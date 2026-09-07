Colombia

Salario mínimo de 2027: el Dane reveló el dato de inflación de agosto de 2026, clave para el aumento del sueldo para millones de trabajadores

De acuerdo con lo indicado por el Dane, el IPC en Colombia todavía está lejos de la meta del Banco de la República, que es entre 2% y 4%

Dinero - Colombia
Según expertos, la inflación en Colombia se vio impactada por el aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026 - crédito Colprensa
Guardar

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer, el 7 de septiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación de agosto de este año, clave para el próximo aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia, ya que es el piso de la negociación que tendrán trabajadores y empresarios para concertar la subida.

De acuerdo con la entidad, la cifra anual se ubicó en 6,24% y subió 1,14% frente al mismo mes de 2025 (5,10%). La misma precisó que esta cerró en 5,35% en el acumulado del año, es decir, una subida de 1,13% frente al 4,22% del mismo lapso de 2025.

PUBLICIDAD

En cuanto a la variación mensual, esta fue de 0,39%, mayor al 0,19% de agosto de 2025. El resultado estuvo cerca de lo que esperaba el mercado. La encuesta del Banco de la República esperaba un promedio de 0,27%, una mediana de 0,26%, un máximo de 0,47% y un mínimo de 0,10%.

La inflación en Colombia cerró por encima del 6% anual en agosto de 2026 - crédito Dane
La inflación en Colombia cerró por encima del 6% anual en agosto de 2026 - crédito Dane

Lejos de la meta del Banco de la República

De esta manera, la cifra sigue lejos de la meta del Emisor, entre 2% y 4%, lo que haría que la junta directiva del banco central decida reducir la tasa de interés (actualmente en 12%), que es lo que cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto.

PUBLICIDAD

Según la entidad, el resultado mensual estuvo impulsado, sobre todo, por la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, y Recreación y cultura. Esas cuatro divisiones explicaron 0,32 puntos porcentuales (pp) del aumento total de agosto.

En el desglose por categorías, las mayores alzas se registraron en:

  • Recreación y cultura: 0,89%.
  • Información y comunicación: 0,81%.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 0,71%.
  • Bienes y servicios diversos: 0,52%.
  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,41%.
  • Muebles y artículos para el hogar: 0,40%.
  • Salud: 0,40%.

Electricidad y frutas frescas explicaron parte del aumento de agosto

Dentro los productos y servicios con mayor incidencia en la inflación mensual figuraron:

  • Electricidad: 2,33%.
  • Frutas frescas: 4,95%.
  • Alcantarillado: 7,13%.
  • Arriendo imputado: 0,39%.
  • Arriendo efectivo: 0,38%.
  • Servicios de comunicación fija y móvil, con internet: 0,92%.
  • Artículos de higiene corporal: 1,45%
  • Papas: 4,32%.
  • Suscripciones de televisión por redes y cable: 3,02%.

En sentido contrario, algunas subclases moderaron el índice cayeron así:

  • Suministro de agua: 4,04%.
  • Gas: 1,29%.
  • Plátanos: 2,90%.
  • Cebolla: 2,57%.
  • Vehículos particulares nuevos o usados: 0,32%.

La división de Prendas de vestir y calzado fue la única que presentó una variación mensual negativa entre las grandes categorías, con -0,14%.

Los alimentos subieron de precio en agosto de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Los alimentos subieron de precio en agosto de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Alimentos y restaurantes lideraron la inflación acumulada del año

Entre enero y agosto, el IPC acumuló un aumento de 5,35%. Las mayores variaciones correspondieron a:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 7,16%.
  • Restaurantes y hoteles: 7,10%.
  • Muebles y artículos para el hogar: 6,26%.
  • Educación: 5,91%.
  • Salud: 5,73%.

Las categorías con mayor aporte al aumento acumulado fueron:

  • Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 1,44 puntos porcentuales (pp).
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,34 pp.
  • Restaurantes y hoteles: 0,81.
  • Transporte: 0,57.

En este período, otras categorías registraron las siguiente alzas:

  • Frutas frescas: 28,06%.
  • Papas: 56,31%.
  • Transporte urbano: 10,41%.
  • Carne de res y sus derivados: 10,43%.

El Dane destacó que las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio aumentaron 7,35%, con una contribución de 0,56 puntos porcentuales al índice acumulado.

