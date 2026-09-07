Abelardo de la Espriella lanzó ‘Plan Marshall’ para reconstruir el territorio tras el terremoto: “El Chocó no nació para ser pobre”

Abelardo de la Espriella explicó el plan para el desarrollo del departamento del Chocó, comprometiéndose a una planificación unificada - crédito @infopresidencia/X

Guardar

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, hizo varios anuncios orientados a la reconstrucción y reactivación económica del departamento del Chocó tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026.

El mandatario oficializó la consecución de recursos para proyectos estratégicos como el Malecón de Quibdó, un paquete de infraestructura por 1 billón de pesos, incentivos tributarios y la creación de un régimen especial minero, luego de sostener una cumbre con los principales líderes del sector empresarial del país el lunes 7 de septiembre desde la capital de Chocó.

PUBLICIDAD

La jornada de trabajo contó con la asistencia de los ministros de Comercio, Mauricio Gómez, y de Transporte, Elsa Noguera, además de una delegación del gran capital privado nacional.

Entre los empresarios asistentes figuraron Alejandro Santo Domingo (Valorem), Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval), Jaime y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski), David Vélez (Nubank), Juan Carlos Mora (Bancolombia), Fuad Char (Olímpica), César Caicedo (Colombina), Christian Daes (Tecnoglass) y Miguel Cortés Kotal (Grupo Bolívar), junto a representantes de la Organización Ardila Lülle.

La cumbre empresarial reunió a algunos de los principales grupos económicos del país, entre ellos Valorem, Grupo Aval, Grupo Gilinski, Nubank, Bancolombia, Olímpica, Colombina, Tecnoglass y Grupo Bolívar - crédito Ovidio González/Presidencia

Este es el informe que hay frente al terremoto del 10 de agosto

El balance consolidado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte al 7 de septiembre de 2026, ubica la magnitud de la emergencia por el sismo de 7,4 en San José del Palmar en 331 personas fallecidas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y 466.709 afectadas en 16 departamentos.

PUBLICIDAD

Durante su intervención principal, el presidente De la Espriella descartó la implementación de subsidios asistenciales aislados y propuso la ejecución de un plan de desarrollo estructural inspirado en la intervención histórica del valle del Tennessee en Estados Unidos.

“No quiero 100 pequeñas iniciativas dispersas, cada una por su lado y cada ministerio anunciando su propio programa. Vamos a hacer una buena planeación, establecer grandes prioridades, asegurar los recursos necesarios y, como gobierno, me comprometo a estar encima de la ejecución para que las cosas sucedan”, sostuvo el jefe de Estado.

El balance de la Ungrd, con corte al 7 de septiembre de 2026, registra 331 personas fallecidas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y 466.709 afectadas - crédito @UNGRD/X

De la Espriella planteó que “el Chocó no nació para ser pobre” y cuestionó que casi la mitad de sus habitantes vivan en pobreza extrema. Según su planteamiento, “no hay una sola razón objetiva que condene a las gentes de este departamento al atraso”, especialmente porque la región cuenta con una gran riqueza natural, ubicación estratégica y amplias posibilidades de desarrollo.

PUBLICIDAD

El plan de De la Espriella para combatir la pobreza en Chocó y ayudar en su reconstrucción

El problema, afirmó, fue “la incapacidad histórica del Estado para convertir la riqueza natural (...) en bienestar para sus habitantes”. Por eso, propone dejar atrás la idea de un Chocó “condenado a vivir eternamente de las transferencias del gobierno nacional” y avanzar hacia un departamento que pueda “producir y exportar mucho más, atraer inversión, albergar grandes empresas y generar miles de empleos dignos”.

Para alcanzar ese objetivo, De la Espriella reconoció que “el Estado tiene que cumplir su parte”, al garantizar educación de calidad, salud, vías y, sobre todo, seguridad, porque “sin seguridad no hay nada”. En este contexto surgió la propuesta de un ‘Plan Marshall’, entendido como una apuesta para transformar estructuralmente las condiciones del Chocó y convertir su potencial en bienestar para sus habitantes.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella planteó que el futuro del Chocó no puede depender exclusivamente de las transferencias nacionales - crédito Ovidio González/Presidencia

Entre los acuerdos alcanzados, destacó la financiación unánime por parte del empresariado para la edificación del Malecón del río Atrato en Quibdó, obra proyectada como el eje de reactivación turística y comercial de la capital chocoana.

Asimismo, el Gobierno confirmó la destinación de 5.000 millones de pesos en capital semilla a través de iImpulsa, con aportes directos de Colombina, Bancolombia y Tecnoglass, para beneficiar con montos de cinco millones de pesos a mil emprendedores golpeados por el sismo.

Gobernadora del Chocó celebró los compromisos que se hicieron sobre su territorio

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, valoró la presencia de los grupos económicos en el territorio y subrayó que la reconstrucción del departamento requiere garantías para la atracción de capitales.

PUBLICIDAD

“La fecha más importante no va a ser el 10 de agosto, sino el 7 de septiembre, donde por primera vez el gran capital de Colombia vino al Chocó. Lo vio no solamente desde el punto de vista del altruismo, sino desde el punto de vista de la oportunidad de inversión y desarrollo económico. Queremos que el departamento avance, cerrar brechas de desigualdad y generar oportunidades”, declaró la mandataria regional.

La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, celebró que los empresarios y el Gobierno hicieran presencia en su territorio con el fin de ayudar en su reconstrucción - crédito Ovidio González/Presidencia

Así será el paquete de obras para las carreteras del Chocó y el régimen especial para la minería

En el frente de la conectividad, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció la estructuración de un paquete integral de infraestructura por un billón de pesos, que será financiado en un 50% mediante la modalidad de obras por impuestos y el 50% restante con inversión privada directa.

PUBLICIDAD

El plan abarca la intervención de tramos clave como Quibdó-Ánima-Nóvita, la conexión con San José del Palmar, la vía Istmina-Puerto Meluk, el corredor Aldarín para la producción agrícola, la pavimentación del eje Tutunendo y la modernización del aeropuerto de Bahía Solano.

Adicionalmente, el Viceministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas confirmaron el inicio del diseño de un régimen especial para atraer inversión privada mediante estabilidad jurídica, exenciones tributarias y la formalización de la minería local.

Como parte de los compromisos complementarios, el Grupo Nutresa y Nubank otorgarán 100 becas educativas para jóvenes de la región, la cadena Olímpica iniciará esquemas de compra directa a productores agrícolas chocoanos y se nombró a José Leonidas Tobón como gerente especial para el Chocó desde el Fondo Milagro.

PUBLICIDAD