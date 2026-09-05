Schalke 04 vs. Bayern Múnich en vivo: goles, polémicas del VAR y el minuto a minuto de Luis Díaz en la Bundesliga

Luis Díaz anotó en el juego ante Stuttgart en la primera fecha de la Bundesliga-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Schalke 04 y Bayern Múnich, por la fecha 2 de la Bundesliga,

El partido se jugará el 5 de septiembre de 2026 en el estadio Veltins-Arena de Gelsenkrichen a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus Premium.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que ocurra durante la previa y el juego que tendrá a Luis Díaz como titular.