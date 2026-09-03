Gustavo Petro busca internacionalizar su teoría de un fraude en las elecciones y lanzó advertencia a los gobiernos de México y Brasil: “Tecnofascismo”

El expresidente colombiano Gustavo Petro señaló al mandatario norteamericano Donald Trump - créditos @petrogustavo/X | Raúl Arboleda / AFP | Brendan Smialowski / AFP

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El expresidente colombiano Gustavo Petro advirtió en Ciudad de México sobre el uso de algoritmos, bots y herramientas de inteligencia artificial en procesos electorales y afirmó que ese tipo de mecanismos podría influir en las elecciones generales de Brasil y en los comicios intermedios que México celebrará en 2027.

Sus declaraciones, que volvieron a sacudir el país político luego de que —estando aún en ejercicio durante su mandato presidencial— denunció fraude electoral en los comicios que dejaron como venceder a Abelardo de la Espriella, se realizaron durante una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Allí, Petro sostuvo que su sucesor en la Presidencia de Colombia se benefició de una presunta operación digital durante las elecciones de 2026.

Frente a esta grave acusación el exmandatario no presentó pruebas públicas de esa afirmación durante su intervención.

“México está en peligro y Brasil ya viene”, expresó Petro ante un auditorio abarrotada, e integrado en su mayoría por estudiantes. Según su planteamiento, existiría un sistema que busca expandirse a través de prácticas que calificó como “tecnofascismo”.

Las declaraciones del expresidente colombiano se realizaron en un evento académico que se llevó a cabo en la capital mexicana la tarde del miércoles 2 de septiembre de 2026, en un evento que inició dos horas más tarde de lo pactado - crédito @liderfiscal/X

La intervención hizo parte de la primera visita internacional de Petro desde que dejó el cargo el 7 de agosto de 2026. El exjefe de Estado llegó a Ciudad de México el 31 de agosto y mantuvo encuentros con dirigentes políticos (uno de ellos, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y con Paco Ignacio Taibo II, director ejecutivo del Fondo de Cultura Económica), académicos y representantes del sector cultural.

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Petro atribuyó la victoria de De la Espriella a una operación digital

El expresidente insistió en su denuncia sobre un supuesto uso de cuentas automatizadas durante la elección presidencial colombiana.

De acuerdo con su versión, una red de 2 millones de bots habría intervenido en la conversación pública para favorecer a De la Espriella.

Petro afirmó que esa presunta operación estuvo bajo observación del Departamento de Estado de Estados Unidos, que, según dijo, está bajo la dirección del secretario Marco Rubio, pero una veza más, tampoco entregó detalles sobre los elementos que sustentarían esa acusación.

“Trump no puede decir que no sabía”, dijo el exmandatario al referirse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que el jefe de Estado norteamericano conocía la supuesta intervención digital y citó una frase atribuida a Trump sobre el triunfo de De la Espriella.

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Petro afirmó que su evento en la UNAM tuvo una asistencia masiva - crédito @petrogustavo/X

El resultado de las elecciones colombianas llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia para el periodo 2026-2030, pero Petro ha cuestionado la legitimidad de esos comicios y ha respaldado al senador Iván Cepeda, su antiguo candidato, como figura de oposición frente al nuevo gobierno.

El exmandatario señaló en el auditorio de la UNAM que ese debate no se limita a Colombia, y aseguró que las herramientas digitales empleadas, según su denuncia, pueden aparecer en otros países latinoamericanos con procesos electorales próximos.

El exmandatario mencionó a México, Brasil, Perú y Chile

Petro sostuvo que el fenómeno que denunció podría trasladarse a las elecciones generales brasileñas previstas para el domingo 4 de octubre de 2026 y a las elecciones intermedias de México de 2027.

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“Es el sistema que se quiere expandir y no está bien”, aseveró Petro, que también incluyó a Perú y Chile en su intervención.

A su juicio, dinámicas similares habrían incidido en el triunfo de Keiko Fujimori en Perú y en la llegada al poder de José Antonio Kast en Chile.

Las declaraciones se producen en medio de un debate regional sobre el impacto de las plataformas digitales, las campañas coordinadas y la difusión de contenido automatizado en la opinión pública. Sin embargo, Petro no precisó qué empresas tecnológicas, actores políticos o estructuras específicas estarían detrás de los hechos que denunció.

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Petro apuntó contra el presidente de los EE. UU. Donald Trump, que el mismo día de la conferencia salió a respaldar la gestión de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Durante su intervención, el exjefe de Estado vinculó esas advertencias con sus críticas a sectores políticos de Estados Unidos y al uso de tecnologías para influir en la orientación ideológica de gobiernos de América Latina.

Expresidente Petro volvió a respaldar a Iván Cepeda

En su intervención en el claustro universitario, Petro también retomó la idea de que Iván Cepeda representa una continuidad de su proyecto político.

Ambos han promovido desde la oposición iniciativas como el denominado Gabinete por la Vida, con el que buscan mantener presencia en el debate público tras el cambio de gobierno en Colombia.

Un detalle que no pasó por alto fue que la conferencia de Petro tuvo un retraso de casi dos horas (una situación que se señaló con recurrencia durante su administración en actos oficiales), a raíz de una reunión que sostuvo con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional.

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El expresidente no detalló el contenido del encuentro con la mandataria, pero sí indicó que abordaron asuntos relacionados con el progresismo y el papel del humanismo en el diseño de políticas públicas.

El expresidente Petro se reunión con la jefa de Estado Claudia Sheinbaum - crédito @petrogustavo/X

Petro aseguró que Sheinbaum le propuso participar en “coordinaciones intelectuales académicas” en México, pero rechazó la propuesta porque pretende permanecer en Colombia.

La visita a México tuvo como uno de sus ejes la presentación del último capítulo de su libro Economía política de la crisis climática, publicado bajo el sello del Fondo de Cultura Económica (FCE).

En esa exposición, Petro volvió a cuestionar el modelo económico neoliberal y la acumulación de capital. También planteó advertencias sobre los efectos de la crisis climática y el futuro de la humanidad.

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Petro cuestionó a las grandes compañías tecnológicas

Además de sus críticas a los presuntos mecanismos de interferencia electoral, el exmandatario dirigió parte de su conferencia contra las grandes empresas tecnológicas y algunos de sus directivos.

Petro mencionó a Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, y a Elon Musk, vinculado a SpaceX. El expresidente relacionó el poder de esas compañías con la capacidad de las plataformas digitales para incidir en la circulación de información y en la discusión política.

Con el regreso a Colombia, Petro retomará sus actividades políticas como expresidente y referente del sector que busca mantener vigente el proyecto del Pacto Histórico después de la salida de su administración de la Casa de Nariño.

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