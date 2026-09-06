Colombia

Oasis aterriza en los cines de Colombia: dónde y cuándo ver el documental de los hermanos Gallagher

‘Don’t Look Back in Anger’, el largometraje que narra la gira de reunión de los hermanos Gallagher, se proyectó fuera de competencia en el Festival Internacional de Cine de Venecia y se estrenará a nivel mundial el 10 de septiembre

El proyecto recorrerá el regreso de la banda británica a los escenarios con la gira Live ’25 e incluirá imágenes inéditas. (YouTube)
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Liam Gallagher y Noel Gallagher llegaron juntos este sábado 5 de septiembre al Festival de Cine de Venecia para el estreno de Oasis: Don’t Look Back in Anger, el documental que registra la gira de reconciliación de la banda tras 15 años de distanciamiento.

Los hermanos Noel y Liam Gallagher posaron ante las cámaras en un taxi acuático rumbo al Lido, pero no ofrecieron declaraciones en la conferencia de prensa oficial. Eso sí, la actitud desenfadada de ambos se robó las miradas, a lo que se sumó una ovación de cerca de ocho minutos tras la proyección del filme.

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Dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, con guion de Steven Knight, se proyectó fuera de competición en la 83ª edición del evento y abordó de manera peculiar la historia de la reunión: de manera deliberada, optó por no profundizar en la pelea que separó a los Gallagher en 2009 ni en los motivos que los acercaron de nuevo hasta el anuncio de su reencuentro, en agosto de 2024.

Liam Gallagher y Noel Gallagher llegaron juntos al Festival de Cine de Venecia para el estreno de 'Oasis: Don’t Look Back in Anger', el documental sobre la gira de reconciliación de la banda, tras 15 años de su separación - crédito Yves Herman/REUTERS
Liam Gallagher y Noel Gallagher llegaron juntos al Festival de Cine de Venecia para el estreno de 'Oasis: Don’t Look Back in Anger', el documental sobre la gira de reconciliación de la banda, tras 15 años de su separación - crédito Yves Herman/REUTERS

“No se llama Don’t Look Back in Anger por casualidad. No miramos a lo que pasó. Simplemente damos por hecho que eso fue lo que ocurrió”, explicó Knight ante los medios en Venecia.

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Lo que sí contiene la primera entrevista conjunta de Liam y Noel en más de dos décadas, en la que Noel admite que la reunión les permitió “arreglar la mierda” que los había separado y reconoce que se perdonaron “sin decir una palabra”. “Son británicos de clase trabajadora. No se iban a abrazar o llorar”, apuntó Knight.

Por su parte, Dylan Southern señaló que “el amor y la emoción del público fueron fundamentales” para que la banda volviera a reunirse, y que buscó que el resultado se sintiera “lo más parecido posible a tener la sensación de que no había cámaras”. Will Lovelace, coautor de la dirección, describió el proceso como “un privilegio”, en referencia a la posibilidad de observar cómo se estrechaba la relación entre los hermanos durante los 122 minutos que dura la película.

La gira documentada en la película comenzó en Cardiff, recorrió diez países, Gran Bretaña, Estados Unidos y Corea del Sur incluidas, cerrando con fechas en México, Chile, Argentina y Brasil - crédito Mario Anzuoni/REUTERS
La gira documentada en la película comenzó en Cardiff, recorrió diez países, Gran Bretaña, Estados Unidos y Corea del Sur incluidas, cerrando con fechas en México, Chile, Argentina y Brasil - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Knight, creador de Peaky Blinders, reconoció que trabajar sobre hechos reales implicó un nivel de incertidumbre ajeno a la ficción. “A diferencia de escribir ficción, donde tienes el control de la estructura, de los tres actos y del final feliz, aquí dependes de la realidad, de personas reales y de sus relaciones”, afirmó. El equipo sabía que el reencuentro tenía potencial “explosivo”, según consta en la nota de presentación del proyecto, pero no anticipó el impacto de los conciertos ni la respuesta del público.

La cámara también registra los ensayos previos a la gira, con una escena en la que Liam llega a una sesión ya en marcha, pregunta qué está tocando la batería y pide un cambio antes de que la banda continúe como si no hubiera existido una separación.

El material incluye entrevistas a seguidores para reflejar la huella generacional de algunos de los clásicos de la banda, y lo que representó para distintas generaciones ser testigos de las presentaciones de la banda británica, que también contó con otro de sus miembros fundadores, Paul “Bonehead” Arthurs, en la formación.

El tour que documenta la película comenzó en Cardiff, Reino Unido, y se extendió por otros diez países, incluyendo un paso por Latinoamérica con paradas en México, Chile, Argentina y Brasil. Noel Gallagher describió que a esa gira llegaron “como iguales”: “Ya no hay una lucha por el poder”.

El estreno de Oasis: Don’t Look Back in Anger en Colombia activó la venta de boletos en salas de Bogotá y la película llegará después a Disney+ sin fecha confirmada - crédito Yves Herman/REUTERS
El estreno de Oasis: Don’t Look Back in Anger en Colombia activó la venta de boletos en salas de Bogotá y la película llegará después a Disney+ sin fecha confirmada - crédito Yves Herman/REUTERS

La banda no incluyó a Colombia en el itinerario de conciertos, pero la expectativa de que sea uno de los destinos en su próxima gira ya se hizo ssentir en redes sociales, a tono con el estreno de Don’t Look Back In Anger.

Cine Colombia habilitó la venta de boletos para cinco complejos en Bogotá: Centro Mayor, Nuestro Bogotá, Santafé Bogotá, Titán Plaza y Unicentro. Cinépolis Colombia también publicó la ficha de la película en su plataforma, con consulta de horarios disponible para sus salas en Hayuelos y Mallplaza NQS. Cinemark sumó el título a su cartelera con funciones confirmadas en Parque Colina, Multiplaza y Floresta, en formatos 2D, IMAX y Premier según la sala.

Cinemas Procinal, en cambio, anunció solo dos funciones en Bogotá, ambas en la sala IMAX de Procinal Plaza de las Américas, los días 11 y el 12 de septiembre a las 8:00 p. m.

Tras su paso por los cines, Oasis: Don’t Look Back in Anger llegará a Disney+, aunque la plataforma todavía no ha informado la fecha exacta de disponibilidad en streaming.

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