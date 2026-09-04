Colombia

Arancel que impuso Estados Unidos a productos colombianos podría ser eliminado dentro de poco: exportadores revelaron posible fecha

Los sectores exportadores enfrentan requisitos regulatorios, mientras se abren negociaciones internacionales para ampliar mercados y diversificar destinos

Exportaciones de bienes no mineros tuvieron como destino América Latina y El Caribe, en volumen se vendieron a estos países 289.791,7 toneladas, un aumento del 3,1%. Foto vía: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Estados Unidos se mantiene inamovible como el principal socio comercial de Colombia, abarcando cerca del 28,5% del valor total de las exportaciones nacionales - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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Estados Unidos está cada vez más cerca de desmontar el arancel de 12,5% que aplica a productos colombianos. La medida podría concretarse en los próximos días, según anticipó el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, debido a la publicación para comentarios de un decreto regulatorio sobre bienes fabricados con trabajo forzoso.

Así las cosas, el país norteamericano podría bajar a 0% ese gravamen con el que le exigía a Colombia que adoptara un instrumento jurídico para impedir el ingreso de productos, materias primas e insumos elaborados con ese tipo de trabajo en otros países.

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Según Díaz, la eliminación de este aliviaría a 1.751 empresas, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra. Dijo en el 38° Congreso Nacional de Exportadores que “la información que tengo es que ese arancel del 12,5% podría bajar a cero”. Además, añadió que las conversaciones con Washington comenzaron incluso antes de la posesión del gobierno de Abelardo de la Espriella.

El dirigente anotó que desde hace meses la Casa Blanca había mostrado interés en dar a Colombia un trato preferencial. De igual forma, explicó que la disposición partía de que en el país no hay prácticas directas de trabajo forzoso, aunque Estados Unidos pedía una regla local que cerrara el paso a bienes producidos bajo esas condiciones.

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Javier Díaz, presidente de Analdex, participó en el 38° Congreso Nacional de Exportadores - crédito Analdex
Javier Díaz, presidente de Analdex, participó en el 38° Congreso Nacional de Exportadores - crédito Analdex

Condiciones para desmontar el gravamen

Sobre ese punto, el líder gremial afirmó que “Colombia necesitaba sacar un instrumento jurídico que garantizara que productos, materias primas e insumos producidos en países con trabajo forzoso no entraran a territorio colombiano. También dejó claro que ”no es una prohibición absoluta, sino un sistema de gestión del riesgo”.

Por eso, cuestionó que ese marco no se hubiera expedido durante el gobierno de Gustavo Petro. También atribuyó la demora a un “tire y afloje” y a trabas burocráticas entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

A falta de ese instrumento, y después del terremoto del 10 de agosto de 2026, De la Espriella pidió al presidente Donald Trump suspender los aranceles para ayudar a las empresas afectadas por la crisis. Ante esto, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunió con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, para continuar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción tras el sismo.

Dicho encuentro se dio el 20 de agosto de 2026 y Greer transmitió su solidaridad al presidente Abelardo de la Espriella y al pueblo colombiano por los efectos del terremoto. También reiteró el respaldo de la Administración Trump mientras continúan los trabajos de recuperación y reconstrucción. El funcionario estadounidense afirmó que el sismo constituye un desafío temprano y difícil para el Gobierno colombiano.

Jamieson Greer, representante de Comercio de los Estados Unidos, dijo que espera trabajar mucho con Colombia - crédito @USTradeRep/X
Jamieson Greer, representante de Comercio de los Estados Unidos, dijo que espera trabajar mucho con Colombia - crédito @USTradeRep/X

Además, ratificó el compromiso de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Ustr) de fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre ambos países.

“En la Ustr estamos comprometidos con fortalecer nuestros lazos económicos y comerciales, incluyendo a través de la negociación expedita de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco”, señaló Greer. También expresó su confianza en que ambos equipos podrán alcanzar resultados importantes con trabajo conjunto.

Comercio como apuesta para la reconstrucción

Para el Gobierno colombiano, el comercio con Estados Unidos y con sus principales aliados será parte de la reactivación económica y de la reconstrucción. Esa es la línea que Bogotá expuso durante la reunión y en los mensajes posteriores de sus funcionarios.

Gómez Amín agradeció las expresiones de solidaridad y remarcó la disposición de Colombia para acelerar la agenda comercial. “Colombia valora profundamente esta expresión de solidaridad y, al mismo tiempo, mira hacia adelante. Las situaciones extraordinarias requieren soluciones extraordinarias, y creemos que este es un momento para avanzar con agilidad y determinación”, anotó.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sostiene una "guerra" comercial con sus principales socios - crédito Carlos Barria/Reuters
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sostiene una "guerra" comercial con sus principales socios - crédito Carlos Barria/Reuters

Reiteró la posición colombiana sobre la negociación bilateral. “Estamos listos para trabajar con el Gobierno de los Estados Unidos para fortalecer nuestra relación comercial y avanzar de manera expedita hacia un Acuerdo sobre Comercio Recíproco, que genere mayores oportunidades y beneficios concretos para ambos países”, anotó.

Impacto para las empresas exportadoras

Javier Díaz advirtió que la agenda comercial con Estados Unidos no se agota en ese punto. Siguen pendientes los aranceles sobre hierro, acero y aluminio, que afectan a cerca de 2.490 empresas.

Ante esto, insistió en el peso del mercado estadounidense para las exportaciones colombianas. “Estados Unidos no es un destino más: es el ancla, es nuestro principal mercado. Uno no puede desentenderse de ese mercado”, afirmó al recordar que ese país concentra cerca de 30% de las ventas externas de Colombia.

Agenda comercial con Estados Unidos e Israel

El presidente de Analdex planteó que la meta oficial debe fijar objetivos comerciales sin contradicciones ideológicas. En esa línea, puntualizó que es necesario “defender a Estados Unidos y diversificar no son estrategias opuestas, son complementarias. Tenemos que exportar más a Estados Unidos, pero también abrir nuevos mercados”.

Dentro de la estrategia, el dirigente gremial pidió restablecer la relación comercial con Israel para pactar nuevas ventas de carbón. Señaló además que el Gobierno nacional busca autorizar otra vez esos despachos.

La medida de prohibición a las ventas de carbón afecta contratos previos, sin excepción, según decreto presidencial vigente desde el 30 de agosto de 2025 - crédito Agencia Nacional de Minería
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, anunció, el 22 de agosto de 2026, que el país volverá a exportar carbón a Israel - crédito Agencia Nacional de Minería

Qué plantea Analdex sobre el TLC con Israel

Sobre ese frente, el presidente de Analdex anotó que “conocimos el borrador de decreto para comentarios y estamos a la espera de su publicación definitiva para que empiece a regir”. A la vez, sostuvo que la reanudación de las ventas de carbón debe acompañarse de la plena reactivación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países.

Explicó que, aunque el gobierno de Gustavo Petro anunció la denuncia del TLC, la ley que lo ratifica sigue vigente dentro del ordenamiento colombiano. Añadió que un decreto no tiene alcance legal para derogar una ley de la República.

Díaz también dijo que se reunió con representantes de la Embajada de Israel y que allí le confirmaron el interés de ese país en retomar la compra de carbón colombiano. “Ellos prefieren el carbón colombiano”, aseguró. Para que el acuerdo comercial con Israel vuelva a operar por completo, Analdex planteó que el siguiente paso ya no pasa solo por reabrir las ventas de carbón. La ruta, según el presidente de Analdex, exige ahora un intercambio de notas diplomáticas entre las cancillerías de ambos países para dejar activo otra vez el TLC.

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