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Richard Ríos ya recibió la “bendición” de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita: este fue el gesto del portugués al colombiano

La estrella del Al Nassr se enfrentó a Al Ittihad en la Saudi Pro League, en el debut del volante con su nuevo equipo tras su salida del Benfica

El volante se vio con el astro portugués, en la previa del compromiso de su club, Al Ittihad, contra el Al Nassr de CR7 - crédito @madrid_total2/X

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Richard Ríos empezó su periplo por la liga de Arabia Saudita, un campeonato que está lleno de figuras que pasaron por Europa y dejaron huella en el fútbol internacional, pero cuestionado por muchos aficionados en el mundo porque su nivel no se compara con torneos de mayor historia.

El colombiano no solo debutó con Al Ittihad, sino que se encontró con nada menos que Cristiano Ronaldo, el astro portugués de Al Nassr y uno de los mejores jugadores de los últimos 20 años, junto a Lionel Messi, que pasa por sus últimos momentos como profesional en el deporte.

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Sumado a eso, el equipo consiguió una victoria clave para escalar posiciones y acercarse al líder Al Hilal, además de que ayuda al mediocampista para ganar confianza y minutos de cara a la convocatoria de la Tricolor en septiembre, para los amistosos contra México, Perú y Paraguay.

El encuentro de Richard Ríos con Cristiano

Richard Ríos debutó en la Liga saudí con Al Ittihad apenas días después de ser anunciado a préstamo desde Benfica y lo hizo frente al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que desde 2023 hace parte de la liga de ese país y le ha dado mucha visibilidad para otros futbolistas.

Antes del inicio, Ríos y Ronaldo se encontraron en el túnel rumbo al campo para los ejercicios precompetitivos. El portugués le dijo unas palabras al colombiano, que se acercó para saludarlo, y el antioqueño respondió el gesto antes de retirarse a sus respectivos camerinos.

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Cristiano Ronaldo y Richard Ríos
Este fue el abrazo entre Cristiano Ronaldo y Richard Ríos en el camerino - crédito @CrisxRios/X

El volante de 26 años quedó cedido en Al Ittihad hasta mediados de 2027 y luego deberá volver al club de Lisboa, ya que el préstamo no incluye opción de compra. El entrenador Marco Silva afirmó que la salida fue una decisión del futbolista y dejó abierta la posibilidad de retorno.

“Desde el momento en que es jugador nuestro, siempre es posible su regreso. No tuve absolutamente ninguna conversación con él en la que dijera que no podría volver. En absoluto. Tuvimos buenas conversaciones. Cabe destacar cómo habló con ustedes, porque nunca escuchó de mi boca que no contara con él para este año”, dijo el técnico.

El mediocampista colombiano Richard Ríos dijo antes de salir de Portugal que se va “muy contento” rumbo al Al Ittihad-crédito @ittihadclub.sa/Instagram
El mediocampista colombiano Richard Ríos dijo antes de salir de Portugal que se va “muy contento” rumbo al Al Ittihad-crédito @ittihadclub.sa/Instagram

Silva explicó que el club incorporó a Palhinha para la zona central y que el plantel quedó con tres futbolistas para la posición de “8”: Fredrik, Ríos y Barreiro: “En cuanto a la cesión, fue una decisión personal”.

Victoria en el debut

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo perdió 2-1 ante Al Ittihad en Yeda y dejó atrás su inicio perfecto de temporada en la liga saudí. El delantero portugués fue titular y se fue sin anotar, además de que permitió que Al Hilal se alejara en el liderato.

El partido se resolvió temprano con un doblete de George Ilenikhena en 20 minutos, primero a los 4’, recién iniciado el juego, y después al 20’; Houssem Aouar dio la asistencia en el segundo tanto, y Al Nassr descontó con un gol de Angelo antes del descanso.

Cristiano Ronaldo y Mukhtar Ali discuten en el encuentro de Al Ittihad y Al Nassr - crédito Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS
Cristiano Ronaldo y Mukhtar Ali discuten en el encuentro de Al Ittihad y Al Nassr - crédito Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

En el segundo tiempo, Richard Ríos debutó con Al Ittihad, ingresó al minuto 46 por Mukhtar Ali tras una molestia muscular. El antioqueño jugó en el doble pivote junto con Dion Lopy y recibió una calificación de 7,1 en la plataforma de estadísticas Sofascore; el próximo partido del equipo será ante Al Feiha por la fecha 6, el martes 8 de septiembre.

La victoria dejó a Al Hilal como líder en solitario con 15 puntos en cinco jornadas; Al Nassr quedó segundo a tres unidades y Al Ittihad se ubicó a cuatro de la cima, con 11 unidades, y la idea es mantener la pelea cerrada por el título, pues la clave serán los duelos directos para sacar ventaja en la tabla.

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