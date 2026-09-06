Revelan declaraciones de alias Castor cuando dijo que apoyaría al candidato que eligiera Gustavo Petro para mantener negociaciones

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue sentenciado a 26 años de prisión por 95 homicidios en Barranquilla y su área metropolitana - crédito Fiscalía

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Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máxima cabecilla de la organización criminal Los Costeños, ahora está en medio de la polémica por la revelación de una entrevista en la que afirmó ante funcionarios del gobierno de Gustavo Petro que respaldaría en el Atlántico al candidato presidencial que escogiera el entonces mandatario.

Los detalles de las declaraciones fueron divulgados por Semana. Allí, el jefe de una de las bandas criminales más grandes del Caribe colombiano, y preso en la cárcel La Picota de Bogotá, vinculó ese ofrecimiento con la continuidad de los diálogos que buscaban una eventual negociación con la estructura ilícita.

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La reunión, de acuerdo con el medio,, se realizó el 30 de septiembre de 2025 y se prolongó durante más de dos horas. En la conversación, Díaz Collazos expuso supuestos vínculos de su organización con campañas electorales, funcionarios de la fuerza pública y dirigentes locales de municipios del área metropolitana de Barranquilla.

Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, habría apoyado la candidatura de Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae

“Me comprometo a que este Gobierno continúe”, afirmó el jefe de Los Costeños

En uno de los fragmentos revelados, Castor planteó que su principal aporte a la negociación sería apoyar la continuidad política del sector que gobernaba en ese momento.

“Comprometerme a que este Gobierno continúe en cabeza de quien el señor presidente diga”, se le escucha decir en el audio, según Semana. También mencionó que trabajaría en municipios como Galapa, Soledad y Malambo, y añadió: “Yo soy un amante de Cepeda”.

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En ese periodo, las figuras que aparecían como posibles aspirantes presidenciales del Pacto Histórico eran Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.

No obstante, el medio conoció que el acercamiento no prosperó porque entre los factores que habrían impedido una mesa de diálogo figuraban la ausencia de una estructura legal para otorgar beneficios a bandas criminales, el incumplimiento de treguas y las exigencias de desmovilización.

Alias Castor también apoyó a candidatos del Pacto Histórico al Senado - crédito Fiscalía

Castor habló de apoyos electorales en Malambo y Soledad

El jefe de Los Costeños también se refirió a presuntos respaldos políticos de la organización en el Atlántico. En la entrevista, mencionó a una dirigente de Malambo vinculada con causas como la tauromaquia y las peleas de gallos, en una alusión que el medio relacionó con Ana Rogelia Monsalve Álvarez, exrepresentante a la Cámara.

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Además, se refirió a Rumenigge Monsalve Álvarez y a una eventual aspiración al Senado. “Lo que sí tengo claro yo es que necesitamos Senado. Si no tenemos Senado, no va a pasar nada”, expresó el líder criminal.

Castor afirmó que Los Costeños respaldaron en 2023 la candidatura de Alcira Sandoval Ibáñez a la Alcaldía de Soledad. “Nosotros hablamos con esta señora. Ella quería ser alcalde; nosotros le ayudamos para que fuera alcalde”, sostuvo en el audio.

Alias Castor habría respaldado la candidatura a la Alcaldía de Soledad de Alcira Sandoval - crédito alcirasandovali/Instagram

Sandoval obtuvo 84.357 votos, equivalentes al 44% de los sufragios en Soledad, según los datos citados por la publicación. La información aportada no contiene una reacción de la alcaldesa frente a las declaraciones del cabecilla.

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El audio divulgado incluye señalamientos sobre una presunta cercanía de Castor con integrantes de organismos policiales que investigan delitos cometidos por su estructura en el Atlántico.

“Así como tengo gente en el Gaula, gente en la Sijín, gente en los otros organismos, que son amigos”, dijo el líder de Los Costeños. La revista señaló que estas unidades tienen entre sus tareas el combate a las extorsiones, los homicidios y otras actividades atribuidas a la organización criminal.

Alias Castor cumple una condena por homicidios cometidos entre 2014 y 2024, de acuerdo con la información publicada. Durante la entrevista, habría admitido una posible responsabilidad en más de 100 crímenes y miles de extorsiones en el Atlántico.

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El material quedó archivado por la Casa de Nariño y habría sido utilizado para evaluar la posibilidad de una mesa de paz.