Schalke 04 vs. Bayern Múnich en vivo: goles, polémicas del VAR y el minuto a minuto de Luis Díaz en la Bundesliga

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Schalke 04 y Bayern Múnich, por la fecha 2 de la Bundesliga,
El partido se jugará el 5 de septiembre de 2026 en el estadio Veltins-Arena de Gelsenkrichen a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus Premium.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que ocurra durante la previa y el juego que tendrá a Luis Díaz como titular.
El 28 de agosto de 2026, Bayern Múnich comenzó la defensa del título de la Bundesliga con una goleada ante Stuttgart.
Afiche del Bayern Múnich presentando el partido
Bayern Múnich resolvió su estreno en la Copa de Alemania con una victoria por 4-1 ante Osnabrück, pese a que el conjunto local tomó ventaja en los primeros minutos. Harry Kane lideró la reacción del campeón con dos goles, uno para igualar el marcador y otro de penal en el tramo final.
Así va la fecha 2 de la Bundesliga
4 de septiembre de 2026
Sttugart 4-1 Colonia
- Estadio: MHPArena de Stuttgart
- Árbitro: Christian Dingert
- Goles: Bilal El Khannouss al minuto 39, Grischa Prömel al 60 de juego, Ermedin Demirovic al 75, descontó Marius Bulter al 75 para Colonia, y Josha Vagnoman al
5 de septiembre de 2026
Bayer Leverkusen vs. Unión Berlín
- Estadio: BayArena de Leverkusen
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Robin Braun
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Borussia Mönchengladbach vs. SV Elversberg
- Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Martin Petersen
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Hoffenheim vs. Borussia Dortmund
- Estadio: SNP Arena de Sinsheim
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Matthias Jöllenbeck
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Paderborn vs. Friburgo
- Estadio: Home Deluxe Arena de Paderborn
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Max Burda
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Werder Bremen vs. RB Leipzig
- Estadio: Weserstadion de Bremen
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Benjamin Brand
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
6 de septiembre de 2026
Hamburgo vs. Mainz
- Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Tobías Reichel
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Eintracht Frankfurt vs. Augsburgo
- Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Daniel Schlager
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
La acción de la Bundesliga regresa con un partidazo entre los “Mineros” y el “Gigante de Baviera”
El 30 de agosto de 2026, Schalke 04 sufrió una dura derrota por 3-0 ante el Augsburgo en el WWK Arena.
Los goles fueron de Michael Gregoristch al minuto 18, de Anton Kade al 79, y de Rodrigo Ribeiro al 90+2.
El Bayern Múnich viene de golear el 28 de agosto de 2026 por 5-1 al Stuttgart en el estadio Allianz Arena.
Dayot Upamecano (minuto 21), Michael Olise (minuto 55), el autogol de Josha Vagnoman (minuto 57), Aleksandar Pavlović (minuto 82) y Luis Díaz (minuto 90+2) fueron los autores de los goles para el equipo dirigido por Vincent Kompany.
Para hablar del último juego antes del descenso del Schalke a la Bundesliga 2, hay que ir al 13 de mayo de 2023 cuando Bayern aplastó por 6-0 a su rival.
Los goles fueron de Thomas Müller (minuto 21), de Joshua Kimmich (minuto 29), el atacante Serge Gnabry se reportó con doblete (minuto 50 y 65), y Mathys Tel cerró la goleada (minuto 80).