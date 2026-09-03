James Rodríguez realizó campaña para promocionar café frío y en redes sociales no le perdonaron: “Congelada igual que tu pecho”

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia - BC Place, Vancouver, Canada - July 7, 2026 Colombia's James Rodriguez in action with Switzerland's Granit Xhaka REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY

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Hasta el 3 de septiembre de 2026, James Rodríguez sigue sin confirmar su futuro deportivo para lo que resta de año, y lo que será la temporada 2027.

En medio de la incertidumbre, el capitán de la selección Colombia sigue impulsando sus proyectos personales y preparándose para un posible llamado a la Tricolor en la fecha FIFA, en la cual el cuadro “Cafetero” jugará ante México, Paraguay y Perú.

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En este contexto, el 2 de septiembre de 2026, James promocionó uno de sus productos en alianza con la tienda de café Juan Valdez: un café frío llamado 10 Coffee James y que se venderá en Estados Unidos.

El capitán de la Tricolor promocionó uno de sus nuevos productos, y la gente se fue en contra de él-crédito @jamesdrodriguez/X

El capitán del cuadro “Cafetero” escribió en su cuenta de x

“El café colombiano se encuentra con una nueva forma de disfrutarlo 🇨🇴☕ Emocionados de lanzar esta edición limitada de café frío con Juan Valdez y 10 Coffee James. Una colaboración especial que trae el sabro de Colombia a los Estados Unidos. Ya disponible", dijo.

Los comentarios expresando la salida de James, o la falta de actitud del colombiano fueron evidentes tras la publicación de James-crédito X

Tras la publicación, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, criticando al capitán tras sus presentaciones con la “Tricolor”, y en medio de que aún no se conoce lo que será su futuro deportivo para lo que queda de 2026:

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Los comentarios expresando la salida de James, o la falta de actitud del colombiano fueron evidentes tras la publicación de James-crédito X

“Niña mariposa, así es como se ve mejor, congelada igual que tu pecho”- @nikopulidys

“Que bueno que te dediques a la publiciad, así te PODER RETIRAR DE UNA VEZ DE LA SELECCIÓN” - @ozlde

“Y por qué el anuncio no está en ESPAÑOL? Café COLOMBIANO, exjugador COLOMBIANO y anuncio en inglés? Que falta de pertenencia” - @Sebasti46800553

“Hahahahahaha, Juan Valdez es diabólico, café frío hahahahaha” - @Soy_elfranco