Yina Calderón retomó el gimnasio y habló de la cicatriz que le dejaron los biopolímeros: “Se me dificulta”

La huilense se sinceró con sus seguidores, señalando que le cuesta hacer ciertas rutinas por sus problemas con los biopolímeros - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

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La empresaria e influenciadora Yina Calderón explicó en detalle las limitaciones físicas que sufre al hacer ejercicio debido a la cicatriz y las secuelas que le dejaron los biopolímeros en los glúteos.

La creadora de contenido abordó el dolor que le producen ciertos ejercicios de fuerza, al tiempo que envió un mensaje de superación sobre el cuidado personal y la autoaceptación a sus seguidores.

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El problema de salud de la DJ y empresaria se remonta a los años posteriores a su participación en el programa Protagonistas de Nuestra Tele. En aquel periodo, le inyectaron en la zona posterior una sustancia que el especialista le presentó como vitamina E, procedimiento que posteriormente derivó en severas complicaciones.

Tras detectar deformaciones en sus gluteos a raíz de una caída, los médicos le diagnosticaron la presencia de biopolímeros, un componente sintético no autorizado en procedimientos estéticos por el riesgo de migración y necrosis de tejidos.

El hallazgo la obligó a someterse desde 2019 a más de seis intervenciones de extracción y a una reconstrucción glútea que le dejó una cicatriz permanente de lado a lado.

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Yina Calderón tuvo problemas de salud deliverados de los biopolímeros durante su participación en 'La casa de los famosos Colombia', en 2025 - crédito cortesía del Canal RCN

De hecho, cuando Yina participó de La casa de los famosos Colombia en 2025, tuvo que lidiar con fuertes dolores en su espalda durante sus últimas semanas, asegurando que “moría en vida”.

Eso llevó a que en mayo de 2025 la influenciadora fuese operada nuevamente de urgencia debido a que algunos residuos de la sustancia migraron a su espalda baja. A esto se sumó que el tejido de su glúteo derecho presentaba graves afectaciones por residuos.

La huilense compartió con sus seguidores las fuertes imágenes y agradeció al equipo médico que le atendió - crédito @yinacalderontv/Instagram

Dificultades con el peso muerto

En sus historias de Instagram de este sábado 5 de septiembre, la huilense confirmó que ya retomó sus rutinas de entrenamiento físico para sus redes sociales y promocionar su marca de fajas. Sin embargo, la empresaria reconoció que el estado de sus glúteos le acarrea algunas dificultades para la correcta ejecución de ciertas rutinas de fuerza.

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“Hay algunos ejercicios que por la condición que tengo de paciente de biopolímeros con una cicatriz de lado a lado, hay algunos peso muertos que se me dificulta hacerlos. No es que de pronto la técnica no esté bien, pero a mí, pues porque usted sabe qué pasó con mi cola, con mi glúteo”, precisó la creadora de contenido sobre las molestias que experimenta en los entrenamientos.

En la misma declaración, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia hizo referencia con cierta dosis de sarcasmo al constante escrutinio público y a las imágenes satíricas que circularon en plataformas digitales sobre su anatomía.

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“Desde ese día ha sido el meme de todos ustedes durante muchos años. Usted no me diga que no, porque usted me hizo muchos memes. Entonces, obviamente, a mí se me dificulta porque me duelen algunos ejercicios”, agregó la creadora de contenido.

La empresaria usó su historia personal para compartir sus reflexiones sobre la disciplina y la autoaceptación femeninas - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Pese a los episodios de dolor, la influenciadora resaltó que decidió mantener la constancia en el entrenamiento tras notar cambios positivos en la zona que más inseguridad le generaba. Además, utilizó su experiencia personal como ejemplo de disciplina para su público, y particularmente el femenino.

“Yo perezosa para el gimnasio... hasta que fui viendo como resultados, sobre todo en mi glúteo, que es la parte que a mí más como que me intimidaba. Y parce, me empezó a cambiar. Entonces, si yo puedo, que era bien floja, usted también”, expresó.

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Para finalizar su mensaje, Calderón enfatizó la importancia de la inversión personal y el crecimiento individual. “Si uno de mujer no se invierte uno misma, no trabaja por uno misma, no se acepta uno misma, no construye uno misma, pues ¿cómo va a poder construir con otra persona?”, concluyó.