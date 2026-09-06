Petro impulsó campaña contra Avianca tras cancelación de tiquetes por estar en la lista de la Ofac: “Hasta que cambie su posición”

El expresidente Gustavo Petro señaló a Avianca de ejercer discriminación política en su contra - crédito Europa Press y @petrogustavo/X

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El expresidente Gustavo Petro volvió a referirse a la cancelación de tiquetes aéreos que había reservado para viajar desde Bogotá a Ciudad de México (30 de agosto) y desde Ciudad de México a Bogotá (2 de septiembre) por parte de Avianca carece de sustento.

El exmandatario aseguró que el hecho de que esté incluido en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), la cual es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no es razón suficiente para haberle impedido viajar.

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Según explicó en una publicación en su cuenta de X, las sanciones que le fueron impuestas tras su inclusión en la lista no aplican para la empresa y, por tanto, sus tiquetes jamás debieron ser cancelados.

“La ley ofac no obliga a Avianca a impedir que vuele en sus aviones, dado que Avianca al no ser persona de los EEUU, lo es del reino unido, no es objeto de sanciones por los EEUU en la relación con la OFAC, y este debate debe extenderse al parlamento británico”, señaló el ex jefe de Estado en la red social.

El expresidente Gustavo Petro las sanciones que le fueron impuestas por la Ofac no prohíben que vieje en avión - crédito @petrogustavo/X

En consecuencia, anunció públicamente su respaldo a una campaña que surgió contra la aerolínea, que insta a la población a no hacer reservas de vuelos con la empresa. Aseguró que apoyará la campaña hasta que Avianca cambie su postura con respecto a la cancelación de sus tiquetes aéreos.

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“Lo que hace Avianca es discriminación política prohibida en Colombia, y me hago parte de la campaña de no comprarle a Avianca tiquetes hasta que cambie su posición”, señaló el exmandatario.

La explicación de Avianca frente a la cancelación de los vuelos de Petro

Ante la polémica que surgió por la cancelación de los tiquetes de viaje del expresidente, Avianca emitió un comunicado en el que explicó en detalle los motivos por los cuales decidió no prestar sus servicios aéreos al exmandatario. Según precisó, la aerolínea canceló las reservas y reembolsó la totalidad del valor pagado por los tiquetes, dando cumplimiento a regulaciones de Estados Unidos.

“La decisión obedece exclusivamente al cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables a Avianca, incluidas aquellas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas sí resultan vinculantes para Avianca por la naturaleza internacional de sus operaciones y su presencia comercial, financiera y corporativa en ese país”, precisó Avianca en un comunicado.

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La cancelación de los tiquetes de Gustavo Petro abarcó el vuelo del 30 de agosto de 2026 y el regreso del 2 de septiembre de 2026 - crédito Avianca

La empresa recordó que tiene vínculos con Estados Unidos, procesa transacciones financieras a través del sistema bancario de ese país y utiliza tecnología y bienes de origen norteamericano. Además, tiene una estructura corporativa de carácter global y opera con rutas hacia Estados Unidos.

Esas características son suficientes para que le apliquen las directrices establecidas por la Ofac, en relación con la prestación de servicios a personas cuyos bienes e intereses se encuentran bloqueados por figurar en la Lista Clinton, como es el caso del expresidente Gustavo Petro.

En ese sentido, aclaró que la decisión de cancelar sus vuelos no está basada en posturas políticas. “Avianca aclara que esta medida no responde a consideraciones políticas ni discrecionales, sino exclusivamente al estricto cumplimiento de obligaciones regulatorias que le resultan aplicables”, indicó la compañía en la comunicación oficial.

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En otra publicación que hizo el ex jefe de Estado en X, insistió en que Avianca incurrió en una exclusión por motivos netamente políticos y aseguró, incluso, que la empresa debe responder jurídicamente por esos hechos.

El expresidente Gustavo Petro aseguró que cancelaron sus tiquetes por razones políticas - crédito @petrogustavo/X

“Se trata de una exclusión por razones políticas e igual que algunos bancos, debe responder jurídicamente. Ruego a la colombianidad en el reino unido hacer esta acción también, dado que Avianca es empresa del Reino Unido”, aseveró.