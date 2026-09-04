Colombia

Juan Fernando Quintero salió en defensa de los colombianos que cambiaron de club y dio contundente mensaje: “Lo más relevante es tener el nivel”

El referente del Medellín cuestionó que se hable de una supuesta pérdida de valor de los futbolistas nacionales y puso como ejemplo su propia experiencia durante su paso por China

Juan Fernando Quintero defendió el nivel de los futbolistas colombianos y aseguró que sus nuevos destinos no determinan su valor -crédito David Jaramillo/Colprensa
Juan Fernando Quintero defendió el nivel de los futbolistas colombianos y aseguró que sus nuevos destinos no determinan su valor -crédito David Jaramillo/Colprensa
Guardar

El mercado de fichajes dejó a varios futbolistas colombianos en destinos que generaron debate entre los aficionados. La discusión cobró fuerza porque varios de los jugadores involucrados tuvieron protagonismo en la última Copa del Mundo. La expectativa apuntaba a que esa vitrina les permitiera encontrar equipos de mayor reconocimiento internacional y competir en torneos de mayor exigencia.

Juan Fernando Quintero, uno de los referentes del último proceso de la tricolor y actual jugador del Deportivo Independiente Medellín, no comparte esa lectura. En conversación con Win Sports defendió las decisiones tomadas por sus compatriotas y puso el rendimiento por encima del nombre del club.

PUBLICIDAD

El colombiano, formado en el Deportivo Cali y curtido en el Genk, llega en plena madurez futbolística tras consolidarse en el Bologna y se incorpora al proyecto de Luciano Spalletti para el arranque de temporada - crédito Juventus
El colombiano, formado en el Deportivo Cali y curtido en el Genk, llega en plena madurez futbolística tras consolidarse en el Bologna y se incorpora al proyecto de Luciano Spalletti para el arranque de temporada - crédito Juventus

“Yo no comparto que se haya desvalorizado al futbolista colombiano. El fútbol es tan competitivo que cualquier equipo le hace partido a cualquier grande. Yo creo que el fútbol árabe, a pesar de no ser atractivo, tiene grandes jugadores. Es respetable que Lucumí vaya a la Juventus, eso no dice nada. No se te puede olvidar que Olympiacos es el mismo dueño del Nottingham. Lo más importante es que nuestros jugadores se sigan preparando y estén en el mejor nivel para la Selección. Muchas veces cuando estaba en China me criticaron, pero rendía en la Selección, lo más relevante es tener el nivel”.

El volante Gustavo Puerta fue presentado el miércoles 2 de septiembre como nuevo futbolista del Olympiacos de Grecia, después de una etapa destacada con el Racing de Santander. Puerta fue importante en el ascenso del conjunto español a la primera división. También fue una de las revelaciones de Colombia en el Mundial, donde se consolidó como titular y participó en los buenos momentos de juego asociativo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

PUBLICIDAD

Olympiacos pagó cerca de 20 millones de euros por el mediocampista, correspondientes a la cláusula de rescisión establecida en su contrato con Racing de Santander. El colombiano firmó por cuatro temporadas, aunque el acuerdo contempla la posibilidad de que a mediados de 2027 pase al Nottingham Forest de la Premier League.

El exjugador del Racing de Santander de España tendrá su cuarta experiencia en el fútbol europeo tras -crédito @olympiacosfc/X
Gustavo Puerta fue presentado como nuevo jugador del Olympiacos de Grecia tras su destacada temporada con Racing de Santander -crédito @olympiacosfc/X

Los dos clubes pertenecen al conglomerado empresarial de Evangelos Marinakis. Esa conexión aparece como uno de los elementos que hacen atractivo el movimiento, debido a la posibilidad de que Puerta termine llegando al fútbol inglés, aunque inicialmente se preveía que diera el pase a un club con mayor renombre.

El caso de Richard Ríos tomó un rumbo distinto. El mediocampista no fue titular con Colombia en el Mundial, pero cerró su primera temporada con Benfica con ocho goles y cuatro asistencias, sus mejores registros profesionales. El equipo portugués fue dirigido por José Mourinho durante esa campaña. Para la nueva temporada, la llegada de Marco Silva como reemplazo de Mourinho modificó el panorama de Ríos, quien comenzó los primeros partidos como suplente y tuvo pocos minutos. En ese contexto, el colombiano fue cedido al Al Ittihad de Arabia Saudita, sin opción de compra. Ríos mantiene contrato con Benfica hasta mediados de 2030.

Su nuevo destino pertenece a una liga que ganó protagonismo por sus grandes inversiones y por la llegada de figuras procedentes de Europa. Aun así, continúa siendo una competición en crecimiento y suele ser asociada con jugadores que atraviesan etapas avanzadas de sus carreras.

El volante colombiano irá cedido del Benfica para la temporada 2026-2027 a jugar en el fútbol árabe-crédito @ittihad_en/X
Richard Ríos llegó al Al Ittihad de Arabia Saudita en condición de préstamo luego de una buena primera campaña con Benfica -crédito @ittihad_en/X

Jhon Lucumí representa el movimiento que menos cuestionamientos generó. El defensor caleño dejó el Bolonia para convertirse en jugador de la Juventus de Turín, uno de los clubes históricos de Italia y del fútbol mundial.

