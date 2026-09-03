Colombia

Nuevo escándalo por manejo de las empresas y bienes de Yeison Jiménez: la madre y la hermana del cantante elevaron denuncia ante la Fiscalía

Modificaciones en la representación legal de sociedades, movimientos de participaciones accionarias y operaciones económicas no autorizadas abren nuevamente el debate ocho meses después de la muerte del artista en un accidente aéreo en Boyacá

El cantante habló del duro momento que pasó después de descubrir que su madre había sido víctima de biopolímeros
Familia de Yeison Jiménez alertó sobre presuntos desfalcos en los bienes y empresas del cantante fallecido - créditos @yeison_jimenez/ X
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Luz Feny Galeano Patiño y Laura Daniela Sarmiento Galeano, madre y hermana del fallecido cantante, acudieron a la Fiscalía General de la Nación para denunciar presuntas maniobras irregulares sobre el patrimonio y las sociedades que dejó el artista.

El bufete Sergio Ramírez Law Group asumió su representación y advirtió que buscará la imputación de los responsables y el restablecimiento de sus derechos económicos.

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Los abogados detallan que se habrían producido actuaciones societarias irregulares: cambios en la representación legal de empresas, modificaciones en participaciones accionarias y operaciones económicas vinculadas a bienes del cantante que afectaron económicamente a sus representadas.

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Familia de Yeison Jiménez instauró denuncia en la Fiscalía por presuntos actos económicos de desfalco en los bienes del artista - crédito @sr_lawgroup/IG

El bufete aclaró de forma expresa que el documento no constituye un señalamiento de responsabilidad contra persona alguna y reiteró su compromiso con el debido proceso y las garantías constitucionales de todas las partes involucradas.

La Fiscalía recibe la denuncia mientras el proceso penal avanza

Los abogados Sergio Augusto Ramírez Mantilla y Romario Camargo Pizarro, a cargo de la representación, indicaron que el andamiaje investigativo ya está en marcha con personal profesional y especializado.

La estrategia jurídica apunta a dos objetivos concretos: que los presuntos responsables sean sujetos de formulación de imputación y que los derechos patrimoniales quebrantados sean restablecidos.

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Al día siguiente, una amiga le transmitió un mensaje de consuelo: “Que estés tranquila y que no te preocupes por los últimos momentos de él” - crédito @yeison_jimenez/ Instagram
Al día siguiente, una amiga le transmitió un mensaje de consuelo: “Que estés tranquila y que no te preocupes por los últimos momentos de él” - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

Yeison Jiménez murió el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo. Desde entonces, su familia asumió el control de sus negocios musicales y de las distintas empresas que el artista había construido a lo largo de su carrera.

La familia también enfrenta el uso no autorizado de su imagen

La batalla legal no se limita al frente patrimonial. Desde julio, la hermana del cantante, Lina Jiménez, denunció públicamente en el programa La red de Caracol Televisión una situación paralela: el uso no autorizado del nombre y la imagen del artista en redes sociales y en la comercialización de productos.

Según se conoció, Lina identificó perfiles e influenciadores que publican información falsa sobre el cantante para obtener mayor alcance, y personas que venden artículos —en particular gorras— sin ningún tipo de autorización de la familia.

“A todas las personas que están vendiendo las gorras se les envía una carta porque eso no se puede hacer, ya que el derecho de imagen lo tiene la familia”, dijo Lina Jiménez al programa de Caracol Televisión.

Lina Jiménez, hermana del artista, compartió emotivas palabras y la última foto junto a Yeison Jiménez en redes sociales, mostrando el profundo duelo familiar - crédito linajimenez.g, yeison_jimenez / Instagram
Lina Jiménez, hermana del artista, compartió emotivas palabras y la última foto junto a Yeison Jiménez en redes sociales, mostrando el profundo duelo familiar - crédito linajimenez.g, yeison_jimenez / Instagram

La situación derivó además en intentos de hackeo a las cuentas oficiales de la familia. Cada vez que publican contenido relacionado con productos oficiales del cantante, las cuentas son blanco de ataques digitales. Varios seguidores también reportaron haber sido estafados al comprar en páginas no autorizadas.

Frente a eso, el equipo jurídico de la familia ya envió requerimientos formales a quienes comercializan mercancía sin permiso. Lina Jiménez indicó que prefieren dejar esas situaciones en manos de los abogados para concentrarse en el duelo.

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