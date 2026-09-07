Faryd Mondragón confesó que quiere ser director técnico y que ya estuvo cerca de un club en Colombia: no fue de Millonarios

Faryd Mondragón confesó que quiere ser director técnico y que ya estuvo cerca de conformar un cuerpo directivo en Junior de Barranquilla - crédito Mauricio Dueñas/EFE

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Faryd Mondragón, histórico arquero del fútbol profesional colombiano, jugó en Independiente Santa Fe, Real Cartagena, Sporting de Barranquilla y Deportivo Cali, club del que es uno de los grandes ídolos y con el que ganó la Superliga de Colombia en 2014, tras vencer a Atlético Nacional.

Con la selección Colombia, Mondragón disputó 51 partidos oficiales y tuvo el récord de ser el jugador de mayor edad en disputar un partido de Copa del Mundo con la Tricolor. Lo logró al ingresar desde el banco de suplentes en el encuentro ante Japón, en Brasil 2014.

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Ese nombre de Faryd Mondragón apareció en las últimas horas como una posible incorporación al cuerpo técnico de Millonarios, tras el regreso de Alberto Gamero al club. Sin embargo, el exarquero y actual comentarista de Win Sports desmintió que existan conversaciones con la institución y aseguró que su deseo de iniciar una carrera como técnico sigue vigente, aunque no será en esta oportunidad.

La versión inicial había sido difundida por el periodista Guillermo Arango, quien informó que Mondragón era el nombre que Gamero pretendía sumar como asistente técnico, junto con Jorge Castro y el preparador físico Julio Charales. El rumor tomó fuerza después de que el entrenador samario volviera a dirigir al equipo azul en el empate 1-1 ante Deportivo Pereira.

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El periodista de Win Sports, Guillermo Arango, y el rumor de la posible llegada de Faryd Mondragón al cuerpo técnico de Alberto Gamero en Millonarios - crédito @guilloarango/X

Mondragón se refirió al tema durante una entrevista en Win Sports y explicó que la información se expandió sin que existiera una negociación formal. “A mí me da risa porque se mueve todo muy rápido y se riega como una plaga, a veces uno no tiene tiempo de absolutamente nada”, afirmó.

El exguardameta precisó que no tuvo contacto con dirigentes de Millonarios. “No conozco al señor Serpa, tampoco a Camacho. A Camacho lo saludé una vez en 2019, en Brasil, pero con Serpa nunca he hablado. Yo con alguien de Millonarios no hablé absolutamente con nadie”, sostuvo en la entrevista con ese canal deportivo.

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La amistad con Alberto Gamero nació de una etapa en Deportivo Cali

La cercanía entre Mondragón y Gamero fue uno de los factores que alimentaron la especulación. Ambos fortalecieron su relación durante el paso del entrenador por Deportivo Cali, club en el que el exarquero es una de las figuras reconocidas por los hinchas.

“Tenemos una amistad de hace mucho tiempo con él y ahora, durante su paso por el Deportivo Cali, nos volvimos mucho más cercanos. Es una amistad que se cultiva día a día”, explicó Mondragón a Win Sports.

Gamero también negó que hubiese una negociación para llevarlo a Millonarios. Tras el partido ante Pereira, el técnico recordó su convivencia con Mondragón en Cali y afirmó que nunca hablaron de una incorporación a su grupo de trabajo. “Yo con Faryd tengo una muy buena relación, pero en ningún momento hablamos de que venía a Millonarios en un cuerpo técnico”, señaló.

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Faryd Mondragón además de comentarista de fútbol para medios de comunicación, también ha sido conferencista - crédito Colprensa

El entrenador agregó que espera definir en los próximos días otros nombres para completar su equipo de colaboradores. Por ahora, Jorge Castro ocupa el puesto de asistente técnico en reemplazo de Orlando Rojas, mientras que Julio Charales volvió para encargarse de la preparación física.

Para Mondragón, la posibilidad de trabajar con Gamero no está cerrada a futuro. “El diálogo con el profe Gamero es permanente. En su momento me ha manifestado que le gustaría que yo estuviera en su cuerpo técnico. Para mí sería un honor, pero esta no fue la ocasión”, indicó.

La opción de Junior de Barranquilla que no llegó a concretarse

El exarquero reveló que ya había estado cerca de abandonar los estudios de televisión para sumarse a un proyecto deportivo. La alternativa surgió en 2024, cuando el venezolano César Farías lo invitó a integrar su cuerpo técnico en Junior de Barranquilla.

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Mondragón viajó a la capital del Atlántico para evaluar la propuesta, pero las partes no lograron cerrar un acuerdo. “Cuando el profe Farías me invitó a ser parte del Junior, esa parte no se llegó a un acuerdo. Yo viajé a Barranquilla, pero en ese momento ni para Junior ni para mí fue viable; no se pudo dar”, relató.

En aquel momento, el exportero había confirmado que existían conversaciones y expresó interés en la posibilidad. La negociación, de todos modos, no prosperó y continuó como comentarista en Win Sports.

César Farías llegó a la dirección técnica del Junior de Barranquilla en 2024 y duró un año hasta 2025- crédito Junior FC

“¿Quién no quiere ser parte de un cuerpo técnico de un equipo como Millonarios? Claro que le seduce a uno y es un bicho que hace rato me viene picando”, afirmó. Luego aclaró que su proyecto no depende de una oportunidad puntual: “Cuando los planetas se alineen, seguramente más temprano que tarde estaré vinculado con algún cuerpo técnico”.

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Mientras Millonarios avanza en la consolidación del segundo ciclo de Gamero, Mondragón mantendrá su labor en Win Sports. La posibilidad de pasar al banquillo, según dejó claro, permanece como un objetivo, pero sin acuerdo con el equipo bogotano.