Se quedaron sin arco por culpa del portero: así fue como lo desarmó en pleno partido de Leones vs. Atlético FC

Al portero del Atlético FC se le cayó el travesaño superior de la portería en el estadio Ditaires de Itagüí - crédito Captura de video Win Sports

Guardar

Las curiosidades en el fútbol colombiano no paran, sobre todo porque, en algunos partidos, se presentan situaciones que nadie puede creer, ya sea en la Liga BetPlay, la Primera B, la Copa Colombia y la Liga Femenina, cuatro de los torneos profesionales que organiza la Dimayor.

En el encuentro entre Atlético FC y Leones de Itagüí, se le cayó un palo de la portería al arquero de la visita, una acción que se volvió viral en redes sociales porque se dio previo al cobro de un penal y el juez demoró un tiempo para que se reacomodara el travesaño con los mismos futbolistas.

PUBLICIDAD

Pese a eso, la visita no tuvo problemas para golear a los antiqueños en la octava jornada de la segunda división del fútbol colombiano, con lo que salió del fondo de la tabla de posiciones y se acercó a los ocho primeros en el segundo semestre, pues el objetivo es llegar a los cuadrangulares.

Así fue la caída del palo

El viernes 4 de septiembre, continuó la octava jornada del campeonato de la segunda división con el juego de Leones de Itagüí, que le apuntaban a entrar al grupo de los ocho primeros en la tabla, contra el Atlético FC, conjunto que no realizaba una buena campaña en la temporada.

PUBLICIDAD

En el minuto 84, el arquero Juan Pablo Múnera del Atlético FC sufrió un accidente insólito en el estadio Metropolitano de Ditaires: el travesaño del arco se desprendió y le cayó encima, en plena preparación para atajar un penal a favor de Leones, que iba a ser cobrado por Miguel Arboleda.

El portero de Atlético, Juan Pablo Múnera, movió el palo y provocó que se desajustara del arco - crédito Captura de video Win Sports

Múnera levantó las manos para desconcentrar al cobrador y de inmediato, la estructura cedió y terminó justo en la cabeza. Entre risas en las tribunas, el árbitro ordenó reacomodar el arco, revisó que el guardameta estuviera en condiciones y el partido continuó.

Como hecho curioso, entre los mismos jugadores debieron reacomodar el palo superior en la portería, mientras el central miraba con atención que quedara acomodado, pues la base debía ajustarse de la mejor manera con el palo derecho, y así darle continuidad al encuentro en el tramo final.

PUBLICIDAD

El partido se detuvo por varios minutos porque los jugadores trataron de reacomodar el palo del arco sur en Itagüí - crédito Captura de video Win Sports

Incluso los mismos narradores del canal deportivo Win Sports, que ese día transmitían desde el canal de YouTube, quedaron sorprendidos por lo ocurrido con el arquero Múnera, sumado a que causó extrañeza la manera tan fácil en que se desajustó el travesaño en el campo de juego de Ditaires.

Goleada en Itagüí

Con respecto al compromiso en el estadio Ditaires, Atlético FC goleó 0-3 a Leones en condición de visitante por la fecha 8 del Torneo BetPlay Dimayor 2026-2, con un doblete de Alejandro Oñate y dos penales que encaminaron el resultado desde el inicio.

Oñate abrió el marcador al minuto dos desde el punto penal y amplió la ventaja al 11 con una jugada en movimiento. La cuenta la cerró Gabriel Eraso con otro cobro desde los 12 pasos al 81’, para darle tranquilidad a los vallecaucanos que realizaron una presentación más que brillante.

PUBLICIDAD

Atlético FC goleó a Leones de Itagüí por 3-0 en su casa, por la octava fecha de la Primera B - crédito Itagüí Leones

El partido se complicó aún más para el local con la expulsión de Germán Meneses al 78’ y, en el tramo final, Miguel Arboleda falló un penal al 87′, por lo que Leones no logró descontar en el marcador y terminó el encuentro con una goleada que no estaba en los planes de nadie.

De esta manera, Atlético ahora es noveno con ocho puntos, los mismos del octavo Patriotas, pero con un gol menos en la diferencia, mientras que Itagüí Leones quedó en la posición 11 con las mismas unidades que esos clubes, pero ahora se convierte, junto a Real Santander, en las escuadras más goleadas de la Primera B con 12 tantos encajados.

PUBLICIDAD