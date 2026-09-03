Él es alias Ósmer, el cabecilla del Tren de Aragua que habría coordinado desde la cárcel el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá

El cadáver de Kevin Ángel, al parecer, fue hallado incinerado en un lote baldío en el barrio Tintal, de la localidad de Kennedy - crédito X

Guardar

La investigación por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá apunta a alias Ósmer, señalado como jefe financiero de una estructura del Tren de Aragua que opera en el sur de la capital.

Según información conocida por El Tiempo, el hombre habría sido el ‘cerebro’ detrás de la logística para perpetrar en crimen en la capital del país, pese a permanecer recluido en una cárcel de La Dorada, en Caldas.

PUBLICIDAD

La Fiscalía anunció la captura de ocho integrantes de la organización a los que atribuye los seguimientos contra el docente y el ataque que terminó con su muerte. El caso tomó relevancia porque las autoridades sostienen que Ángel buscaba impedir que sus estudiantes fueran reclutados por redes criminales.

El profesor Kevin Santiago Ángel fue asesinado el 20 de mayo en Bogotá, luego de que una mujer conocida como alias Alondra presuntamente lo llevara hasta una vivienda donde lo esperaban dos hombres armados. La Fiscalía considera que el crimen respondió a las actividades del docente para prevenir la criminalidad y el narcomenudeo entre niños y adolescentes.

PUBLICIDAD

Alias Ósmer estaba preso desde octubre de 2025

La Fiscalía sostiene que alias Ósmer coordinó desde la cárcel Doña Juana de La Dorada la logística del crimen contra Kevin Santiago Ángel - crédito Composición fotográfica: X, Noticias Caracol/YouTube

El señalado cabecilla fue identificado como Ósmer Josué Castillo Urbaneja, un venezolano de 30 años conocido con el alias de Ósmer. Según el diario nacional, desde octubre de 2025 permanece recluido en la cárcel Doña Juana, en La Dorada.

Pese a su reclusión, los investigadores creen que el jefe financiero mantuvo capacidad para ordenar acciones criminales. La información recopilada por las autoridades apunta a que habría coordinado el asesinato del docente desde el penal.

La Fiscalía y la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional le seguían la pista desde al menos 2023. Actualmente, el hombre es indagado por 19 hechos relacionados con homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes.

PUBLICIDAD

El medio también estableció que alias Ósmer era considerado la mano derecha de alias Giovanny, descrito como principal cabecilla de la estructura instalada en el sector conocido como la 38, en Kennedy.

En una audiencia por concierto para delinquir, la Fiscalía lo ubicó como responsable de recoger el dinero de las extorsiones. También señaló que recibía instrucciones de alias Giovanny y las transmitía a otros miembros de la organización.

La Fiscalía relacionó el asesinato de Kevin Santiago Ángel con su trabajo para impedir el reclutamiento criminal y el narcomenudeo entre niños y adolescentes en Bogotá - créditos red social X | CMPR - Centro de Memoria Paz y Reconciliación / Facebook

El organismo judicial indicó que el acusado distribuía cocaína y bazuco en localidades del sur de Bogotá. En ese expediente, la Fiscalía sostuvo que, tras su captura, habría continuado con actividades delictivas desde prisión.

PUBLICIDAD

Las autoridades también lo vinculan con otro asesinato en Bosa

Alias Ósmer aparece relacionado con otros expedientes de homicidio. Uno de ellos corresponde al caso de Cristian David Monroy Ortiz, quien fue torturado en el hotel Los Potrillos y luego asesinado en una zona rural de Bosa.

Según información conocida por El Tiempo, entre los detenidos por el crimen de Ángel figuran Emiro Emanuel Nieves Morgado, Arístides José Mendoza Rodríguez, Edwin Vizkabith Herrera Martínez y Frayner Eduardo Vásquez Ramos.

La lista difundida por el diario incluye además a Gacelis Nairobid Mina, Luis Alberto Camejo González y Raúl Antonio Pérez Pérez. La Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

PUBLICIDAD

En cuanto a alias Ósmer, las autoridades pedirán revisar su situación carcelaria. La medida surge ante los elementos que, según la investigación, lo conectan con la coordinación del ataque contra el profesor.

La Fiscalía relacionó el crimen con el trabajo social del docente

Las autoridades sostienen que el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel fue desmembrado y abandonado en un botadero de escombros tras el homicidio - crédito X

Ángel tenía 31 años y trabajaba en el colegio Santiago de las Atalayas, ubicado en la localidad de Bosa. Su labor incluía proyectos dirigidos a prevenir la vinculación de menores con actividades ilegales.

La Fiscalía sostuvo que el Tren de Aragua veía al profesor como una persona que perjudicaba sus intereses ilícitos en la zona. El organismo indicó que sus iniciativas generaban incomodidad dentro de la estructura criminal.

PUBLICIDAD

“El Tren de Aragua consideraba a la víctima como un actor que afectaba sus intereses ilícitos”, señaló la Fiscalía. La entidad agregó que las actividades sociales de Ángel estaban orientadas a impedir la criminalidad y el comercio minorista de drogas.

La última comunicación del docente con su madre ocurrió a las 6:20 p. m. del miércoles 20 de mayo. Ángel escribió que estaba en un gimnasio de la cadena SmartFit, en el barrio Gran Colombiano, de la localidad de Kennedy.

De acuerdo con la reconstrucción de las autoridades, una mujer identificada como alias Alondra habría actuado como señuelo para llevar al profesor a una casa. Allí lo habrían esperado los dos hombres que le dispararon.

PUBLICIDAD

Las autoridades sostienen que el cuerpo fue desmembrado tras el homicidio. Luego, los responsables lo habrían sacado en una maleta y abandonado en un botadero de escombros.