Salario mínimo de 2027: el Dane reveló el dato de inflación de agosto de 2026, clave para el aumento del sueldo para millones de trabajadores

Según expertos, la inflación en Colombia se vio impactada por el aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026 - crédito Colprensa

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer, el 7 de septiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación de agosto de este año, clave para el próximo aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia, ya que es el piso de la negociación que tendrán trabajadores y empresarios para concertar la subida.

De acuerdo con la entidad, la cifra anual se ubicó en 6,24% y subió 1,14% frente al mismo mes de 2025 (5,10%). La misma precisó que esta cerró en 5,35% en el acumulado del año, es decir, una subida de 1,13% frente al 4,22% del mismo lapso de 2025.

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En cuanto a la variación mensual, esta fue de 0,39%, mayor al 0,19% de agosto de 2025. El resultado estuvo cerca de lo que esperaba el mercado. La encuesta del Banco de la República esperaba un promedio de 0,27%, una mediana de 0,26%, un máximo de 0,47% y un mínimo de 0,10%.

La inflación en Colombia cerró por encima del 6% anual en agosto de 2026 - crédito Dane

Lejos de la meta del Banco de la República

De esta manera, la cifra sigue lejos de la meta del Emisor, entre 2% y 4%, lo que haría que la junta directiva del banco central decida reducir la tasa de interés (actualmente en 12%), que es lo que cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto.

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Según la entidad, el resultado mensual estuvo impulsado, sobre todo, por la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, y Recreación y cultura. Esas cuatro divisiones explicaron 0,32 puntos porcentuales (pp) del aumento total de agosto.

En el desglose por categorías, las mayores alzas se registraron en:

Recreación y cultura: 0,89%.

Información y comunicación: 0,81%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 0,71%.

Bienes y servicios diversos: 0,52%.

Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,41%.

Muebles y artículos para el hogar: 0,40%.

Salud: 0,40%.

Electricidad y frutas frescas explicaron parte del aumento de agosto

Dentro los productos y servicios con mayor incidencia en la inflación mensual figuraron:

Electricidad: 2,33%.

Frutas frescas: 4,95%.

Alcantarillado: 7,13%.

Arriendo imputado: 0,39%.

Arriendo efectivo: 0,38%.

Servicios de comunicación fija y móvil, con internet: 0,92%.

Artículos de higiene corporal: 1,45%

Papas: 4,32%.

Suscripciones de televisión por redes y cable: 3,02%.

En sentido contrario, algunas subclases moderaron el índice cayeron así:

Suministro de agua: 4,04%.

Gas: 1,29%.

Plátanos: 2,90%.

Cebolla: 2,57%.

Vehículos particulares nuevos o usados: 0,32%.

La división de Prendas de vestir y calzado fue la única que presentó una variación mensual negativa entre las grandes categorías, con -0,14%.

Los alimentos subieron de precio en agosto de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Alimentos y restaurantes lideraron la inflación acumulada del año

Entre enero y agosto, el IPC acumuló un aumento de 5,35%. Las mayores variaciones correspondieron a:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 7,16%.

Restaurantes y hoteles: 7,10%.

Muebles y artículos para el hogar: 6,26%.

Educación: 5,91%.

Salud: 5,73%.

Las categorías con mayor aporte al aumento acumulado fueron:

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 1,44 puntos porcentuales (pp).

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,34 pp.

Restaurantes y hoteles: 0,81.

Transporte: 0,57.

En este período, otras categorías registraron las siguiente alzas:

Frutas frescas: 28,06%.

Papas: 56,31%.

Transporte urbano: 10,41%.

Carne de res y sus derivados: 10,43%.

El Dane destacó que las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio aumentaron 7,35%, con una contribución de 0,56 puntos porcentuales al índice acumulado.

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Alimentos y bebidas no alcohólicas jalonaron la inflación anual a agosto de 2026 - crédito Dane

La inflación anual fue mayor para los hogares de ingresos altos

La variación anual del IPC se ubicó en 6,24%, por encima del 5,10% registrado en agosto de 2025. Las divisiones con incrementos superiores al promedio nacional fueron

Restaurantes y hoteles: 9,36%.

Salud: 8,30%.

Educación: 7,45%.

Bebidas alcohólicas y tabaco: 6,94%.

Muebles y artículos para el hogar: 6,67%.

Los servicios de restaurantes, los arriendos, el transporte urbano, la carne de res, la electricidad, las frutas frescas y las papas estuvieron entre los rubros que más presionaron la variación interanual. Las papas mostraron el mayor incremento, con una variación anual de 63,45%, seguidas por:

Frutas frescas: 18,31%.

Servicios relacionados con la copropiedad: 17,10%.

Por nivel de ingresos, el costo de vida aumentó:

5,98% anual para los hogares pobres.

6,09% para los vulnerables.

6,23% para la clase media.

6,39% para los hogares de ingresos altos.