tecnológicas y sociales actuales. La propuesta fue elaborada por Forero junto con su equipo de trabajo.

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El actual Código Nacional de Tránsito fue expedido hace más de dos décadas y ha recibido varias modificaciones. Sin embargo, el planteamiento del concejal sostiene que la norma fue diseñada antes de la expansión de las motocicletas, la micromovilidad, las plataformas tecnológicas, los documentos digitales y los nuevos sistemas de seguridad vehicular.

Sobre lo anterior, el concejal afirmó: “Colombia no necesita más remiendos sobre un Código que fue concebido hace más de dos décadas. Necesitamos un Estatuto nuevo, moderno y justo, que entienda cómo se movilizan hoy los colombianos y que ponga la seguridad vial y los derechos de los ciudadanos por encima de cualquier interés de recaudo”.

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Circular sin placa reglamentaria puede acarrear una sanción de $337.400 pesos e inmovilización del vehículo, según el Código Nacional de Tránsito - crédito Colprensa
La propuesta de Julián Forero busca superar las reformas parciales al Código Nacional de Tránsito con una norma adaptada a motocicletas, micromovilidad, plataformas tecnológicas y documentos digitales - crédito Colprensa

Los 20 cambios propuestos para el Estatuto Nacional de Tránsito

Durante su ejercicio en el Concejo de Bogotá, Julián Forero ha realizado control político sobre cámaras de fotodetección, procedimientos de agentes de tránsito, inmovilizaciones, tarifas de grúas y patios. A partir de ese trabajo, su equipo formuló 20 transformaciones como base para una discusión nacional sobre la legislación de tránsito.

  1. Fin a las fotomultas sin identificación del infractor: la autoridad deberá demostrar quién cometió la infracción antes de imponer una sanción.
  2. Eliminación de retenes ilegales: los controles de tránsito deberán contar con reglas claras, parámetros técnicos y condiciones que no pongan en riesgo a los ciudadanos.
  3. Grúas con tarifas justas: el costo de un recorrido deberá dividirse entre los vehículos transportados, para evitar que un mismo traslado se cobre varias veces.
  4. Patios dignos y cobros proporcionales: los valores deberán calcularse por el tiempo real de permanencia del vehículo y los lugares de custodia deberán ofrecer condiciones adecuadas.
  5. Eliminación de normas obsoletas: las exigencias deberán actualizarse de acuerdo con la tecnología disponible y los vehículos que circulan en el país.
  6. Separación entre quien sanciona y quien juzga: la propuesta busca garantizar independencia e imparcialidad en los procedimientos administrativos de tránsito.
  7. Nueva institucionalidad de seguridad vial: el Estatuto reuniría prevención, investigación y justicia con el propósito de reducir siniestros viales.
  8. Unificación de procedimientos: los conductores tendrían las mismas reglas y garantías en todos los territorios de Colombia.
  9. Menos recaudo y más pedagogía: las medidas deberían priorizar la corrección de conductas y la prevención de siniestros.
  10. Educación vial desde los colegios: la iniciativa plantea formar desde la infancia una cultura de respeto y seguridad en las vías.
  11. Normas claras para los conductores: las disposiciones deberán ser sencillas y precisas, sin ambigüedades que permitan abusos.
  12. Defensor Técnico del Conductor: los ciudadanos contarían con asistencia gratuita para ejercer su derecho a la defensa en procesos de tránsito.
  13. Multas por trabajo comunitario: quienes no tengan recursos podrían cumplir determinadas sanciones mediante servicio comunitario relacionado con seguridad vial.
  14. Regulación de plataformas tecnológicas: el Estatuto establecería reglas para conductores, empresas de plataformas, usuarios y autoridades.
  15. Debido proceso en todas las sanciones: ninguna multa procedería sin pruebas practicadas y valoradas dentro del proceso.
  16. Modernización del SOAT: la propuesta contempla un seguro con herramientas tecnológicas para mejorar su operación y combatir el fraude.
  17. Premios al buen conductor: quienes acumulen años sin infracciones podrían acceder a descuentos progresivos.
  18. Multas proporcionales para motos y micromovilidad: las sanciones reconocerían las diferencias entre los vehículos y sus niveles de riesgo.
  19. Kit de carretera actualizado: los elementos exigidos se ajustarían a las características y tecnologías de los vehículos actuales.
  20. Menos inmovilizaciones y abusos de patios y grúas: la inmovilización se aplicaría principalmente cuando exista un riesgo real, mientras que las infracciones menores podrían corregirse en el lugar.
Bogotá enfrenta un récord de más de 900.000 multas de tránsito en 2025, mostrando el impacto de controles y tecnología en la movilidad urbana - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La iniciativa del concejal de Bogotá propone separar a quien sanciona de quien juzga y crear un Defensor Técnico del Conductor para garantizar el debido proceso - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Fotomultas, sanciones y garantías para los conductores

