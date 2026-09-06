Petro criticó directriz de la ANT que insta a reemplazar los términos “campesinos” y “reforma agraria”: “Ignorante quien inicia esto”

El expresidente Petro aseguró que el reemplazo de la palabra "campesinos" no implica la eliminación de la población campesina - crédito Europa Press

Guardar

El director nacional del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, reveló directrices de comunicación que se estarían dando dentro del Gobierno, relacionadas con el campesinado y la reforma agraria.

De acuerdo con el congresista, un grupo de contratistas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recibió instrucciones por WhatsApp sobre el lenguaje que deben utilizar en informes y otros documentos y piezas. “Se han establecido algunos lineamientos relacionados con el uso del lenguaje y las expresiones que debemos tener en cuenta para la presentación de informes y la elaboración de contenidos comunicativos”, se lee en una de las capturas de pantalla que compartió el legislador en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Una directriz consiste en reemplazar frases y términos:

El término “Reforma Agraria” se debe sustituir por expresiones como “acceso a tierras”, “formalización”, entre otras.

El término “campesinos” debe tener un uso poco recurrente en los contenidos de la agencia. Priorizar el concepto de “productores rurales”.

El congresista Gabriel Becerra criticó directriz de la ANT que ordena reemplazar palabras como campesinos y reforma agraria - crédito @BecerraGabo/X

“No es un manual de estilo. Es una secuencia política: frenar la Reforma, desmontar sus conquistas y borrar a sus protagonistas. La contrarreforma está en marcha. Pero la resistencia también”, precisó Gabriel Becerra en X.

El expresidente Gustavo Petro se refirió a la nueva directriz que se impartió en la ANT, actualmente dirigida por la excongresista Lina María Garrido. El exmandatario afirmó que con los cambios que harán en el lenguaje utilizado en los contenidos no desaparecen la población campesina, así como tampoco los derechos que tienen y que el Estado debe reconocer y proteger. Además, calificó de “ignorante” a la persona que está impulsando la directriz.

PUBLICIDAD

“Y creen que con prohibir la palabra campesinos se acaban los once millones de campesinos productores de alimentos en Colombia? O, ¿se elimina las órdenes constituyentes de reconocer al campesinado como sujeto de derechos en Colombia? Ignorante quien inicia esto en el minagricultura de los terratenientes y despojadores violentos de la tierra”, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de X.

El expresidente Gustavo Petro cuestionó directriz de reemplazar la palabra "campesino" por "productores rurales" - crédito @petrogustavo/X

La representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, se unió a las críticas que surgieron por el cambio de lenguaje en las piezas comunicativas de la ANT. Aseguró que la población campesina es sujeto de derechos, por lo que no debería ser eliminada de los documentos comunicativos oficiales.

PUBLICIDAD

“¿Ahora resulta que en el Gobierno está prohibido decir campesinos? El campesinado no es una palabra que se pueda borrar de un manual de comunicaciones. Es un sujeto de derechos y de especial protección constitucional”, precisó la congresista.

La congresista Lalis criticó directriz de la ANT que ordena reemplazar palabras como campesinos y reforma agraria - crédito @smilelalis/X

De igual manera, aseguró que cambiar la palabra “campesinos” por el término “productores rurales” y el concepto de “reforma agraria” por “acceso a tierras” no es lenguaje técnico. A su juicio, implica la eliminación del discurso a personas que históricamente han luchado por tener acceso a la tierra. “El campesinado merece respeto, reconocimiento y derechos”, añadió la legisladora en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

La exministra de Agricultura y Desarrollo Rural Martha Carvajalino también rechazó la directriz de la ANT. Por un lado, recordó que la Ley 160 de 1994, mediante la cual se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, tiene como objetivo eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica y dotar de tierras a campesinos de escasos recursos.

La exministra Martha Carvajalino rechazó directriz de la ANT de no utilizar con recurrencia la palabra campesino y el término reforma agraria - crédito @MCarvajalinoV/X

Por otro lado, indicó que “la Constitución Política en el artículo 65 establece: El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales”.

PUBLICIDAD