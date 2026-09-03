Colombia

Cayó ‘La Puerca’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra que participó en diálogos con el Gobierno Petro: Abelardo de la Espriella había reactivado orden de captura en su contra

El operativo contra Daniel Bravo Arias se desarrolló en Guachaca, zona rural de Santa Marta; estaba incluido entre los más buscados en Magdalena

- crédito Defensoría del Pueblo/Fuerzas Militares de Colombia
- crédito Defensoría del Pueblo/Fuerzas Militares de Colombia
Guardar

Luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la reactivación de órdenes de captura contra varios integrantes de grupos armados ilegales que se encontraban en procesos de paz con la anterior administración nacional, las autoridades reportaron la primera captura en contra de las estructuras armadas del país.

Se trata de Daniel Bravo Arias, conocido como alias La Puerca o Comando 30, uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) o Los Pachenca.

PUBLICIDAD

Según el reporte oficial, la detención del líder del grupo armado se produjo en el sector de Puerto Nuevo, jurisdicción de Guachaca de Santa Marta, en un operativo coordinado entre la Policía Metropolitana de Santa Marta y el Gaula, así como el Ejército Nacional de Colombia.

Cartel Lo Más Buscados en Santa Marta - crédito Policía Nacional
Cartel Lo Más Buscados en Santa Marta - crédito Policía Nacional

Bravo Arias figuraba en un cartel de los más buscados divulgado por la Policía en el departamento de Magdalena. Las autoridades ofrecían recompensas de hasta $20 millones por información que permitiera con su ubicación.

La gobernadora del Magdalena Margarita Guerra presentó la captura como parte de la ofensiva contra las organizaciones criminales del departamento. “Nuevo duro golpe contra el crimen organizado en el Magdalena”, afirmó la mandataria en una publicación hecha en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

A su vez, la mandataria departamental añadió que “este es un resultado contundente contra las estructuras criminales que pretenden alterar la tranquilidad de nuestro territorio”.

Del mismo modo, Guerra reiteró el compromiso de la fuerza pública para continuar con los operativos contra las organizaciones armadas que atemorizan a la región. “Seguimos trabajando de manera coordinada con la fuerza pública para fortalecer la seguridad y proteger a los magdalenenses. ¡En el Magdalena no hay espacio para quienes amenazan la paz de nuestra gente!”, puntualizó.

- crédito @mmarguiguerra/X
- crédito @mmarguiguerra/X

Perfil criminal

Daniel Bravo Arias, alias La Puerca o Comando 30, figura como un objetivo de alto valor para la fuerza pública por su papel histórico dentro de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, la estructura heredera de Los Pachenca.

Según informes oficiales, este sujeto custodiaba la Troncal del Caribe, un corredor señalado como clave para la salida de cargamentos de narcotráfico, el contrabando y el repliegue táctico hacia la parte alta de la Sierra Nevada.

Las autoridades lo investigan también por dinamizar el cobro de “vacunas” y cuotas extorsivas impuestas de forma sistemática a comerciantes, transportadores, finqueros y empresarios turísticos de la región costera.

A ese cuadro se suma su presunta participación en la cadena de distribución de estupefacientes y en el cobro de impuestos o gramajes a redes de producción. Esa combinación de funciones, según los requerimientos vigentes, lo conectaba tanto con las rentas ilícitas de la organización como con su operación territorial.

No obstante, una cuenta de X dedicada a divulgar noticias sobre ese grupo armado había notificado que Daniel Bravo ya no hacía parte de la organización, aunque sí estuvo involucrado en algunas acciones con ellos.

- crédito @delaespriella_style - Raul Arboleda/AFP
- crédito @delaespriella_style - Raul Arboleda/AFP

Vocero de las Acsn en proceso de paz

De acuerdo con la investigación oficial, Daniel Bravo Arias integró el grupo de representantes de las Acsn en los acercamientos de diálogos que tuvo esa organización ilegal con el gobierno Petro.

Esa condición dejó en suspenso la orden judicial en su contra. No obstante, ese escenario cambió tras la llegada de la administración de Abelardo de la Espriella, que decidió finalizar este espacio de diálogo y revocar la designación de voceros, por lo que el requerimiento volvió a quedar vigente.

Tras la orden del Ejecutivo, la Fiscalía General de la Nación anunció la reactivación de las órdenes de captura contra 46 exmiembros representantes de las estructuras armadas.

