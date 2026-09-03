Richard Ríos fue presentando en el Al Ittihad de Arabia Saudita: estos son los futbolistas colombianos que pasaron por la liga árabe

Richard Ríos fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de AlI ttihad, equipo de Arabia Saudita. El volante de la selección Colombia va en préstamo sin opción de compra por un año, y su contrato con Benfica va hasta 2030 - crédito Al-Ittihad

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El 2 de septiembre de 2026, Richard Ríos se convirtió en nuevo jugador del Al-Ittihad de Arabia Saudita.

Ríos llega procedente del Benfica de Portugal en calidad de cedido hasta mediados de 2027, y de esta forma, el oriundo de Vegachí (Antioquia) se sumó a la lista larga de futbolistas “Cafeteros”.

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El volante colombiano irá cedido del Benfica para la temporada 2026-2027 a jugar en el fútbol árabe-crédito @ittihad_en/X

En total, 29 futbolistas de nuestro país han pasado por la Liga Profesional Saudí, y en el cual también se encuentran los canteranos Geovanny Balanta y José Luis Carabalí del Neom SC.

Además, Richard Ríos será el segundo colombiano que juegue en ese club, tras el paso del exdelantero oriundo de Barrancabermeja, con paso en Cali y América, Sergio Herrera.

David Ospina (Portero - Al Nassr)

jhon Jáder Durán (Delantero - Al Nassr)

Juan Pablo Pino (Delantero - Al Nassr)

Johan Arango (Delantero - Al Batin FC)

Misael Riascos (Volante - Al Batin FC)

josimar Mosquera (Defensor - Al Ahli)

Sergio “Barranca” Herrera (Delantero - Al Ittihad)

Marco Pérez (Delantero - Al Raed)

Gustavo Cuellar (Volante - Al Hilal y Al-Shabab)

Juan Sebastián Pedroza (Volante - Al-Batin y Al-Okhdood)

Danilo Asprilla (Delantero - Al Safa)

Roger Martínez (Delantero - Al Taawon-Al-Shabab)

Jairo Palomino (Volante - Al Ahli)

Diego Calderón (Delantero - Al Faisaly FC)

jhon Fredy Pajoy (Delantero - Al Hazem FC)

Ricardo “El Gato” Pérez (Delantero - Al Hilal y Al Ahli)

Macnelly Torres (Volante - Al Shabab)

Ezequiel Palomeque (Defensor - Al Raed)

Andrés Felipe Roa (Volante - Al Batin FC)

Cristian Bonilla (Portero - Al Fayha FC)

Anderson Plata (Delantero - Al - Adalah FC)

Brayan Riascos (Delantero - Al Khaleej FC)

Léider “Calimeño” Preciado (Delantero - Al Shabab)

John Jairo “La Turbina” Trellez (Delantero - Al - Hilal)

Geovanny Balanta (Volante - Neom SC)

José Luis Carabalí (Volante - Neom SC)

Los colombianos más destacados en la Liga de Arabia Saudita

Jhon Durán

Jhon Jáder Durán en un partido de la Liga Profesional Saudí con la camiseta del Al-Nassr-crédito Stringer/REUTERS

El delantero antioqueño Jhon Jáder Durán llegó procedente del Aston Villa de Inglaterra a jugar en la Liga Profesional Saudí en la temporada 2024-2025.

El canterano de Envigado jugó un total de 18 partidos si se cuenta la Champions League de Asia en 1.541 minutos, y se destacó por marcar 12 goles en todos sus juegos.

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Gustavo Cuéllar

Gustavo Cuéllar marcando a Ahmed Mostafa-crédito Ahmed Yosri/REUTERS

El colombiano con más partidos disputados en la Liga Profesional Saudí es el volante canterano del Deportivo Cali Gustavo Cuellar, con un total de 136 partidos.

En 2019, proveniente del Flamengo, Cuéllar jugó un total de 125 partidos con el Al-Hilal en todas las competencias, y no marcó gol.

Luego pasó por el Al-Shabab, equipo con el cual alcanzó a disputar 41 partidos.

David Ospina

David Ospina estuvo en Arabia Saudita antes de regresar a Atlético Nacional-crédito Stringer/REUTERS

El segundo jugador “Cafetero” más destacado en el fútbol árabe recientemente fue David Ospina con el Al-Nassr de Arabia Saudita.

De los 29 partidos que jugó en 2.576 minutos, el ídolo de Atlético Nacional dejó un registro de 21 goles recibidos y 14 vallas invictas, además de recibir la tarjeta roja en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita ante Al Hilal.

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Cuándo podría ser el debut de Richard Ríos con Al-Ittihad

Al Ittihad juega en Yeda-crédito Stringer/REUTERS

El próximo partido del Al-Ittihad será el 5 de septiembre de 2026 a la 1:00 p. m. (hora de Colombia) ante el Al - Nassr de Cristiano Ronaldo, y se espera que el debut de Ríos pueda ser en ese juego, o el 8 de septiembre de 2026 ante el Al-Fayha.

A continuación, estos son los duelos del cuadro árabe, en el cual se destaca el partido de la Champions League de Asia ante el Shamal de Qatar, previsto para el 14 de septiembre de 2026 a las 11:00 a. m.

5 de septiembre de 2025 - Liga Profesional Saudí: Al-Ittihad FC vs. Al-Nassr Riyadh

8 de septiembre de 2026 - Liga Profesional Saudí: Al-Ittihad FC vs. Al-Fayha

11 de septiembre de 2026 - Liga Profesional Saudí: Al-Faysaly vs. Al-Ittihad

14 de septiembre de 2026 - Liga de Campeones de Asia AFC: Shamal (Qatar) vs. Al-Ittihad FC (Arabia Saudita)