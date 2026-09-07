Jhon Lucumí genera opiniones divididas en Italia tras el partido Juventus vs. AC Milán: unos critican y otros aplauden al central colombiano

Jhon Lucumí fue titular y jugó todo el partido en el que su equipo, Juventus, enfrentó al AC Milán por la tercera fecha de la Serie A en Italia - crédito ESPN

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Jhon Lucumí recibió opiniones divididas en Italia tras el empate 1-1 entre Juventus y Milan, un partido en el que el central de la selección Colombia disputó los 90 minutos, obtuvo una de las mejores notas de su equipo en SofaScore y, a la vez, quedó bajo observación por su respuesta ante el futbolista nigeriano Samuel Chukwueze en el segundo tiempo.

El contraste se originó de las calificaciones de dos diarios deportivos. Corriere dello Sport le asignó 6,5 (sobre 10) y destacó su capacidad para responder en los duelos individuales. La Gazzetta dello Sport, en cambio, lo evaluó con 5,5, al considerar que todavía no reproduce algunos movimientos que mostró durante su etapa en Bologna.

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La diferencia no se limitó a una cifra. Cada medio eligió una lectura distinta sobre la tarea del defensor en un encuentro que Milan abrió a los 68 minutos, con un gol de Alphadjo Cissé, y que Juventus igualó a los 90+2 por medio de Federico Gatti.

Jhon Lucumí fue elogiado por medios como Corrielle dello Sport en Italia, mientras que Gazzetta criticó su rendimiento en el partido ante Milán AC - crédito @jhonlucumi26/Instagram

Corriere dello Sport valoró la respuesta de Lucumí en los duelos

Para Corriere dello Sport, Jhon Lucumí cumplió una actuación de 6,5, la misma puntuación que recibió Gleison Bremer, uno de los referentes de la última línea de Juventus. El diario italiano resumió el partido del colombiano con una frase directa: “Controla a cualquiera que se le cruce cerca”. La valoración apuntó a su capacidad para resolver los enfrentamientos defensivos y contener a los atacantes que se movieron por su sector.

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El medio también analizó la jugada que terminó en el gol de Cissé. En su evaluación, la responsabilidad principal no recayó sobre Lucumí. El diario consideró que Pierre Kalulu controló su zona mientras Alexis Saelemaekers estuvo en el campo, pero “llega tarde a la cobertura” cuando ingresó Cissé.

Ese criterio ubica al colombiano dentro de una defensa que perdió referencias en una acción puntual, aunque no cuestiona de forma central su desempeño durante el resto del partido. La nota para Lucumí estuvo por encima de la que recibió Kalulu, calificado con 5,5, y de la de Zeki Çelik, quien obtuvo seis puntos.

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Esta es la calificación de la prensa italiana al partido de Jhon Lucumí con Juventus ante AC Milán - crédito Corriere dello Sports

La Gazzetta apuntó a los problemas ante Chukwueze

La mirada de La Gazzetta dello Sport resultó más exigente. El periódico otorgó un 5,5 al defensor y sostuvo: “Todavía no se ven esas carreras verticales a las que nos tenía acostumbrados desde su etapa en Bologna”. El diario se refirió así a una faceta que Lucumí exhibió en su anterior club: la posibilidad de conducir el balón y avanzar desde el fondo para romper líneas.

La evaluación también puso el foco en su enfrentamiento con Chukwueze, quien ingresó en el segundo tiempo y asistió a Cissé en la apertura del marcador.

“Chukwueze lo hizo sufrir cada vez que aceleró; le está costando”. La frase atribuye a Lucumí dificultades para frenar al extremo nigeriano, una valoración que difiere de la lectura de Corriere dello Sport sobre la acción del gol de Milan.

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Jhon Lucumí llegó a la Juventus en el más reciente mercado de pases de verano del 2026 - crédito Juventus/Instagram

Los números respaldaron una actuación regular en Juventus

Más allá de las opiniones de la prensa italiana, las estadísticas de SofaScore ubicaron a Lucumí como el segundo mejor calificado de Juventus, con 7,0 puntos. El central completó 54 de los 60 pases que intentó, con un 90% de precisión, y no recibió tarjetas.

Su participación tuvo peso en la salida del equipo. Juventus utilizó un esquema 3-4-3, con Manuel Locatelli entre Bremer y el colombiano durante el inicio de las jugadas. Esa disposición le dio a Lucumí una responsabilidad relevante para distribuir desde el fondo y sostener la amplitud de la línea defensiva.

El colombiano también intervino en campo rival durante los minutos finales. A los 90 asistió a Jérémie Boga para un remate desde fuera del área que atajó Mike Maignan. Instantes después, Teun Koopmeiners envió el centro que Gatti convirtió de cabeza para establecer el 1-1.

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