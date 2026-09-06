Deportivo Pereira vs. Millonarios: hora y dónde ver el debut de Alberto Gamero con los azules

Alberto Gamero, en su primera práctica, tuvo un informe de la nómina por parte de Omar Rodríguez, el técnico interino en el clásico contra Santa Fe - crédito Millonarios FC

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La novena jornada de la Liga BetPlay llegó con la novedad de que tres equipos llegaron con cambios en el banco, pues despidieron a sus entrenadores y dos de esos clubes ya anunciaron sus nuevos timoneles, con el objetivo de mejorar las cosas en lo que queda del segundo semestre de 2026.

Uno de ellos fue Millonarios, que estrenará a Alberto Gamero contra el Deportivo Pereira, en un partido que promete muchas emociones por cómo será la táctica del samario con la plantilla que heredó de Fabián Bustos, el cual fue despedido en medio de polémica por las razones y el escenario en el que se anunció.

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De otro lado, el cuadro Matecaña necesita ganar para salir de los últimos puestos en la tabla de posiciones, además de calmar la crisis económica que lo tiene con deudas al cuello, sanciones de la FIFA y bajo la mira del Ministerio del Deporte por el riesgo de perder el reconocimiento deportivo.

Hora y dónde ver Pereira vs. Millonarios

Los azules vienen de ser golpeados por la caída en el clásico frente a Santa Fe por 3-2, lo que podría hacerlo una “víctima fácil” para los risaraldenses, pero el conjunto de Arturo Reyes también perdió en su último encuentro por 2-0 ante el Independiente Medellín.

Pereira y Millonarios se verán las caras el domingo 6 de septiembre, a partir de las 6:10 p. m., y se podrá ver en televisión por el canal deportivo Win+ Fútbol, que cuenta con los derechos deportivos en exclusiva del fútbol colombiano, además de la plataforma Win Play, que es del mismo medio.

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Millonarios viene de quedarse sin técnico ante Santa Fe por el despido de Fabián Bustos, que le costó la derrota 3-2 - crédito Colprensa

El compromiso será en el estadio de Palmaseca, la casa del Deportivo Cali, debido a que el Matecaña no puede usar el Hernán Ramírez Villegas porque quedó inhabilitado por el resto de 2026 por el terremoto del 10 de agosto, que dejó daños en el escenario que iba a ser entregado tras una renovación.

Gamero tiene como novedad el regreso de Rodrigo Contreras, uno de los goleadores de Millonarios en la temporada y, con Fabián Bustos, era titular al lado de Leonardo Castro, además del volante y capitán David Mackalister Silva, pero no contará con Leonai Souza, Jhomier Guerrero y Jorge Arias por lesión.

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Estos son los jugadores convocados por Millonarios para la visita al Deportivo Pereira en Palmaseca - crédito Millonarios FC

Por otro lado, Pereira apenas suma un triunfo en cinco presentaciones, que fue ante el Deportivo Pasto por 2-1 en su casa, y desde entonces sumó dos empates y dos derrotas, cifras discretas y preocupa en la institución porque quedaría mal parado para el descenso en 2027.

“No tenían premio por pasar a la fase de grupos”

El ciclo de Fabián Bustos en Millonarios terminó el 1 de septiembre con su despido, pero después de su salida, el técnico argentino reveló que el plantel no recibió premios por eliminar a Atlético Nacional y avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, una situación que, según contó, le dijeron que obedecía a que la dirigencia no esperaba esa clasificación.

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Según contó el entrenador en una entrevista con ESPN, la falta de un incentivo económico para ese partido lo sorprendió: “Todos los equipos grandes tienen un porcentaje de los premios en los torneos internacionales, pero a mí los dirigentes me dijeron que no esperaban pasar (a la fase de grupos de la Copa Sudamericana) porque era muy difícil”.

Fabián Bustos llegó a Millonarios a inicios de febrero de 2026, en reemplazo de Hernán Torres - crédito Colprensa

El técnico agregó que esa fue una situación inédita en su carrera: “Solamente lo he vivido acá. Lo intenté hablar porque no había nada cuadrado, no tenían premio por pasar a la fase de grupos, solo por clasificar a la siguiente fase”.

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Bustos enmarcó esa crítica en su recorrido por el fútbol sudamericano. Explicó que dirigió durante 10 años en la Copa Libertadores y durante tres años en la Copa Sudamericana, y sostuvo que en ese tipo de competencias los futbolistas suelen recibir un porcentaje por clasificaciones de ese nivel.

“Los premios eran realmente insignificantes para lo que se merecen. Entrené 10 años en la Copa Libertadores y tres en la Copa Sudamericana y sé que los jugadores se llevan un porcentaje de los premios por la clasificación a la fase de grupos, pero en este caso los jugadores de Millonarios no tenían premios para ese partido contra Nacional”, dijo el entrenador argentino.

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