Juan Fernando Quintero salió en defensa de los colombianos que cambiaron de club y dio contundente mensaje: “Lo más relevante es tener el nivel”

Juan Fernando Quintero defendió el nivel de los futbolistas colombianos y aseguró que sus nuevos destinos no determinan su valor -crédito David Jaramillo/Colprensa

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El mercado de fichajes dejó a varios futbolistas colombianos en destinos que generaron debate entre los aficionados. La discusión cobró fuerza porque varios de los jugadores involucrados tuvieron protagonismo en la última Copa del Mundo. La expectativa apuntaba a que esa vitrina les permitiera encontrar equipos de mayor reconocimiento internacional y competir en torneos de mayor exigencia.

Juan Fernando Quintero, uno de los referentes del último proceso de la tricolor y actual jugador del Deportivo Independiente Medellín, no comparte esa lectura. En conversación con Win Sports defendió las decisiones tomadas por sus compatriotas y puso el rendimiento por encima del nombre del club.

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El colombiano, formado en el Deportivo Cali y curtido en el Genk, llega en plena madurez futbolística tras consolidarse en el Bologna y se incorpora al proyecto de Luciano Spalletti para el arranque de temporada - crédito Juventus

“Yo no comparto que se haya desvalorizado al futbolista colombiano. El fútbol es tan competitivo que cualquier equipo le hace partido a cualquier grande. Yo creo que el fútbol árabe, a pesar de no ser atractivo, tiene grandes jugadores. Es respetable que Lucumí vaya a la Juventus, eso no dice nada. No se te puede olvidar que Olympiacos es el mismo dueño del Nottingham. Lo más importante es que nuestros jugadores se sigan preparando y estén en el mejor nivel para la Selección. Muchas veces cuando estaba en China me criticaron, pero rendía en la Selección, lo más relevante es tener el nivel”.

El volante Gustavo Puerta fue presentado el miércoles 2 de septiembre como nuevo futbolista del Olympiacos de Grecia, después de una etapa destacada con el Racing de Santander. Puerta fue importante en el ascenso del conjunto español a la primera división. También fue una de las revelaciones de Colombia en el Mundial, donde se consolidó como titular y participó en los buenos momentos de juego asociativo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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Olympiacos pagó cerca de 20 millones de euros por el mediocampista, correspondientes a la cláusula de rescisión establecida en su contrato con Racing de Santander. El colombiano firmó por cuatro temporadas, aunque el acuerdo contempla la posibilidad de que a mediados de 2027 pase al Nottingham Forest de la Premier League.

Gustavo Puerta fue presentado como nuevo jugador del Olympiacos de Grecia tras su destacada temporada con Racing de Santander -crédito @olympiacosfc/X

Los dos clubes pertenecen al conglomerado empresarial de Evangelos Marinakis. Esa conexión aparece como uno de los elementos que hacen atractivo el movimiento, debido a la posibilidad de que Puerta termine llegando al fútbol inglés, aunque inicialmente se preveía que diera el pase a un club con mayor renombre.

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El caso de Richard Ríos tomó un rumbo distinto. El mediocampista no fue titular con Colombia en el Mundial, pero cerró su primera temporada con Benfica con ocho goles y cuatro asistencias, sus mejores registros profesionales. El equipo portugués fue dirigido por José Mourinho durante esa campaña. Para la nueva temporada, la llegada de Marco Silva como reemplazo de Mourinho modificó el panorama de Ríos, quien comenzó los primeros partidos como suplente y tuvo pocos minutos. En ese contexto, el colombiano fue cedido al Al Ittihad de Arabia Saudita, sin opción de compra. Ríos mantiene contrato con Benfica hasta mediados de 2030.

Su nuevo destino pertenece a una liga que ganó protagonismo por sus grandes inversiones y por la llegada de figuras procedentes de Europa. Aun así, continúa siendo una competición en crecimiento y suele ser asociada con jugadores que atraviesan etapas avanzadas de sus carreras.

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Richard Ríos llegó al Al Ittihad de Arabia Saudita en condición de préstamo luego de una buena primera campaña con Benfica -crédito @ittihad_en/X

Jhon Lucumí representa el movimiento que menos cuestionamientos generó. El defensor caleño dejó el Bolonia para convertirse en jugador de la Juventus de Turín, uno de los clubes históricos de Italia y del fútbol mundial.

La operación se cerró por una cifra cercana a los 20 millones de euros. Siete millones fueron pagados de inmediato y los 13 restantes quedaron establecidos en bonos. Después de su actuación con Colombia en el Mundial, Lucumí dio el salto a un equipo acostumbrado a competir por títulos.

Los tres casos muestran caminos diferentes después del Mundial: Grecia con una posible puerta hacia Inglaterra para Puerta, Arabia Saudita para Ríos y la Juventus para Lucumí. Para Quintero, más allá del destino, la prioridad debe estar en que los futbolistas mantengan su nivel y continúen preparados para responder cuando vuelvan a vestir la camiseta de Colombia.

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