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El colombiano Álvaro Montero se lleva toda la atención de la prensa Argentina tras la victoria de Boca Juniors en Copa Argentina: “Gigantero”

El portero ha jugado 12 partidos con la camiseta del equipo Xeneize que en la Liga Argentina es octavo y está en cuartos de final de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana

La atajada de Montero a Silvero abrió una polémica por un posible adelantamiento y reavivó el debate sobre la Regla 14 en los penales - crédito FOTOBAIRES/Juan Jose Garcia
La atajada de Montero a Silvero abrió una polémica por un posible adelantamiento y reavivó el debate sobre la Regla 14 en los penales - crédito FOTOBAIRES/Juan Jose Garcia
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Boca eliminó a Vélez por penales y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina tras empatar 0-0 en los 90 minutos en el estadio Mario Alberto Kempes, un cruce que quedó marcado por la redención de Álvaro Montero: cometió el penal del final, el remate dio en el palo y luego atajó dos disparos en la tanda para sellar el 4-3 y citarse con Racing.

El dato decisivo llegó en la última jugada del partido. Vélez tuvo una contra, Simón Escobar enganchó ante la salida del arquero colombiano y Montero le cometió penal. Dilan Godoy ejecutó, el guardameta fue hacia el otro lado y la pelota pegó en el palo derecho.

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Después del partido, Montero habló sobre la infracción cometida en el cierre. “Fue una jugada en la que tenía toda la ventaja el jugador de ellos. Son decisiones que uno toma y lo primero que uno piensa es que no te conviertan. También hubo errores que no hay que cometer”, dijo en la transmisión del partido.

Boca eliminó a Vélez por penales y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina tras el 0-0 en el estadio Mario Alberto Kempes - crédito El Gráfico
Boca eliminó a Vélez por penales y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina tras el 0-0 en el estadio Mario Alberto Kempes - crédito El Gráfico

El arquero también reconoció el peso del fallo de Godoy desde los doce pasos. “Ese palo nos dio vida”, afirmó. Luego añadió: “Más allá de eso jugamos un muy buen partido, con un muy buen rival. Pienso que tuvimos bastantes situaciones para convertir y ellos la más clara la tuvieron en el minuto 90 con el penal”.

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En la definición desde los doce pasos Montero contuvo los remates de Elías Gómez y Thiago Silvero. Esa actuación convirtió al arquero de 31 años en la figura central de la noche y sostuvo la clasificación del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

El Diario Olé en su portada del jueves 3 de septiembre puso una foto grande del guardameta atajando el penal que le dio la serie a Boca y con un juego de palabras, definiendo la actuación de Alvaro Montero: “Gigantero.

Olé destacó la actuación de Álvaro Montero en la serie de penales y lo definió con el juego de palabras “Giganteiro”. - crédito Olé
Olé destacó la actuación de Álvaro Montero en la serie de penales y lo definió con el juego de palabras “Giganteiro”. - crédito Olé

El canal TyC Sports en su página web calificó al portero de la selección Colombia con 9 puntos, destacando su papel como ‘atajapenales’: “Colosal lo del colombiano. Realmente extraordinario. ¡Salvó un flor de quilombo! Boca sigue en Copa Sudamericana y en Copa Argentina gracias a él. Siempre es decisivo tener un atajador de penales".

El otro colombiano del encuentro, Sebastián Villa fue mal calificado con apenas 5.5: “Arrancó bien, con mucho desequilibrio por la banda izquierda, pero de a poco se fue diluyendo. Terminó sin gravitar y se fue reemplazado por Flores”.

La atajada a Silvero dejó una polémica sobre un posible adelantamiento del arquero colombiano. Citado por Clarín, el debate se concentró en la posición del pie izquierdo de Montero en el instante del remate: desde un ángulo parecía estar sobre la línea; desde otro, unos milímetros por delante.

Álvaro Montero cometió el penal en la última jugada, pero Dilan Godoy estrelló su remate en el palo y dejó con vida a Boca - crédito Clarín
Álvaro Montero cometió el penal en la última jugada, pero Dilan Godoy estrelló su remate en el palo y dejó con vida a Boca - crédito Clarín

El diario recordó que la Regla 14 establece que, al momento de la ejecución, el arquero debe tener al menos una parte de uno de sus pies en contacto con la línea de meta, alineada verticalmente con ella o por detrás. La norma no exige que los dos pies estén sobre la línea, pero sí prohíbe que ambos estén completamente por delante cuando el pateador impacta la pelota.

Estos serán los próximos partidos de Álvaro Montero con Boca Juniors

Boca pagó USD 4.000.000 a Vélez por la ficha del arquero colombiano. En lo inmediato, el equipo afrontará una seguidilla de tres partidos en 10 días: visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por el Torneo Clausura, recibirá a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Sudamericana y volverá a ser local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, antes de la revancha con el conjunto paulista.

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