Una yegua y su potrillo sufrieron graves quemaduras en medio de los incendios forestales que azotan al Tolima

La Plataforma por los Animales Alto difundió un video en X con lesiones extensas en ambos equinos y reportó que reciben atención en la clínica de la Universidad del Tolima mientras continúan operativos para contener las llamas - crédito @PlataformaALTO / X

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Una yegua llamada Golondrina y su potrillo resultaron con graves quemaduras tras quedar en medio de los incendios forestales en Coyaima, Tolima, según denunció la Plataforma por los Animales Alto a través de sus redes sociales.

El caso ocurrió en una zona afectada por las llamas que se extendieron desde ese municipio hacia Natagaima, donde las autoridades mantienen operativos para contener el fuego.

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La organización difundió un video en X que muestra a ambos animales con lesiones visibles en gran parte de sus cuerpos. Las imágenes generaron preocupación entre usuarios de la red social, que reclamaron atención inmediata y sanciones contra quienes puedan resultar responsables de los incendios.

“Una yegua de nombre Golondrina y su pequeño potrillo resultaron quemados en medio de incendios provocados por criminales en Coyaima, Tolima”, publicó la plataforma. En el mismo mensaje indicó que los animales recibían atención en la clínica de la Universidad del Tolima y pidió justicia por lo ocurrido.

La Plataforma por los Animales Alto denunció en X que Golondrina y su potrillo quedaron heridos por el fuego que se extendió de Coyaima hacia Natagaima - crédito @PlataformaALTO / X

Golondrina y su potrillo necesitan atención veterinaria y traslado seguro

De acuerdo con la información divulgada por la Plataforma por los Animales Alto, la comunidad, la Gobernación del Tolima y la Universidad del Tolima asumieron la atención inicial del caso. No obstante, la organización advirtió que la yegua y su cría requerían atención veterinaria urgente en Ibagué.

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El principal obstáculo señalado por la plataforma era la falta de un vehículo adecuado para trasladar a ambos ejemplares sin aumentar el riesgo por sus heridas. Las quemaduras en animales de gran tamaño exigen cuidados especializados, tanto por el dolor como por la posibilidad de infecciones y complicaciones en la movilidad.

Hasta el momento, no hay información confirmada sobre si Golondrina y el potrillo ya llegaron a un centro de atención veterinaria en Ibagué. Tampoco se ha precisado el diagnóstico clínico de ambos animales ni el grado de afectación que sufrieron a causa del fuego.

La organización calificó el hecho como un caso de crueldad animal asociado a los incendios forestales que afectan al departamento. Esa acusación no ha sido confirmada por las autoridades judiciales, que no han divulgado detalles sobre el origen específico del incendio en el que resultaron heridos la yegua y su cría.

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Una yegua llamada Golondrina y su potrillo sufrieron graves quemaduras en los incendios forestales de Coyaima, Tolima - crédito @PlataformaALTO / X

Entre los mensajes publicados por usuarios, varios exigieron castigos contra los responsables de las conflagraciones. “Cuánto daño causan esos criminales que provocan incendios”, escribió una persona en respuesta a la denuncia. Otros pidieron apoyo para asegurar la atención médica de los animales.

Tres incendios forestales siguen activos en el departamento

El caso de Golondrina y su potrillo se conoció mientras Tolima enfrenta una jornada de emergencias por incendios forestales en al menos tres municipios: San Luis, Natagaima y Cunday. Los organismos de gestión del riesgo desplegaron equipos terrestres y recibieron apoyo aéreo de la Policía Nacional para intentar controlar las llamas.

Uno de los frentes de atención se encuentra en el corregimiento de Payandé, en jurisdicción de San Luis. Allí, las autoridades concentran recursos para limitar el avance del fuego y reducir la afectación sobre la cobertura vegetal de la zona.

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Otro de los incendios comenzó en Coyaima y luego se extendió hacia Natagaima. En ese sector también trabajan brigadas en tierra, con apoyo aéreo para llegar a áreas donde las condiciones dificultan el ingreso de los equipos de emergencia.

Tolima mantiene tres incendios forestales activos en San Luis, Natagaima y Cunday, con operativos terrestres y apoyo aéreo de la Policía Nacional - crédito Ejército Nacional de Colombia

La extensión del fuego entre ambos municipios mantiene bajo vigilancia un territorio donde las llamas ya generaron consecuencias sobre animales, comunidades y ecosistemas. El caso de la yegua y su potrillo expuso una de las afectaciones directas que pueden dejar estos eventos sobre la fauna doméstica y rural.

El terreno dificulta las labores de control en Cunday

El tercer incendio activo se localiza en Cunday, donde la geografía del terreno complica las labores de respuesta. Ante esa situación, el Puesto de Mando Unificado (PMU) coordina las acciones entre las entidades que participan en el operativo.

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La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Marcela Lozano, informó sobre el despliegue de recursos en los municipios afectados. La prioridad de las autoridades es contener los focos activos y evitar que las llamas alcancen nuevas áreas del departamento.

Las operaciones combinan el trabajo de los equipos que ingresan por tierra con sobrevuelos de apoyo, una estrategia necesaria en zonas de difícil acceso. En Cunday, las decisiones operativas dependen de la evaluación permanente de las condiciones del terreno y de la evolución del incendio.