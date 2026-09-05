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La selección Colombia femenina tendrá dos nuevos amistosos de preparación para el Mundial 2027: este será el rival

El combinado nacional quiere llegar a Brasil 2027 en las mejores condiciones para pelear la competencia, cuyo mejor resultado fue avanzar a cuartos en Australia-Nueva Zelanda 2023

La selección Colombia jugará su último partido como local en el triplete de encuentros de la fecha FIFA de abril en el fútbol femenino - crédito FCF
La selección Colombia femenina se alista para el Mundial de Brasil 2027 y tendrá cuatro amistosos antes de terminar 2026 - crédito FCF
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La selección Colombia femenina quiere hacer una buena preparación para pelear en el Mundial Femenino de Brasil 2027, el principal objetivo del equipo para demostrar el crecimiento de la plantilla, recambio en algunas posiciones y ratificar lo hecho en la Liga de Naciones Conmebol, de la que salió campeón en junio de 2026.

Por esa razón, confirmó dos nuevos amistosos en lo que queda del año, pues desea que la plantilla no solo cuente con continuidad en el segundo semestre de 2026, sino para mirar jugadoras que pueden integrar el proceso y, si todo sale bien, quedar en la lista de convocadas para el torneo.

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La Tricolor, por el momento, cuenta con tres encuentros confirmados para noviembre de 2026, pero tiene espacio para más partidos de preparación en el primer semestre de 2027, lo que ayudará a que el técnico Ángelo Marsiglia conozca mejor a quiénes llevará a Brasil.

Los nuevos amistosos de Colombia

El combinado nacional no tiene acción desde junio, cuando venció a Paraguay por 4-3 en Asunción y se coronó campeona de la primera edición de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol, invicta y al ganar sus cuatro compromisos de local, lo que demuestra su fuerza en casa.

Ahora la idea es que se haga más competitiva para el Mundial 2027 con los amistosos frente a Venezuela, el rival que la Federación Colombiana de Fútbol anunció el sábado 5 de septiembre, para la próxima fecha FIFA de amistosos de preparación en el fútbol femenino internacional.

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Selección Colombia femenina
Estos son los dos nuevos amistosos de la selección Colombia femenina en octubre de 2026 - crédito FCF

“Los dos partidos representan una nueva oportunidad para el equipo dirigido por Angelo Marsiglia de continuar fortaleciendo su proceso deportivo, mantener el ritmo competitivo y seguir preparando los próximos desafíos de cara a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027″, mencionó la FCF.

La federación explicó que “los encuentros se disputarán los días 10 y 13 de octubre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), ubicado en la Isla de Margarita, Venezuela”, donde se espera que la Tricolor haga una buena presentación frente a las locales.

Colombia vs. Venezuela
Colombia y Venezuela se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero de Cali, por la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina - crédito @FemeninoFVF/X

De otro lado, el entrenador Marsiglia usaría algunas de las jugadoras que llevó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, que se jugaron en agosto y el equipo se llevó la medalla de plata, un premio merecido por su rendimiento y cuya nómina fue integrada por futbolistas de la Liga Femenina.

Los otros amistosos

Además de Venezuela, la selección Colombia femenina también programó un compromiso para final de año, también en condición de visitante, pero con el desgaste del vuelo porque será en el continente oceánico, donde hizo su mejor presentación en un mundial femenino en 2023.

Las dirigidas por Angelo Marsiglia visitarán la ciudad de Canberra en noviembre para disputar una inédita serie de dos partidos ante Australia. El primer partido de la serie se disputará en el GIO Stadium Canberra el sábado 28 de noviembre a las 7:40 p. m., mientras que la sede del segundo encuentro será anunciada próximamente”, informó la FCF.

La serie amistosa en Canberra marcará apenas el segundo cruce entre la Selección Colombia femenina y Australia-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La serie amistosa en Canberra marcará apenas el segundo cruce entre la Selección Colombia femenina y Australia-crédito Federación Colombiana de Fútbol

La federación también recordó que será el segundo juego en la historia con las australianas, ya que el equipo femenino se vio con ellas en la She Believes Cup 2025, torneo amistoso en Estados Unidos, y las venció por 2-1 con anotaciones de Wendy Bonilla y Catalina Usme.

“Actualmente, ambos equipos buscarán dejar una buena impresión y tomar impulso de cara a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027″, terminó de decir la FCF en un comunicado, al resaltar que el encuentro .

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