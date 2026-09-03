Escándalo en el Batallón Colombia en el Sinaí: comandante habría sido separado de su cargo por el Ejército por presunto acoso sexual

Comandante del Batallón Colombia deberá responder a investigaciones tras volver del Sinaí - crédito Camilo Erasso/Europa Press

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El Ejército Nacional de Colombia ordenó el retorno inmediato del teniente coronel Hernando Agustín Lasso Salcedo, comandante del Batallón Colombia en el Sinaí, ante un presunto caso de acoso sexual contra una oficial estadounidense. El militar deberá atender varias indagaciones al regresar al país, según fuentes consultadas por Semana.

La decisión fue tomada por los altos mandos, de acuerdo con la información publicada por el medio citado. Las fuentes señalaron que el oficial llevaba poco tiempo al frente de la comisión colombiana en la península egipcia.

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“Deberá responder” por distintas investigaciones, afirmaron fuentes al medio citado. Hasta el momento, no se conocieron detalles sobre las circunstancias de la denuncia, el lugar de los hechos ni la instancia que asumirá el proceso.

Lasso Salcedo había asumido el mando de la misión en junio

El Ejército informó el pasado 2 de junio que Lasso Salcedo recibió el banderín como comandante de la misión colombiana en el Sinaí. En ese comunicado, la institución destacó la trayectoria de la unidad, presente en esa zona durante 44 años.

Ejército llamó a Colombia al comandante desplegado en el Sinaí tras denuncia contra una oficial estadounidense - crédito Diego Pineda/Colprensa

El relevo enviado este año estuvo compuesto por 12 oficiales, 23 suboficiales y 102 soldados profesionales. El grupo integra el Batallón Colombia, desplegado dentro de la misión internacional en la región.

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La Fuerza no divulgó públicamente una posición adicional sobre la decisión de retirar al comandante ni precisó quién asumirá temporalmente sus funciones. Tampoco se informó si habrá cambios en el resto del contingente desplazado.

Así fue la ceremonia en la que Hernando Lasso Salcedo recibió el mando de la misión en el Sinaí

Antes de que el Ejército Nacional ordenara su regreso a Colombia para responder por investigaciones relacionadas con un presunto caso de acoso sexual contra una oficial estadounidense, el teniente coronel Hernando Agustín Lasso Salcedo había sido presentado como comandante del relevo 127 del Batallón de Infantería N.° 3 Colombia, destinado a la península del Sinaí.

La designación se formalizó el 2 de junio durante una ceremonia en la Escuela de Infantería, situada en el Cantón Norte de Bogotá. En el acto, Lasso Salcedo recibió el banderín de mando de la misión que representa a Colombia en esa zona desde 1982.

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Lasso Salcedo lideraba el relevo colombiano en el Sinaí antes de que el Ejército ordenara su regreso - crédito Ejército Nacional de Colombia

El Batallón Colombia integra la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores, organismo encargado de verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz entre Egipto e Israel. La presencia de militares colombianos en la península se mantiene desde hace más de cuatro décadas.

Durante la ceremonia, el inspector general del Ejército, mayor general Giovanny Rodríguez León, destacó la responsabilidad asumida por los uniformados seleccionados para integrar la comisión internacional.

Entre los miembros del relevo figuraba el soldado profesional Gerson Jair Herrera, único representante del área de Acción Integral. El militar señaló que su experiencia en La Guajira y el cumplimiento de las instrucciones de sus superiores fueron factores para obtener la designación.

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El Gobierno renovó la cúpula militar con el regreso de generales retirados durante la administración Petro

El gobierno de Abelardo de la Espriella definió cambios en la cúpula militar y designó al general Erick Rodríguez Aparicio como comandante general de las Fuerzas Militares. El oficial regresará al servicio activo tras haber salido durante la administración de Gustavo Petro y asumirá la conducción estratégica y operacional de las instituciones castrenses.

Rodríguez fue subjefe del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas y segundo comandante del Ejército Nacional. A su lado estará el general Carlos Carrasquilla, nombrado jefe de Estado Mayor Conjunto y segundo oficial en la línea de mando del Comando General.

Abelardo de la Espriella designó a Erick Rodríguez como nuevo comandante de las Fuerzas Militares - crédito CNE

Carrasquilla dejó el servicio en medio de una controversia por denuncias sobre una presunta “carnetización” y presiones de grupos armados ilegales contra comunidades de Meta y Guaviare. En junio confirmó que había recibido la notificación de retiro.

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Antes de abandonar la institución, comandó el Grupo de Caballería N.º 16 Guías del Casanare, la Fuerza de Tarea Sumapaz, la Séptima Brigada, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, la Primera División y el Comando Conjunto N.º 2 Suroccidente. Desde esa posición dirigió la Operación Perseo, que permitió el ingreso de la fuerza pública a El Plateado, Cauca.

En el Ejército, el general José Bertulfo Soto ocupará la comandancia. El oficial, excomandante de la Quinta División, es administrador de empresas y tiene una maestría en Defensa y Seguridad cursada en Washington.

El brigadier general Rodolfo Morales Franco será segundo comandante de esa fuerza. Dirigió la Décima Tercera Brigada, responsable de Bogotá y Cundinamarca, y después la Segunda División, con jurisdicción en Santander, Norte de Santander, sur del Cesar y Yondó, Antioquia.

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También retornará el general Óscar Leonel Murillo para dirigir la Escuela Superior de Guerra. El mayor general Alfonso Lozano Ariza asumiría la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mientras el vicealmirante Camilo Ernesto Segovia Forero comandará la Armada de Colombia, según los cambios.