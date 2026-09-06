Colombia

Zion Hwang agradeció a De la Espriella tras solicitarle la nacionalidad colombiana: “Presidente, lo quiero mucho”

El creador surcoreano grabó un nuevo video para agradecer la respuesta del presidente de la República a su solicitud, aunque el trámite legal aún continúa pendiente

El surcoreano se pronunció en sus redes sociales luego de que el mandatario solicitara a la Cancillería estudiar su caso - crédito @zionhwang_/Instagram

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Señor presidente, me respondió. No, nos respondió. ¿Puedo creerlo? Juepucha, yo no puedo creer”. Con esas palabras, el creador de contenido surcoreano Zion Hwang abrió un segundo video dirigido al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, después de que el mandatario diera instrucciones a la Cancillería para revisar su solicitud de nacionalidad colombiana.

La reacción de Hwang llegó pocas horas después de que De la Espriella confirmara, a través de su cuenta en X, que había tomado conocimiento del pedido del surcoreano. El mensaje del creador de contenido, esta vez, no estuvo dirigido a plantear una solicitud sino a expresar gratitud por la respuesta recibida. “Yo ya me pellizqué y me pegué como cinco cachetadas y todo. Pero sí es real. Señor presidente, lo quiero mucho, mucho, mucho. Muchas gracias, en serio”, afirmó en la grabación.

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Días antes, Hwang había difundido un primer video en el que se dirigió de manera directa al jefe de Estado para pedirle la nacionalidad tras más de diez años de residencia en el país. “Hola, ¿cómo está, señor presidente? Mucho gusto, soy Zion, soy de Corea del Sur, pero ya llevo más de diez años acá en Colombia, enamorado”, expresó en esa primera grabación. En ese mismo mensaje se refirió a su identidad tras una década de vida en el país. “Usted vean que yo tengo los ojos rallados y todo, pero yo soy más colombiano”, afirmó.

El surcoreano se dirigió al mandatario para solicitarle la nacionalidad colombiana, tras vivir hace más de 10 años en territorio nacional - crédito @zionhwang_/Instagram

El surcoreano relató, además, un episodio personal que, según explicó, marcó su vínculo con el país. “Yo amo tanto Colombia y agradezco tanto Colombia, es porque me salvó la vida. Porque juemadre, en mi vida ha pasado todo, pero Colombia me salvó”, señaló. Hwang vinculó esa gratitud con una actividad social que asegura sostener desde entonces. “Yo he donado mucho, mucho, mucho. Y también me gusta mucho ayudar a la gente. Cuando yo estoy difícil, Colombia me ayudó”, explicó.

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Con ese contexto planteado, el creador de contenido formuló de manera directa su pedido al mandatario. “Imagínese, ya llevo más de diez años. Aún no tengo nacionalidad. Yo quiero ser de verdad colombiano. ¿Será me pueden dar, por favor?”, preguntó, entre lágrimas. “Yo de verdad no quiero irme de Colombia. Yo gracias a Dios he viajado varios países, pero Colombia sigue siendo número uno”, agregó, antes de cerrar el video con un mensaje de agradecimiento a quienes lo vieran. “Dios le bendiga y Dios le multiplique y Dios le pague”, expresó.

Abelardo de la Espriella anunció en redes sociales que ya dio instrucciones a la Cancillería para estudiar la posibilidad de concederle la nacionalidad a Zion Hwang - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella anunció en redes sociales que ya dio instrucciones a la Cancillería para estudiar la posibilidad de concederle la nacionalidad a Zion Hwang - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella respondió públicamente al pedido con un mensaje en el que confirmó el traslado del caso a la Cancillería. “He pedido a la Cancillería revisar su caso y la solicitud de nacionalidad colombiana conforme a la ley. Quien lleva a Colombia en el corazón y ha hecho de esta tierra su hogar merece ser escuchado”, escribió el mandatario.

En el video de agradecimiento, el creador de contenido no limitó sus palabras al mandatario. También se dirigió a quienes lo siguen en redes sociales por el respaldo recibido durante la difusión de su solicitud. “Antes de todo, muchas gracias a todos ustedes, porque ustedes me dieron demasiado cariño y amor, porque yo ni siquiera lo merezco tanto amor”, expresó.

Hwang también destacó que el presidente haya prestado atención a su pedido pese a sus responsabilidades de gobierno. “Debería estar súper ocupado, pero hasta pone cuidado un chinito”, comentó, en referencia a su propia condición de extranjero asiático en el país.

Un compromiso sin nacionalidad todavía confirmada

Zion Hwang canta en el video oficial de su canción de música popular Culpa de quien
El surcoreano señaló que es consciente de que la respuesta presidencial no significa que ya tenga la nacionalidad colombiana y prometió no manchar el nombre de Colombia - crédito Captura pantalla YouTube

Consciente de que la respuesta presidencial no equivale a la concesión de la nacionalidad, el surcoreano aclaró la situación en la que se encuentra. “No, pues ya soy colombiano. No, aún no. Ya casi”, señaló. A partir de esa aclaración, formuló una promesa dirigida al país que busca adoptar como propio.

Yo no voy a mancharme el nombre de Colombia. Eso sí lo prometo”, afirmó, luego de reconocer que no se siente en posición de comprometerse a representar en alto al país. “Yo quién soy, yo no soy nadie, yo no soy nada”, dijo, antes de cerrar el mensaje con una expresión de afecto hacia quienes lo acompañaron en el proceso. “Dios les bendiga y los quiero mucho”, concluyó.

Pese a la repercusión pública del intercambio, el pronunciamiento presidencial no implica que la nacionalidad haya sido concedida. De acuerdo con la Cancillería de Colombia, la decisión es soberana y discrecional, delegada en el ministro de Relaciones Exteriores, en la actualidad Omar Bula, y se rige por las condiciones estipuladas en la Ley 2332 de 2023.

Esa norma exige al extranjero estar domiciliado en el país durante un mínimo de cinco años continuos, plazo que se reduce a dos años si está casado o tiene hijos con un nacional colombiano. Entre los requisitos también se incluyen mantener vigentes la visa de residente, la cédula de extranjería y el pasaporte, además de acreditar conocimientos sobre la Constitución, la historia, la cultura y la geografía de Colombia, y presentar una prueba de castellano cuando esta no sea la lengua materna del solicitante.

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