La propuesta del concejal Julián Forero concentra varios de sus puntos en la relación entre los ciudadanos y las autoridades de tránsito. El documento plantea que las sanciones no se impongan sin identificar al responsable de la infracción ni sin que las pruebas hayan sido incorporadas y valoradas en el procedimiento.

El funcionario plantea separar las funciones de quien impone la sanción y quien decide el caso. También propone crear la figura del Defensor Técnico del Conductor, que ofrecería asistencia gratuita a los ciudadanos para ejercer su derecho a la defensa.

En materia de inmovilizaciones, la propuesta busca limitar la medida a situaciones en las que el vehículo represente un riesgo real. Para infracciones menores, se plantea permitir que el conductor corrija la situación en el sitio, sin que el automotor sea enviado a patios.

Forero también propone revisar las tarifas de grúas y los cobros por permanencia en patios. El documento sostiene que los valores deben ajustarse al tiempo real de custodia y que un traslado compartido no puede cobrarse de forma completa a cada uno de los vehículos transportados.

“No estamos proponiendo acabar con la autoridad ni permitir que se incumplan las normas”, afirmó Forero. El concejal añadió que su planteamiento apunta a reglas claras, sanciones justas, respeto por el debido proceso y una separación entre la seguridad vial y el recaudo.

Ojo con los fotocomparendos en los semáforos de Bogotá - crédito Colprensa
El nuevo Estatuto de Tránsito plantea que las fotomultas solo procedan si la autoridad identifica al infractor y valora las pruebas dentro del proceso - crédito Colprensa

Tecnología, educación vial y nuevas formas de movilidad

El nuevo Estatuto planteado por el concejal incluiría disposiciones para asuntos que, según el documento, no estaban previstos en la realidad de hace dos décadas. Entre ellos figuran las plataformas tecnológicas, la digitalización de documentos, las motocicletas, la micromovilidad y los sistemas de seguridad de los vehículos.

La regulación de plataformas buscaría definir responsabilidades para los conductores, las empresas tecnológicas, los usuarios y las autoridades. La iniciativa también propone modernizar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) con herramientas para combatir el fraude.

Para motocicletas y vehículos de micromovilidad, Forero plantea multas proporcionales a las características de cada medio de transporte y a sus niveles de riesgo. El documento también plantea actualizar el kit de carretera, de acuerdo con las condiciones técnicas de los vehículos actuales.

La educación vial desde los colegios integra otro de los ejes de la propuesta. El concejal propone que la formación en seguridad y respeto por las normas de tránsito comience desde la infancia, junto con estrategias pedagógicas dirigidas a prevenir comportamientos peligrosos.

Forero afirmó: “La movilidad es un derecho, no un negocio”. Según el concejal, la discusión sobre el nuevo Estatuto deberá incluir a motociclistas, conductores, transportadores, expertos, autoridades y otros actores vinculados con la movilidad.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, lideró una campaña de educación vial en la carrera 13 de Bogotá - crédito @SectorMovilidad/X
Julián Forero plantea multas proporcionales para motos y micromovilidad como parte del nuevo modelo de seguridad vial - crédito @SectorMovilidad/X

El documento propone que el Estatuto sea construido con la participación de quienes utilizan las vías diariamente y que contemple la protección de la vida, las nuevas formas de desplazamiento y las necesidades de millones de conductores en Colombia.

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Código Nacional de TránsitoModificación Ley 769 del 2002Multas de tránsito ColombiaJulián ForeroColombia-Noticias

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