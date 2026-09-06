María Fernanda Cabal se pronunció contra déficit de 120.000 armas en las Fuerzas Armadas: “El jaguar de Petro salió ‘chimbo’”

María Fernanda Cabal cuestionó en redes sociales el proyecto del fusil Jaguar y reclamó investigaciones por las decisiones adoptadas durante el gobierno anterior - crédito MariaFdaCabal/X

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La exsenadora María Fernanda Cabal pidió que la Fiscalía investigue a los responsables del proyecto del fusil Jaguar, luego de que el Gobierno nacional confirmó que descartó esa iniciativa, además de comunicar un déficit de 120.000 armas en las Fuerzas Militares.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Cabal vinculó el anuncio del Ministerio de Defensa con el reciente ataque con drones atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el cantón militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, que dejó tres militares muertos.

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“El ELN ataca con drones mientras nuestros soldados enfrentan un déficit de 120.000 fusiles y descubren que el ‘Jaguar’ de Petro salió chimbo”, escribió la exservidoras.

La excongresista manifestó que, durante la administración de Gustavo Petro, se debilitó la capacidad operativa de la Fuerza Pública mientras se fortalecían las estructuras criminales.

El Gobierno informó que las Fuerzas Militares enfrentan un déficit de 120.000 fusiles, un asunto que Cabal relacionó con el ataque con drones contra el cantón militar de Ocaña - crédito @MariaFdaCabal/X

“Cuatro años jugando a la paz mientras desarmaban al Estado y fortalecían a los criminales”, expresó Cabal. También solicitó que los responsables de las decisiones relacionadas con el fusil Jaguar respondan ante los organismos judiciales. “Los responsables de semejante desastre deben responder ante la Fiscalía”, dijo.

Defensa descartó el fusil Jaguar y anunció revisión del proyecto

Las declaraciones de Cabal se produjeron después de que el ministro de Defensa, general retirado Jorge Mora, confirmó que el Gobierno de Abelardo De La Espriella desechó el proyecto de fabricación del fusil Jaguar, impulsado durante la administración anterior

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“Eso es algo que tendrá sus consecuencias. Hay documentos e investigaciones que, en su momento, se pondrán a disposición de la Fiscalía. (...) Los que incidieron, ordenaron o hicieron este trabajo” deberán asumir las consecuencias que determinen los organismos de control y la Fiscalía", dijo.

“No, eso es una locura. Eso ya quedó completamente desechado”, afirmó Mora en entrevista con Semana.

Por su parte, el exministro de Defensa Pedro Sánchez, a inicios de agosto afirmó que se había estado abierto a una serie de revisiones de los fusiles; incluso, afirmó que su uso no se había abortado.

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Petro presentó el Jaguar ante altos mandos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y directivos de Indumil. El mandatario pidió que tanto el Ejército como la Policía compren exclusivamente armamento fabricado en Colombia- crédito Presidencia de la República

“No se ha abortado. Pero sí se dio la orden también de avanzar en otra línea de adquisición. Es decir, avanzamos con este; si se llega a dar, lo ejecutamos; Avanzamos con un proveedor externo para otro fusil. Y lo que sea más rentable para la Fuerza Pública”.

Sin embargo, el actual jefe de la Defensa sostuvo que existen documentos e investigaciones sobre el proyecto que, en su momento, serán remitidos a la Fiscalía. Añadió que quienes participaron en las decisiones relacionadas con el desarrollo del arma deberán responder ante las autoridades competentes.

Mora ratificó que las Fuerzas Militares tienen un déficit importante fusiles y advirtió que, si esa necesidad no se cubre en menos de seis meses, igual número de integrantes de la institución quedaría sin su arma básica.

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El expresidente Gustavo Petro defendió el proyecto Jaguar y aseguró que el fusil permanecía en fase de pruebas, por lo que requería correcciones antes de una eventual implementación.

Este fue el mensaje de Gustavo Petro sobre los fusiles Jaguar - crédito @petrogustavo/X

“Digan la verdad generales. un ejército que no se defiende con sus propias armas depende de otro ejercito... extranjero. El fusil jaguar debía seguir pruebas y rectificar fallas pero lo que hacen es suspender la del fusil colombiano para montar de nuevo el Galil con ganancias en Israel y Miami. Nación que no haga sus propias armas no es capaz de defenderse”, escribió el exmandatario.

En su momento, el fusil fue presentado como un arma 100% colombiana “con la que el país fortalece la defensa del territorio. El fusil fue desarrollado y fabricado por @IndumilColombia e incorpora un 15% menos de peso frente al Galil ACE, mayor ergonomía, modularidad y resistencia para operar en condiciones extremas”.

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