FOTO DE ARCHIVO. Fachada de la sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá, Colombia, 24 de marzo, 2023. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Fachada de la sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá, Colombia, 24 de marzo, 2023. REUTERS/Luisa González

Entre ellas se destacan el Estado Mayor de Bloques y Frentes (liderada por Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarca), Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) y las Acsn.

La detención de Bravo Arias lo convirtió en el primer integrante de ese grupo de voceros capturado tras el cambio de política del Ejecutivo, así como uno de los primeros resultados visibles de la nueva ofensiva contra esa estructura en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Temas Relacionados

Alias La PuercaSanta MartaAutodefensas Conquistadores de la Sierra NevadaOrdenes de capturaDiálogos de PazColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Video captó el momento en que un hombre realizaba extraños movimientos con una mujer en una embarcación en Guatapé: “Se está comiendo un bagre”

El registro muestra a una mujer recostada con las piernas elevadas y a un hombre que realiza movimientos sobre su cuerpo dentro de una lancha

Video captó el momento en que un hombre realizaba extraños movimientos con una mujer en una embarcación en Guatapé: “Se está comiendo un bagre”

Ministerio de Defensa confirmó la captura en Bogotá de alias Brayan, presunto integrante de la estructura de alias Calarcá

Según la cartera, el operativo forma parte de una ofensiva contra grupos armados y afectó a una estructura señalada por crímenes recientes en Huila

Ministerio de Defensa confirmó la captura en Bogotá de alias Brayan, presunto integrante de la estructura de alias Calarcá

Cómo hacer para que su recibo de la luz no le llegue más caro: pagará recargo si excede en más de 10% su meta de consumo

El Gobierno nacional puso en marcha un plan de uso eficiente que aplica un cobro adicional sobre los kilovatios por encima del umbral asignado a cada vivienda cuando se sobrepasa la cuota establecida

Cómo hacer para que su recibo de la luz no le llegue más caro: pagará recargo si excede en más de 10% su meta de consumo

Nicolás Arrieta cuestionó a Kika Nieto por proponer estudiar con inteligencia artificial: “Esto es estupidez real”

El creador de contenido rechazó que estas herramientas sustituyan la formación profesional y alertó que pueden ofrecer información errónea

Nicolás Arrieta cuestionó a Kika Nieto por proponer estudiar con inteligencia artificial: “Esto es estupidez real”

Bogotá podría sufrir un apagón por el Fenómeno del Niño, advirtió el alcalde Carlos Fernando Galán: “Existe el riesgo”

El alcalde aclaró que la alerta no habla de una falta inmediata de luz, sino de una capacidad insuficiente en la infraestructura que lleva energía a la región central

Bogotá podría sufrir un apagón por el Fenómeno del Niño, advirtió el alcalde Carlos Fernando Galán: “Existe el riesgo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta cuestionó a Kika Nieto por proponer estudiar con inteligencia artificial: “Esto es estupidez real”

Nicolás Arrieta cuestionó a Kika Nieto por proponer estudiar con inteligencia artificial: “Esto es estupidez real”

El Festival Cordillera espera 78.000 personas: estas son las sorpresas de la versión 2026

Así habría reaccionado Feid al video de Karol G junto a Bruno Mars: “Tenías tu guardado mientras yo estaba de gira”

Nuevo escándalo por manejo de las empresas y bienes de Yeison Jiménez: la madre y la hermana del cantante elevaron denuncia ante la Fiscalía

Él es Steban Aristizábal, mandatario de Buenavista, Quindío, destacado como el alcalde más guapo de Colombia: “Le he sacado mucho provecho a la noticia”

Deportes

El colombiano Jorge Carrascal fue la gran figura del Flamengo, y así lo calificó la prensa brasileña: “El mejor del campo”

El colombiano Jorge Carrascal fue la gran figura del Flamengo, y así lo calificó la prensa brasileña: “El mejor del campo”

Dos de los jugadores traídos por Fabián Bustos a Millonarios salieron lesionados del clásico: uno tuvo que irse en ambulancia

James Rodríguez realizó campaña para promocionar café frío y en redes sociales no le perdonaron: “Congelada igual que tu pecho”

El colombiano Álvaro Montero se lleva toda la atención de la prensa Argentina tras la victoria de Boca Juniors en Copa Argentina: “Gigantero”

Richard Ríos fue presentando en el Al Ittihad: estos son los futbolistas colombianos que pasaron por la liga árabe