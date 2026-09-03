Así habría reaccionado Feid al video de Karol G junto a Bruno Mars: “Tenías tu guardado mientras yo estaba de gira”

Las historias del reguetonero aparecieron después del clip con Bruno Mars y provocaron interpretaciones sobre una posible indirecta para su expareja - crédito @feid / Instagram

Guardar

La publicación del videoclip de Still, colaboración de Karol G y Bruno Mars, abrió una nueva serie de especulaciones en redes sociales. Además de los comentarios sobre la cercanía que mostraron ambos artistas frente a las cámaras, seguidores de Feid interpretaron algunas de sus historias de Instagram como una posible reacción al estreno.

El video de la canción salió el 2 de septiembre y muestra a los dos cantantes en escenas con un tono romántico. Esa puesta en escena motivó mensajes de usuarios que volvieron a hablar de una supuesta relación entre la artista colombiana y el intérprete estadounidense.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, ni Karol G ni Bruno Mars confirmaron una relación sentimental. Las versiones se basan en la química que sus seguidores percibieron tanto en el videoclip como en apariciones públicas recientes de los músicos.

Feid compartió letras de desamor tras el estreno de 'Still' de Karol G y Bruno Mars - crédito @karolg @feid / Instagram

Poco después de que La Bichota compartiera la producción, Feid publicó en sus redes un fragmento de Mentiras, tema que lanzó junto a Ryan Castro. La letra de la canción fue vinculada por algunos usuarios con el contenido que acababa de difundir su expareja.

Entre las líneas que compartió el cantante aparecen frases como “Hace tiempo no te veo, tú me pediste distancia”, “Mami, no sé lo que nos faltó” y “Mentira, todo era mentira”. Sin embargo, el verso que más comentarios provocó fue: “Tú tenías tu guardado mientras yo estaba de gira”.

PUBLICIDAD

La coincidencia temporal llevó a varios seguidores a relacionar la publicación con el video de “Still”. No obstante, Feid no identificó a Karol G en la historia ni explicó a quién estaba dirigida la selección del fragmento.

El artista paisa también compartió contenido relacionado con A xon de qué, otra canción marcada por referencias a una ruptura. En ese caso, difundió versos que expresan cansancio por sostener una apariencia y extrañar a una persona: “Estoy cansao’ de aparentar. Estoy cansao’ de estar sin ella, quisiera saber cómo ha estao’”.

Las publicaciones impulsaron comentarios de fanáticos que entendieron los mensajes como una indirecta. Otros usuarios señalaron que las canciones forman parte de su repertorio y que no existe una confirmación del cantante que permita vincularlas con Karol G o con Bruno Mars.

PUBLICIDAD

La relación entre Karol G y Feid fue una de las más comentadas de la música urbana colombiana. Aunque los artistas evitaron durante mucho tiempo hablar de forma amplia sobre su vida privada, sus apariciones conjuntas y mensajes públicos alimentaron el interés de sus seguidores. En los últimos meses, las versiones de una separación también crecieron a partir de la ausencia de contenido compartido en sus perfiles.

Mientras tanto, el estreno de Still forma parte de la actualidad musical de Karol G y de la promoción de su trabajo discográfico. El videoclip sumó atención por la participación de Bruno Mars y por las escenas que los muestran cercanos durante la interpretación.

PUBLICIDAD

La reacción atribuida a Feid permanece en el terreno de las interpretaciones de redes sociales. El cantante no confirmó que sus publicaciones tuvieran relación con Karol G, ni se refirió de manera directa a los rumores sobre la artista y Bruno Mars.