La operación se cerró por una cifra cercana a los 20 millones de euros. Siete millones fueron pagados de inmediato y los 13 restantes quedaron establecidos en bonos. Después de su actuación con Colombia en el Mundial, Lucumí dio el salto a un equipo acostumbrado a competir por títulos.

Los tres casos muestran caminos diferentes después del Mundial: Grecia con una posible puerta hacia Inglaterra para Puerta, Arabia Saudita para Ríos y la Juventus para Lucumí. Para Quintero, más allá del destino, la prioridad debe estar en que los futbolistas mantengan su nivel y continúen preparados para responder cuando vuelvan a vestir la camiseta de Colombia.

Temas Relacionados

Juan Fernando QuinteroMercado de fichajesGustavo PuertaJhon LucumíRichard RíosColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Gobierno ordenó suspender cuatro emisoras de paz por falta de concesión, entre señalamientos de censura

Inravisión negó que la interrupción obedezca a razones políticas ni editoriales, y aseguró que estos espacios retomarán su actividad cuando concluyan los procedimientos pendientes, en aplicación de las reglas del espectro radioeléctrico

El Gobierno ordenó suspender cuatro emisoras de paz por falta de concesión, entre señalamientos de censura

América de Cali ganó, gustó y goleó 3-0 a Alianza de Valledupar en la Liga BetPlay: así fueron las anotaciones

Cristian Tovar, Tomás Ángel y Yeison Guzmán le dieron la victoria a los dirigidos por David González para mantenerse lideres de la tabla de posiciones

América de Cali ganó, gustó y goleó 3-0 a Alianza de Valledupar en la Liga BetPlay: así fueron las anotaciones

Rusia confirmó intención de abrir diálogos con De la Espriella y lanzó ‘dardo’ a la administración de Petro: “Contratistas no autorizados”

La delegación del gobierno de Vladimir Putin cuestionó las alternativas contratadas durante el último cuatrienio para solucionar problemas con los helicópteros Mi-17 y sostuvo que esos intentos no resolvieron la indisponibilidad de los aparatos, comprometieron recursos públicos y derivaron en investigaciones judiciales

Rusia confirmó intención de abrir diálogos con De la Espriella y lanzó ‘dardo’ a la administración de Petro: “Contratistas no autorizados”

El Gobierno aclaró qué pasará con la expedición de pasaportes tras la suspensión de convenios con la Imprenta Nacional

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó una decisión sobre los documentos oficiales, pero el canciller y el ministro del Interior aseguraron que hay inventario suficiente para atender la demanda durante más de cuatro meses

El Gobierno aclaró qué pasará con la expedición de pasaportes tras la suspensión de convenios con la Imprenta Nacional

Más de 5,2 millones de colombianos llevan hasta la adultez las consecuencias de la desnutrición infantil, según estudio

Las investigaciones advierten que las consecuencias pueden extenderse al desarrollo cognitivo, la escolaridad y los ingresos durante la vida laboral, mientras Colombia aún no cuenta con una política pública específica para atender esta problemática

Más de 5,2 millones de colombianos llevan hasta la adultez las consecuencias de la desnutrición infantil, según estudio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara compartió un TBT con sus seguidores, acompañada de uno de sus novios en la ficción: el final sigue sacando sonrisas

Sofía Vergara compartió un TBT con sus seguidores, acompañada de uno de sus novios en la ficción: el final sigue sacando sonrisas

“Dejen de seguir a pendejos”: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, arremetió contra Karina García por polémica con la raza de los perros

Shakira hizo historia otra vez con su cuarto himno mundialista: ‘Dai Dai’ arrasó en el listado de Spotify en el verano 2026

La historia de Valentina Trespalacios, la DJ asesinada en Bogotá, ya tiene película: María José Vargas será la protagonista

⁠Escro, prometido de Aida Victoria, arremetió contra Yina Calderón por defender al ‘Agropecuario’: la empresaria y su hermana, Juliana Calderón, respondieron

Deportes

América de Cali ganó, gustó y goleó 3-0 a Alianza de Valledupar en la Liga BetPlay: así fueron las anotaciones

América de Cali ganó, gustó y goleó 3-0 a Alianza de Valledupar en la Liga BetPlay: así fueron las anotaciones

Crisis de los técnicos en el fútbol colombiano: Jorge Luis Pinto explicó las razones por las que duran poco tiempo en clubes

Yaser Asprilla, jugador con proceso de selección Colombia, fue elegido como el mejor jugador de Girona en agosto: estas son sus estadísticas

Así formaría Millonarios con el técnico Alberto Gamero: hay cuatro ausencias y dudas en el ataque

Carlos Antonio Vélez dijo que le ofrecieron dinero para ponerse la camiseta de la selección Colombia: “Nunca había visto tanta plata junta”