Ella es Tatiana Vanessa Almanza, la joven colombiana reportada como desaparecida que habría sido encontrada muerta en México: un tatuaje sería la clave

La identificación de Tatiana Vanessa Almanza García depende de pruebas de ADN por el estado de descomposición de los restos - crédito RRSS

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La Fiscalía de San Luis Potosí mantiene bajo análisis genético el cuerpo de una mujer localizado en Villa de Reyes, México, ante la posibilidad de que corresponda a Tatiana Vanessa Almanza García, una colombiana de 32 años cuya desaparición fue reportada en los últimos días del mes de agosto de 2026.

La investigación busca determinar si el cadáver localizado la noche del martes 1 de septiembre corresponde a Tatiana, quien fue vista por última vez el 28 de agosto en la capital potosina. Las autoridades consideran que existen elementos que apuntan a esa posibilidad, aunque la confirmación dependerá de las pruebas de ADN y de la necropsia.

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La investigación comenzó después de que la institución recibió el reporte sobre la desaparición de la mujer de 32 años. Más tarde, la Fiscalía fue notificada del hallazgo de un cadáver en una población del municipio de Villa de Reyes. Entre los indicios se menciona la presencia de un tatuaje específico en el brazo izquierdo con la palabra “JERÓNIMO”.

Los análisis genéticos definirán la identidad del cuerpo

“Se están llevando a cabo las pruebas periciales para establecer si efectivamente se trata de ella”, declaró la fiscal general al referirse a las diligencias de los Servicios Periciales.

La corporación recibió el aviso sobre el hallazgo durante la misma jornada en que fue localizado el cuerpo. Los especialistas acudieron al sitio para intervenir los restos y reunir indicios que puedan aportar datos a la investigación.

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La investigación de la Fiscalía de San Luis Potosí revisa un tatuaje con la palabra “JERÓNIMO” en el brazo izquierdo como indicio de identificación - crédito Fiscalía/X

La fiscal explicó que las condiciones en que fue encontrado el cadáver impiden una identificación inmediata. Por ese motivo, la Fiscalía realizará la necropsia de ley para conocer la causa de muerte y ordenó estudios complementarios.

Las autoridades detectaron características físicas y una marca corporal que podrían vincular los restos con la mujer reportada como desaparecida. Entre los indicios figura un tatuaje que coincidía con información disponible sobre Almanza García.

García Cázares aclaró que esos elementos no bastan para cerrar el proceso de identificación. “El estado en que se encontraron los restos ha dificultado tener certeza sobre la identificación del cuerpo”, reconoció la funcionaria.

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Circunstancias de la desaparición y antecedentes

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí activó la ficha de búsqueda el 1 de septiembre de 2026. El documento oficial estableció que el último contacto con Tatiana Vanessa Almanza García ocurrió el 28 de agosto.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí halló el cuerpo de una mujer en Villa de Reyes y analiza si corresponde a Tatiana Vanessa Almanza García - crédito: Especial

La ficha ubicó ese último contacto en la capital de San Luis Potosí, aunque las autoridades no precisaron el lugar ni la hora en que se perdió comunicación con la joven colombiana.

El reporte inicial sobre su desaparición llegó por vía telefónica. La identidad de la persona que realizó esa llamada no fue informada por la Fiscalía.

La denuncia formal fue presentada después por la hermana de la mujer mediante una videoconferencia. La familiar también mantuvo comunicación directa con la Fiscalía General del Estado desde Colombia.

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La ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía describe a la mujer como de 1,70 metros de estatura, complexión robusta, tez morena clara, cabello largo y negro, cejas gruesas y delineadas, y ojos medianos de color café oscuro. El documento reporta que su última comunicación fue el 25 de agosto de 2026, y se pensaba que se dirigía al municipio de San Luis Potosí.

Organizaciones como Madres Buscadoras de Sonora también difundieron información sobre la desaparición, detallando que la última vez que fue vista habría sido en la capital potosina y añadiendo otros elementos de identificación, como tatuajes adicionales con las frases “MADE IN HELL” en la columna y un ángel en el glúteo, así como cicatrices de cirugías estéticas.

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Tatiana Vanessa fue vista por última vez el pasado 28 de agosto en San Luis Potosí. Crédito: CEBP

La investigación también apunta a reconstruir el desplazamiento de Tatiana Vanessa antes de que se perdiera contacto con ella. Según explicó la fiscal a Telediario, la joven no residía en San Luis Potosí y había llegado desde Ciudad de México.

Tatiana Vanessa había llegado desde Ciudad de México por motivos laborales

La información divulgada hasta ahora indica que el viaje tenía una razón laboral. Las autoridades no entregaron detalles adicionales sobre sus actividades, su destino ni las circunstancias previas a la denuncia.

“Venía por motivos laborales. Se está haciendo la investigación y ya les daré más pormenores”, expresó García Cázares ante la publicación.

La Fiscalía cuenta con datos suministrados por quien presentó inicialmente el reporte. También mantiene comunicación con la hermana de la mujer, que se encuentra en Colombia y contactó a la institución mediante videoconferencia.

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La fiscalía estatal mantiene abierta la pesquisa para establecer qué ocurrió desde el traslado de Tatiana Vanessa a San Luis Potosí hasta el momento en que se reportó su desaparición. El resultado de los Servicios Periciales definirá primero si el cadáver hallado en Villa de Reyes es el de la ciudadana colombiana.