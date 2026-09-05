Colombia

Adriana Lucía respondió a señalamientos en redes sociales de supuestos vínculos con alias Bendito Menor: “Tú no estás por encima de la ley”

La cantante respondió en su cuenta de X al señalamiento de un activista que se presenta como simpatizante de Abelardo de la Espriella, asegurando que llevará el caso ante sus abogados y hasta las últimas consecuencias

Adriana Lucía rechazó la acusación pública que la vinculó con alias "Bendito Menor" por parte de una cuenta activista de redes sociales - crédito Sony Music Colombia
Adriana Lucía rechazó la acusación pública que la vinculó con alias "Bendito Menor" por parte de una cuenta activista de redes sociales - crédito Sony Music Colombia
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La cantante Adriana Lucía salió al cruce de una acusación pública que la relaciona a ella con Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) que fue abatido durante la noche del jueves 3 de septiembre de 2026 y la madrugada del viernes 4 de septiembre en la operación Centinela de la Patria realizado en Riohacha, La Guajira.

El señalamiento partió de un activista identificado como Vincent Ramos, que publicó en la red social X una foto de Adriana Lucía acompañada de Mario Muñoz, cantante de Doctor Krápula y un mensaje en el que los acusaba de decir “nos están matando” a “nos los están matando”, en una clara insinuación que buscaba vincular a los artistas con la estructura criminal.

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La cantante cordobesa no tardó en pronunciarse a través de su cuenta de X, calificando la afirmación como falsa y advirtiendo que emprenderá acciones legales contra Ramos.

Vincent Ramos sugirió una cercanía entre Adriana Lucía, Mario Muñoz de Doctor Krápula, y alias Bendito Menor tras la baja del cabecilla de las ACSN en Riohacha - crédito @AdrianaLucia/X
Vincent Ramos sugirió una cercanía entre Adriana Lucía, Mario Muñoz de Doctor Krápula, y alias Bendito Menor tras la baja del cabecilla de las ACSN en Riohacha - crédito @AdrianaLucia/X

“Esto no puede pasarse por alto. Obviamente que hablaré con mis abogados en este instante, pero tenlo bien claro fulano, esto es un delito y tú no estás por encima de la ley. Y voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias”, advirtió la cantante en respuesta a los señalamientos, con una mención directa a la Fiscalía General de la Nación.

Ramos, que en su cuenta se presenta como “Defensor de nuestro presidente Abelardo de la Espriella”, ha sido señalado en repetidas ocasiones por difundir acusaciones sin sustento contra simpatizantes de sectores de izquierda en Colombia, un patrón que la cantante retomó como parte de su defensa pública frente al señalamiento.

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Los pormenores del operativo contra alias “Bendito Menor”

Alias Bendito Menor se pavoneba en redes sociales de su poder y control en el Caribe colombiano, y en especial en el departamento de La Guajira, donde aprovechaba la zona de frontera para cruzar a Venezuela para evadir a las autoridades colombianas - crédito red social Facebook
En el operativo contra "Bendito Menor" también murieron su pareja sentimental, "La Bebecita" y dos hombres de su esquema de seguridad - crédito red social Facebook

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como “Bendito Menor”, murió durante un operativo de la Fuerza Pública realizado en la madrugada del viernes en el barrio Los Olivos, en Riohacha. Junto a él murieron su pareja sentimental y dos hombres de su esquema de seguridad.

Pérez Toncel era señalado como uno de los principales cabecillas de las ACSN, estructura armada conocida anteriormente como “Los Pachenca”. La organización opera en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta y ha sido vinculada por las autoridades colombianas a economías ilícitas y control territorial en el Caribe del país.

El lanzamiento de “A Mi Tierra”

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito YouTube

Al margen de la controversia, Adriana Lucía presentó el sencillo A Mi Tierra, una canción acústica con acordeón y guitarra dedicada a su departamento natal, Córdoba. El tema, producido por Jairo Barón, fue compuesto junto a Andrés Parra luego de un viaje de la artista a su tierra y funciona como continuación de su anterior sencillo, Pueblerina, canción que estrenó meses atrás.

Sobre el origen de la composición, Adriana Lucía explicó en el comunicado de lanzamiento: “Cuando escribí esta canción entendí que, aun estando lejos de mi pueblo, yo nunca me fui. Después de la tragedia que sucedió este año, me encontré con un panorama lleno de esperanza, vi la solidaridad y la sensibilidad de la gente, y me pasó algo impresionante y fue que, al verme reflejada en las miradas de todas las personas, entendí que pertenezco a este lugar”.

El videoclip de A Mi Tierra se grabó de forma paralela al de Pueblerina en distintos municipios de Córdoba, bajo la dirección de Andrés Pajaro. Ambas producciones audiovisuales muestran a la cantante en la cotidianidad de su pueblo natal, en contacto con vecinos y costumbres locales.

La artista cerró la presentación del sencillo con una referencia al poeta cordobés Raúl Gómez Jattin, cuyos versos sobre llevar “el pueblo deletreado en un blanco papel” describió como una inspiración central para el tema: “Él proponía llevarse a su pueblo deletreado en un papel blanco y yo me lo quiero llevar a todos lados en una sola canción: A mi tierra.

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