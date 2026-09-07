Así funcionará la nueva regulación para el uso de celulares y pantallas en los colegios de Bogotá: lo que deben saber familias y docentes

La medida sobre celulares en colegios de Bogotá se basó en evidencia científica y en un proceso participativo con más de 98.000 estudiantes, familias y docentes - crédito @Educacionbogota / X

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Bogotá restringirá el uso de celulares en colegios públicos y privados durante toda la jornada escolar, incluidos los descansos, mediante la Resolución 1037 de 2026 presentada por el alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Educación, Julia Rubiano, en el Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio, de la localidad de Suba.

La norma regula el uso de teléfonos móviles y de otros dispositivos con pantalla en instituciones de educación inicial, básica y media. La medida hace parte de la política distrital “(Re)conectarnos para aprender” y dispone límites de exposición a pantallas según la edad, además de criterios para que los colegios incorporen la tecnología en actividades pedagógicas.

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La resolución establece que estudiantes, docentes y otros integrantes de la comunidad educativa no podrán usar teléfonos móviles durante las clases ni en los descansos, salvo en los casos previstos. Cuando no estén autorizados, los aparatos deberán permanecer guardados, en silencio y fuera de la vista de los estudiantes.

Según se informó, la disposición se elaboró con base en evidencia científica y en un proceso participativo que reunió a más de 98.000 estudiantes, familias y docentes de Bogotá. El objetivo es proteger el tiempo destinado al aprendizaje, promover la interacción presencial y fortalecer las habilidades socioemocionales de niñas, niños y adolescentes.

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La Secretaría de Educación de Bogotá permitirá el uso pedagógico de celulares desde octavo grado cuando la actividad tenga mediación docente y objetivos de aprendizaje definidos - crédito @Educacionbogota / X

Celulares guardados durante clases y descansos

La regla general fijada por la Resolución 1037 de 2026 limita el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar. La Secretaría de Educación indicó que la norma no busca retirar la tecnología de las aulas, sino definir condiciones para su utilización. El uso pedagógico de celulares estará permitido desde octavo grado cuando responda a una actividad previamente planeada, guiada por docentes y vinculada a objetivos de aprendizaje definidos.

El documento señala que un dispositivo se usa con propósito pedagógico cuando su utilización “responde a una intención pedagógica clara”. Para ello, la actividad debe ser pertinente para la edad y las necesidades de los estudiantes, contar con mediación docente y prever el tiempo, la forma y los objetivos de uso.

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Los docentes, directivos y personal administrativo podrán utilizar sus teléfonos móviles cuando sean requeridos para fines institucionales o para actividades que hayan sido definidas por el establecimiento educativo. La guía recomienda que el uso de los aparatos por parte de los adultos sea coherente con las reglas aplicables a los estudiantes.

La resolución contempla excepciones para salud, emergencias, accesibilidad, ajustes razonables y apoyos requeridos por estudiantes. En esos casos, el uso del celular podrá ser autorizado por el Consejo Académico o por la instancia que cumpla esa función en el colegio, aunque la validación no podrá transformarse en una barrera para garantizar un ajuste razonable.

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La Secretaría de Educación de Bogotá permitirá el uso pedagógico de celulares desde octavo grado cuando la actividad tenga mediación docente y objetivos de aprendizaje definidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También estará permitido el teléfono cuando sea necesario para el monitoreo, cuidado o atención de una condición de salud, previa comunicación de la madre, el padre, el acudiente o el representante legal a la institución. Ante una situación que amenace la vida, la salud, la seguridad o la integridad de un integrante de la comunidad educativa, se permitirá la comunicación inmediata.

Límites para tabletas, computadores y otras pantallas

Las reglas para teléfonos móviles no son idénticas a las previstas para computadores, tabletas, televisores y otros equipos con pantalla usados en clase. La resolución establece límites progresivos para estos dispositivos, de acuerdo con el nivel educativo y el desarrollo de los estudiantes.

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En ciclo uno y prejardín no se permitirá la exposición a pantallas durante la jornada escolar, excepto en las situaciones contempladas por la norma.

En jardín y transición, el máximo será de 30 minutos diarios con una finalidad pedagógica definida.

En básica primaria, el uso de tabletas, computadores y otras pantallas no podrá superar una hora diaria. Para sexto y séptimo, el límite será de dos horas por jornada.

Desde octavo hasta undécimo no habrá un máximo específico, aunque las actividades deberán responder a criterios de uso responsable y a una intención educativa.

Estos topes se aplican exclusivamente al tiempo de exposición pedagógica dentro del colegio y no incluyen el uso de pantallas en el hogar. Las clases propias del área de Tecnología e Informática tampoco estarán incluidas dentro de los límites establecidos.

La Secretaría de Educación plantea que las instituciones combinen los recursos digitales con actividades de conversación, escritura, lectura, movimiento, juego, experimentación e interacción presencial. La entidad advierte que el uso de los dispositivos no debe desplazar la colaboración entre estudiantes ni la experiencia directa.

Los colegios deberán prever alternativas cuando una actividad requiera aparatos tecnológicos y alguno de los estudiantes no cuente con un dispositivo, tenga dificultades de conectividad o necesite apoyos adicionales. Cuando alumnos de grados distintos compartan una misma actividad, deberán aplicarse las condiciones correspondientes al grupo de menor edad.

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Manual de Convivencia y protocolos internos

Cada establecimiento educativo oficial o privado de Bogotá deberá definir los mecanismos para aplicar la resolución de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y las condiciones de su comunidad. Las instituciones tendrán seis meses para actualizar el Manual de Convivencia o el Pacto de Corresponsabilidad mediante un proceso participativo.

La guía para educadores —la cual pueden detallar haciendo clic aquí— plantea siete pasos para implementar la regulación:

Conocer las disposiciones y sus excepciones Acordar las condiciones institucionales de porte y uso Actualizar el Manual de Convivencia Comunicar las reglas Organizar los aspectos operativos Acompañar a docentes y estudiantes Revisar los resultados para efectuar ajustes.

El colegio deberá informar las normas a estudiantes, familias, docentes, directivos, administrativos y personal de apoyo. También tendrá que definir espacios y momentos para guardar los dispositivos, canales de comunicación con las familias y procedimientos para tramitar las excepciones relacionadas con salud, accesibilidad o emergencias.

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La Secretaría de Educación acompañará a los colegios durante la implementación. El documento recomienda que las instituciones generen espacios de reflexión con los docentes para definir “para qué, cuándo y durante cuánto tiempo” se utilizarán dispositivos con pantalla en las actividades escolares.

Los colegios de Bogotá tendrán seis meses para actualizar el Manual de Convivencia y definir protocolos sobre porte, uso y resguardo de dispositivos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Igualmente, la guía propone cinco acciones para el trabajo pedagógico con tecnología:

Planear su incorporación en actividades curriculares y extracurriculares Alternar experiencias digitales con prácticas sin pantallas Formar a los estudiantes en ciudadanía digital Mediar el uso de los equipos; Proteger la privacidad, los datos personales, la imagen, la seguridad y la convivencia.