Colombia

Claudia Bahamón explicó en redes sus reiteradas ausencias en las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’: “Tuve un episodio cardiovascular”

La presentadora confirmó que debió detener las grabaciones y acudir a urgencias durante un reto de eliminación

Claudia Bahamón reveló el problema de salud que la alejó de 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN
Claudia Bahamón reveló el problema de salud que la alejó de 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN
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La ausencia de Claudia Bahamón en varios capítulos de MasterChef Celebrity 2026 generó preguntas y mensajes de preocupación entre los seguidores del programa. Ante las reacciones, la presentadora publicó un mensaje en sus redes sociales para explicar que debió apartarse de las grabaciones después de sufrir un episodio cardiovascular durante una jornada de trabajo.

Bahamón aseguró que su estado de salud actual es estable y pidió tranquilidad a quienes notaron que no aparecía en las emisiones más recientes del concurso gastronómico.

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“Estoy bien. Tranquilos, estoy bien”, escribió al comienzo de la publicación, con la que decidió contar lo que ocurrió meses atrás durante una eliminación. La conductora explicó que el episodio se produjo mientras avanzaban las grabaciones de MasterChef Celebrity. Según relató, el malestar la obligó a detener su participación en el programa y acudir a un servicio de urgencias.

“Hace varios meses, en plena grabación, tuve un episodio cardiovascular que me asustó mucho y me obligó a parar en plena eliminación”, expresó Claudia Bahamón. La presentadora ubicó el momento en el capítulo en el que Milena tuvo que abandonar la competencia. “Tuve que ir a urgencias y, sobre todo, cuidarme”, añadió sobre la situación que mantuvo fuera del set durante parte de la temporada.

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Las emisiones del reality habían dejado en evidencia la ausencia de Bahamón, una situación que provocó especulaciones entre los televidentes. Algunos usuarios preguntaron en redes sociales por qué la presentadora no estaba al frente de las pruebas y de las eliminaciones, mientras otros manifestaron inquietud por su estado de salud.

En su publicación, Bahamón dijo que atravesar ese episodio la llevó a revisar sus propias exigencias laborales y personales. La presentadora reflexionó sobre la necesidad de atender las señales del cuerpo, luego de reconocer que suele priorizar las obligaciones antes que el descanso. “A veces somos increíblemente responsables con todo y con todos… menos con nosotros mismos”, escribió. También señaló que esa fue la principal lección que sacó de lo ocurrido.

La figura de MasterChef Celebrity 2026 sostuvo que, con el paso de los meses, pudo mirar la situación desde otra perspectiva. “Hoy, meses después, estoy bien y puedo mirar ese momento con gratitud y con una certeza: nada de lo que hacemos es más importante que estar bien para poder hacerlo”, afirmó.

El mensaje incluyó una explicación sobre la extensión de su ausencia en el programa. Bahamón evitó confirmar la fecha en la que volverá a aparecer en las grabaciones o en los capítulos que todavía están pendientes de emisión, aunque señaló que la decisión de parar respondió a una advertencia de su salud. “Yo prometo volver… no les adelanto cuándo, pero tuvo que ser hasta que mi cuerpo me dijo que era el momento”, manifestó.

La presentadora también apeló al humor frente a los cambios que dejó su ausencia en el set. Bahamón comentó que algunos participantes intentaron ocupar su lugar ante las cámaras y adelantó que habrá más escenas relacionadas con esa situación. “Mientras tanto, en mi ausencia parece que se abrió casting para mi reemplazo”, escribió junto a un emoji de risa. Luego mencionó a Emiro y Carmelo como algunos de los concursantes que intentaron asumir ese papel y anticipó que “faltan varios”.

Las palabras de Claudia generaron miles de interacciones que dejaron mensaje de apoyo a la presentadora. “Sin ti el programa no es lo mismo! No existe remplazo para ninguno pero mucho menos para ti ❤️“, ”Haces muchaaaaaa falta, cuídate mucho y vuelve pronto 🙏🏼“, ”Regresa pronto Clau está gente está haciendo desastre en tu cocina,😂“, ”Cuídate mi niña bella🙏❤️“, ”Eres irreemplazable, Masterchef es lo q es por ti... cuídate y espero q tu regreso sea pronto .." (Sic), son los comentarios que se han ido sumando a la publicación de la presentadora.

Por ahora, Claudia Bahamón no ha dado detalles médicos adicionales sobre el episodio cardiovascular ni informó cuánto tiempo requirió para recuperarse. Su publicación se centró en confirmar que se encuentra bien y en explicar que su salida temporal de las grabaciones respondió a la necesidad de atender su salud.

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