Sebastián Yatra habló sobre el conflicto de Tini Stoessel con su padre: esto dijo

El colombiano fue abordado por medios de comunicación en México para dar declaraciones sobre su expareja, tanto por su pleito familiar como por su compromiso con Rodrigo De Paul - crédito @posta.entretenimiento/Instagram

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El cantante Sebastián Yatra opinó en la ciudad de Monterrey, México, sobre la controversia patrimonial que atraviesa su expareja, Tini Stoessel, con su padre y exrepresentante, Alejandro Stoessel.

Al ser abordado por los periodistas en la terminal aérea mexicana, el músico se pronunció acerca de la situación financiera de la artista argentina y respondió preguntas breves sobre los preparativos de boda de la cantante con el futbolista Rodrigo De Paul.

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Los cronistas interrogaron al intérprete respecto a la auditoría contable que solicitó la artista tras perder la administración directa de sus ingresos e imagen, un diferendo que derivó en la desvinculación profesional de su padre.

Frente a la consulta por el pleito económico, el músico colombiano mantuvo una postura cauta. “No sé muy bien qué está pasando y no me gusta hablar sin tener información, yo siempre le deseo lo mejor a ella y a su familia”, declaró ante los medios antes de dirigirse a la puerta de embarque.

Tini compartió un emotivo video en agosto de 2026 donde mostró su anillo de compromiso con Rodrigo De Paul - crédito @tinistoessel/Instagram

Durante el encuentro con la prensa, los periodistas también quisieron conocer la opinión de Yatra sobre el compromiso matrimonial anunciado entre la cantante argentina y el futbolista al servicio del Inter Miami de la MLS.

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Al ser consultado sobre el futuro enlace, el artista contestó de manera escueta que se sentía “bien, feliz”. Sin embargo, cuando los reporteros insistieron en obtener más impresiones personales, el equipo de producción del colombiano intervino para solicitar el fin de las preguntas con el argumento de que debía abordar su vuelo a tiempo.

Yatra confirmó que se encuentra trabajando en un nuevo álbum de estudio - crédito Europa Press

En relación con su presente sentimental y artístico, el cantante afirmó que se encuentra “soltero y abierto a una nueva oportunidad de amar”, mientras trabaja en la elaboración de su siguiente álbum de estudio. Manifestó que la producción aún no dispone de colaboraciones confirmadas con otros intérpretes y que la temática de los temas surgirá de forma espontánea durante el trabajo en el estudio.

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El romance con Tini Stoessel duró poco más de un año y nació de una colaboración musical

La relación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra se confirmó en 2019 tras un beso en el Luna Park y terminó en 2020 durante la pandemia de COVID-19 - crédito @tinistoessel/Instagram

Sebastián Yatra y Tini Stoessel se conocieron en 2016, cuando ambos formaban parte del mismo sello discográfico y grabaron juntos la canción Ya no hay nadie que nos pare. El vínculo profesional se mantuvo durante los años siguientes, con nuevos encuentros ligados a presentaciones televisivas y proyectos musicales compartidos.

En 2018, los artistas grabaron el tema Quiero volver, colaboración que marcó el inicio de un acercamiento personal entre ambos. Meses después, en 2019, lanzaron la canción Cristina, cuyo videoclip protagonizaron juntos y que generó las primeras versiones sobre un posible romance.

La relación se confirmó públicamente en abril de 2019, tras un beso que se dieron en el escenario del estadio Luna Park de Buenos Aires durante una presentación en la que interpretaron ese tema. Tini Stoessel oficializó el noviazgo semanas más tarde a través de sus redes sociales, con un mensaje que Yatra respondió de inmediato.

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El noviazgo se extendió por poco más de un año, hasta que en mayo de 2020, en medio de las restricciones de circulación derivadas de la pandemia de COVID-19, ambos artistas anunciaron la ruptura mediante un comunicado conjunto publicado en sus redes sociales.

En 2020, la pareja lanzó un comunicado conjunto confirmando su ruptura - crédito @SebastianYatra/X

En ese entonces, la cantante permanecía en Argentina y el intérprete colombiano en su país natal, una distancia que dificultó la continuidad del vínculo. Con los años, Yatra explicó en distintas entrevistas que la separación estuvo relacionada con la inmadurez que sentía en ese momento de su vida y con la dificultad para sostener una relación de alta exposición pública.

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Por su parte, Tini Stoessel continúa con el desarrollo de la gira Futttura, espectáculo con el que se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 18 de septiembre, mientras ultima los detalles organizativos de su boda con el futbolista del seleccionado de Argentina.