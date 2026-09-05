Martín Emilio “Cochise” Rodríguez reapareció tras ser hospitalizado en Medellín: “Me están observando”

Martín Emilio “Cochise” Rodríguez fue el primer ciclista colombiano en lograr éxitos a nivel internacional y abrió el camino para los "escarabajos" - crédito Colprensa

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El ciclismo colombiano prendió las alarmas el sábado 5 de septiembre por las noticias alrededor de Martín Emilio Rodríguez, una de las glorias del deporte nacional, debido a que fue hospitalizado en las últimas horas en Medellín por quebrantos de salud, producto de su avanzada edad.

Sin embargo, “Cochise” envió un parte de tranquilidad para sus aficionados, pues muchos se preocuparon por su estado y cómo iba evolucionando, pero afortunadamente aseguró que se encontraba bien, aunque continúa bajo la mirada de los médicos que siguen de cerca su situación.

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Como dato a tener en cuenta, Rodríguez aún realiza deporte en la capital antioqueña, pero en los últimos días le fue imposible volver a subirse a la bicicleta por sus quebrantos de salud, así que los fanáticos del ciclismo deberán esperar para verlo rodar nuevamente.

“Gracias por preocuparse por mí”

A través de un video publicado por el periódico El Colombiano, “Cochise” se pronunció ante los aficionados del ciclismo y aseguró que, por el momento, se encuentra estable y bien de salud, pero continúa en observación por parte de los médicos en la Clínica Medellín de Occidente.

“Amigos, un saludo muy cordial de parte de Cochise, aquí estoy recuperándome. Gracias por preocuparse por mí. La salud está supremamente bien. Estoy aquí porque me están observando. De todas maneras, a toda la gente que se ha preocupado por mí, muchísimas gracias y Dios los bendiga”, dijo el exciclista.

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Así se ve Martín Emilio "Cochise" Rodríguez, luego de ser internado en una clínica en Medellín - crédito Captura de video El Colombiano

Sumado a eso, el periódico local se comunicó vía telefónica con el expedalista de 84 años, quien mencionó que se encuentra “recuperándome de un problemita en el mango (corazón), es algo muy leve y creo que no tendré que quedarme acá hospitalizado por mucho tiempo”.

Por su parte, Jesús Piedrahíta, directivo del equipo Orgullo Paisa, le dijo a ese medio sobre la razón para que “Cochise” Rodríguez fuera internado de urgencia, ya que sorprendió a todos los aficionados: “Está en chequeos médicos por presentar mareos e insuficiencia cardíaca, según nos ha informado su esposa, María Cristina”.

Martín Emilio Rodríguez, trabajó en los últimos años con el equipo Orgullo Paisa - crédito Colprensa

El directivo mencionó posteriormente que la leyenda del ciclismo colombiano se ve bien en su condición física, pero aún no se conoce la fecha para que le den de alta en la clínica: “Tenemos Cochise para mucho tiempo, lo veo bien y está a la espera de los resultados de unos exámenes que le hicieron”.

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“Cochise”, la primera gloria del ciclismo colombiano en el exterior

Martín Emilio “Cochise” Rodríguez fue el corredor que cambió la escala del ciclismo colombiano al convertirse en el primer referente nacional con triunfos decisivos en Europa y al ser reconocido como el deportista colombiano del siglo XX. Su trayectoria unió dominio interno, títulos internacionales y una irrupción pionera en las grandes carreras del calendario mundial.

Entre 1963 y 1967 construyó una de las marcas más altas de la historia de la Vuelta a Colombia: ganó cuatro ediciones en 1963, 1964, 1966 y 1967, y acumuló 39 triunfos de etapa en la principal ronda del país. A ese ciclo añadió el Clásico RCN de 1963, con 12 victorias parciales, y un tricampeonato en la Vuelta al Táchira, que obtuvo en 1966, 1968 y 1971.

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Martín Emilio "Cochise" Rodríguez fue uno de los primeros ciclistas colombianos en dar el salto al profesionalismo y correr en Europa - crédito Comité Olímpico Colombiano

Su paso al profesionalismo europeo llegó con el equipo Bianchi-Campagnolo, donde actuó como gregario de lujo de Felice Gimondi. Esa etapa consolidó su dimensión internacional y lo instaló en una zona inédita para un ciclista colombiano.

En el Giro de Italia de 1973 ganó la decimoquinta etapa, disputada entre Florencia y Forte dei Marmi. Dos años después repitió en la decimonovena jornada de la edición de 1975, entre Baselga di Pinè y Pordenone, y se convirtió así en el primer ciclista colombiano en imponerse en etapas de una Gran Vuelta.

Su palmarés en Italia incluyó además el Trofeo Baracchi de 1973, conquistado junto a Gimondi, y el Gran Premio Ciudad de Camaiore. Esos resultados completaron una presencia competitiva que desbordó el papel de precursor y lo instaló también como ganador.

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En la pista alcanzó otro tramo central de su carrera el 7 de octubre de 1970, cuando estableció el récord mundial aficionado de la hora en el Velódromo Agustín Melgar de Ciudad de México. Ese día recorrió 47,566 kilómetros y fijó una marca de alcance internacional.

Un año después sumó uno de sus logros más altos en el Campeonato Mundial de Pista de Varese de 1971. Allí se consagró campeón del mundo en la persecución individual de 4.000 metros y se vistió con el maillot arcoíris.