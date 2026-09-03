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Dos de los jugadores traídos por Fabián Bustos a Millonarios salieron lesionados del clásico: uno tuvo que irse en ambulancia

Jhomier Guerrero y Leonai Souza, que se unieron al plantel Embajador para el segundo semestre del 2026, fueron retirados en camilla en la derrota 3-2 ante Independiente Santa Fe

Jhomier Guerrero podría perderse lo que resta de la fase todos contra todos de tener una fractura de peroné - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Jhomier Guerrero podría perderse lo que resta de la fase todos contra todos de tener una fractura de peroné - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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La derrota de Millonarios ante Santa Fe por 3-2 en el clásico capitalino del miércoles 2 de septiembre dejó una preocupación mayor que el resultado: la lesión de Jhomier Guerrero, que salió en camilla y luego en ambulancia del estadio, con sospecha de una afección en el peroné que podría marginarlo varias semanas si los exámenes confirman una fractura.

El equipo azul quedó quinto con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y dos derrotas, y ahora debe preparar su próximo partido ante Deportivo Pereira, previsto para el domingo 6 de septiembre a las 6:10 p. m., mientras espera el parte médico del lateral.

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La jugada se produjo en el minuto 52 del encuentro, cuando Maximiliano Lovera intentó desprenderse de la marca con un balón largo. Guerrero clavó el pie en la acción y recibió el golpe que lo dejó muy afectado y obligó a su reemplazo inmediato.

La periodista Valentina Rincón de Win Sports informó que el golpe fue en el peroné, entretanto, Infobae Colombia confirmó que al jugador se le están realizando diversos estudios en la mañana del jueves para determinar el grado de su lesión y el parte médico será comunicado en las próximas horas en las redes sociales del club.

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Leonai Souza se retiró del campo de juego en camilla tras una lesión muscular en el isquiotibial - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Leonai Souza se retiró del campo de juego en camilla tras una lesión muscular en el isquiotibial - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El otro lesionado en Millonarios fue el volante de primera línea Leonai Souza tras apenas cuatro partidos disputados. El futbolista, que realizaba un buen partido en el centro del campo recuperando balones, tuvo que abandonar el campo de juego al minuto 33. Antes de esto ya había sido atendido por el departamento médico, acusando un problema en el isquiotibial, aunque el brasileño intentó continuar, el dolor se intensificó y tuvo que ser sustituido por Mateo García.

Al igual que Jhomier Guerrero, la actualización de su estado de salud se informará a través de las redes sociales. La baja de los dos refuerzos se suma a la de Rodrigo Contreras (bíceps femoral izquierdo de primer grado), Jorge Arias (miotendinosa del isquiotibial izquierdo) y David Mackalister Silva, que no fue convocado de manera preventiva.

Así fue el clásico entre Santa Fe vs. Millonarios de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Santa Fe se acercó al grupo de los ocho mejores del campeoanto - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Santa Fe venció 3-2 a Millonarios este 3 de septiembre en El Campín, por la fecha 16 de la Liga Colombiana 2026-II, tras remontar un partido que había empezado en desventaja. El clásico comenzó a favor de Millonarios: Daniel Ruiz abrió el marcador al 5’ para el equipo dirigido de forma interina por Omar Rodríguez. Antes del descanso, Jhojan Torres empató al 45’.

En el complemento, Franco Fagúndez puso el 2-1 al 50’ y Emerson Rodríguez amplió con un remate de larga distancia al 71’, que ingresó al ángulo superior derecho de Álvaro Montero Burrai. Andrey Estupiñán descontó al 73’, para sellar el resultado. Así quedaron los equipos capitalino tras el clásico:

Stiven Barreiro fue uno de los refuerzos pedidos por Fabián Bustos para el Millonarios del segundo semestre - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Stiven Barreiro fue uno de los refuerzos pedidos por Fabián Bustos para el Millonarios del segundo semestre - crédito Cristian Bayona/Colprensa
  1. América de Cali: 17 puntos / +13 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  2. Deportes Tolima: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  3. Atlético Nacional: 12 puntos / +8 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  4. Independiente Medellín: 12 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  5. Millonarios FC: 11 puntos / +3 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  6. Llaneros FC: 11 puntos / +1 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  7. Atlético Bucaramanga: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  8. Once Caldas: 9 puntos / +4 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  9. Águilas Doradas: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  10. Independiente Santa Fe: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  11. Deportivo Cali: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  12. Cúcuta Deportivo: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  13. Internacional de Bogotá: 7 puntos / -2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  14. Fortaleza FC: 6 puntos / -2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.

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