Alimentos y bebidas no alcohólicas jalonaron la inflación anual a agosto de 2026 - crédito Dane
Alimentos y bebidas no alcohólicas jalonaron la inflación anual a agosto de 2026 - crédito Dane

La inflación anual fue mayor para los hogares de ingresos altos

La variación anual del IPC se ubicó en 6,24%, por encima del 5,10% registrado en agosto de 2025. Las divisiones con incrementos superiores al promedio nacional fueron

  • Restaurantes y hoteles: 9,36%.
  • Salud: 8,30%.
  • Educación: 7,45%.
  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 6,94%.
  • Muebles y artículos para el hogar: 6,67%.

Los servicios de restaurantes, los arriendos, el transporte urbano, la carne de res, la electricidad, las frutas frescas y las papas estuvieron entre los rubros que más presionaron la variación interanual. Las papas mostraron el mayor incremento, con una variación anual de 63,45%, seguidas por:

  • Frutas frescas: 18,31%.
  • Servicios relacionados con la copropiedad: 17,10%.

Por nivel de ingresos, el costo de vida aumentó:

  • 5,98% anual para los hogares pobres.
  • 6,09% para los vulnerables.
  • 6,23% para la clase media.
  • 6,39% para los hogares de ingresos altos.

Temas Relacionados

Salario MínimoSalario Mínimo de 2027InflaciónColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Simulacro Nacional de Colombia en 2026: desmienten una convocatoria que circula en redes sociales y aclaran cuál es la fecha confirmada

El ejercicio permite revisar rutas, puntos de encuentro, alarmas y formas de contacto en casa, colegios, empresas y comunidades según el riesgo que cada grupo defina

Simulacro Nacional de Colombia en 2026: desmienten una convocatoria que circula en redes sociales y aclaran cuál es la fecha confirmada

Los años 80 volvieron con fuerza a Instagram: así es la nueva tendencia a la que ya se unieron Aida Victoria y otros influenciadores

La inteligencia artificial puso de moda recrear fotos con una estética ochentera, marcada por cabellos abundantes, maquillaje intenso, prendas con hombreras y colores vibrantes

Los años 80 volvieron con fuerza a Instagram: así es la nueva tendencia a la que ya se unieron Aida Victoria y otros influenciadores

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, en vivo: siga aquí las nóminas titulares y el partido de los octavos de final en la Copa BetPlay 2026

El partido, que inicia a las 8:15 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, es una serie a compromiso único, es decir que el que pierda quedará eliminado del torneo

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, en vivo: siga aquí las nóminas titulares y el partido de los octavos de final en la Copa BetPlay 2026

Camilo Durán ya habría sido notificado de su convocatoria a la selección Colombia: el técnico del Celtic advirtió a Néstor Lorenzo

El delantero samario acumula cinco partidos jugados, tres goles y el mismo número de asistencias desde su arribo al club escocés

Camilo Durán ya habría sido notificado de su convocatoria a la selección Colombia: el técnico del Celtic advirtió a Néstor Lorenzo

Gobierno de Gustavo Petro dejó el mayor número de insolvencias de personas naturales de los últimos años en Colombia

El crecimiento de estos procesos impacta principalmente a familias vulnerables e impulsa una nueva dinámica de asesorías financieras y prevención de fraudes

Gobierno de Gustavo Petro dejó el mayor número de insolvencias de personas naturales de los últimos años en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Los años 80 volvieron con fuerza a Instagram: así es la nueva tendencia a la que ya se unieron Aida Victoria y otros influenciadores

Los años 80 volvieron con fuerza a Instagram: así es la nueva tendencia a la que ya se unieron Aida Victoria y otros influenciadores

Salomón Bustamante se cansó de las críticas y así respondió a los que le pidieron que saliera del closet: “Hoy quiero que sepan mi verdad”

Pautips sufrió una quemadura en el rostro durante un reto en ‘MasterChef Celebrity’: se pronunció en sus redes sociales sobre el accidente

Luisa Castro habló del ‘hate’ que recibe por su noviazgo con Westcol: “No es fácil para cualquier pareja”

Jorge Barón reveló cuáles son las mejores canciones para “prender la farra”: desde reguetón hasta rock en español

Deportes

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, en vivo: siga aquí las nóminas titulares y el partido de los octavos de final en la Copa BetPlay 2026

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, en vivo: siga aquí las nóminas titulares y el partido de los octavos de final en la Copa BetPlay 2026

Camilo Durán ya habría sido notificado de su convocatoria a la selección Colombia: el técnico del Celtic advirtió a Néstor Lorenzo

Luis Javier Suárez aclaró los rumores de salida del Sporting: confirmó ofertas y fijó su postura

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, habría sido advertido por su director técnico de Sporting de Lisboa: “Tienes reemplazo”

Jhon Lucumí genera opiniones divididas en Italia tras el partido Juventus vs. AC Milán: unos critican y otros aplauden al central colombiano