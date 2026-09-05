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Schalke 04 vs. Bayern Múnich en vivo: goles, polémicas del VAR y el minuto a minuto de Luis Díaz en la Bundesliga

El “Gigante de Baviera” volverá a la acción en el campeonato alemán tras su debut en la Copa frente al Osnabrück

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Luis Díaz anotó en el juego ante Stuttgart en la primera fecha de la Bundesliga-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz anotó en el juego ante Stuttgart en la primera fecha de la Bundesliga-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Schalke 04 y Bayern Múnich, por la fecha 2 de la Bundesliga,

El partido se jugará el 5 de septiembre de 2026 en el estadio Veltins-Arena de Gelsenkrichen a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus Premium.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que ocurra durante la previa y el juego que tendrá a Luis Díaz como titular.

12:34 hsHoy

Luis Díaz entregó su concepto sobre el futbolista que debería ganar el Balón de Oro: “Es el primero de los más candidatos”

Tras el 5-1 del Bayern Múnich al Stuttgart, el extremo colombiano elogió al delantero inglés Harry Kane como “el mejor del mundo” y lo señaló como el principal candidato al premio de France Football

El "Guajiro" destacó al atacante inglés tras anotar en el debut de la Bundesliga 2026-2027 ante el Stuttgart-crédito @scespn/Instagram

El 28 de agosto de 2026, Bayern Múnich comenzó la defensa del título de la Bundesliga con una goleada ante Stuttgart.

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12:28 hsHoy

Afiche del Bayern Múnich presentando el partido

Alphonso Davies, Nathaniel Brown y Luis Díaz los grandes protagonistas-crédito @FCBayern/X
Alphonso Davies, Nathaniel Brown y Luis Díaz los grandes protagonistas-crédito @FCBayern/X
12:08 hsHoy

Bayern Múnich ganó y goleó 4-1 a VfL Osnabrück con Luis Díaz en cancha todo el partido: así fueron los goles

El atacante colombiano acumula, en el inicio de la temporada, un gol en el arranque de la Bundesliga y un título: la Supercopa de Alemania

Bayern Múnich, con Luis Díaz todo el terreno de juego, ganó y goleó 4-1 a VfL Osnabrück en la Copa de Alemania - crédito Bayern Múnich
Bayern Múnich, con Luis Díaz todo el terreno de juego, ganó y goleó 4-1 a VfL Osnabrück en la Copa de Alemania - crédito Bayern Múnich

Bayern Múnich resolvió su estreno en la Copa de Alemania con una victoria por 4-1 ante Osnabrück, pese a que el conjunto local tomó ventaja en los primeros minutos. Harry Kane lideró la reacción del campeón con dos goles, uno para igualar el marcador y otro de penal en el tramo final.

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11:34 hsHoy

Así va la fecha 2 de la Bundesliga

4 de septiembre de 2026

Sttugart 4-1 Colonia

  • Estadio: MHPArena de Stuttgart
  • Árbitro: Christian Dingert
  • Goles: Bilal El Khannouss al minuto 39, Grischa Prömel al 60 de juego, Ermedin Demirovic al 75, descontó Marius Bulter al 75 para Colonia, y Josha Vagnoman al

5 de septiembre de 2026

Bayer Leverkusen vs. Unión Berlín

  • Estadio: BayArena de Leverkusen
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Robin Braun
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Borussia Mönchengladbach vs. SV Elversberg

  • Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Martin Petersen
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

  • Estadio: SNP Arena de Sinsheim
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro:  Matthias Jöllenbeck
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Paderborn vs. Friburgo

  • Estadio: Home Deluxe Arena de Paderborn
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Max Burda
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Werder Bremen vs. RB Leipzig

  • Estadio: Weserstadion de Bremen
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Benjamin Brand
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

6 de septiembre de 2026

Hamburgo vs. Mainz

  • Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Tobías Reichel
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Augsburgo

  • Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Daniel Schlager
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
11:25 hsHoy

La acción de la Bundesliga regresa con un partidazo entre los “Mineros” y el “Gigante de Baviera”

El "Guajiro" viene de disputar la Copa de Alemania ante Osnabruck-crédito Leon Kuegeler/REUTERS
El "Guajiro" viene de disputar la Copa de Alemania ante Osnabruck-crédito Leon Kuegeler/REUTERS

El 30 de agosto de 2026, Schalke 04 sufrió una dura derrota por 3-0 ante el Augsburgo en el WWK Arena.

Los goles fueron de Michael Gregoristch al minuto 18, de Anton Kade al 79, y de Rodrigo Ribeiro al 90+2.

El Bayern Múnich viene de golear el 28 de agosto de 2026 por 5-1 al Stuttgart en el estadio Allianz Arena.

Dayot Upamecano (minuto 21), Michael Olise (minuto 55), el autogol de Josha Vagnoman (minuto 57), Aleksandar Pavlović (minuto 82) y Luis Díaz (minuto 90+2) fueron los autores de los goles para el equipo dirigido por Vincent Kompany.

Para hablar del último juego antes del descenso del Schalke a la Bundesliga 2, hay que ir al 13 de mayo de 2023 cuando Bayern aplastó por 6-0 a su rival.

Los goles fueron de Thomas Müller (minuto 21), de Joshua Kimmich (minuto 29), el atacante Serge Gnabry se reportó con doblete (minuto 50 y 65), y Mathys Tel cerró la goleada (minuto 80).

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