Cayó ‘La Puerca’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra que participó en diálogos con el Gobierno Petro: Abelardo de la Espriella había reactivado orden de captura en su contra

- crédito Defensoría del Pueblo/Fuerzas Militares de Colombia

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Luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la reactivación de órdenes de captura contra varios integrantes de grupos armados ilegales que se encontraban en procesos de paz con la anterior administración nacional, las autoridades reportaron la primera captura en contra de las estructuras armadas del país.

Se trata de Daniel Bravo Arias, conocido como alias La Puerca o Comando 30, uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) o Los Pachenca.

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Según el reporte oficial, la detención del líder del grupo armado se produjo en el sector de Puerto Nuevo, jurisdicción de Guachaca de Santa Marta, en un operativo coordinado entre la Policía Metropolitana de Santa Marta y el Gaula, así como el Ejército Nacional de Colombia.

Cartel Lo Más Buscados en Santa Marta - crédito Policía Nacional

Bravo Arias figuraba en un cartel de los más buscados divulgado por la Policía en el departamento de Magdalena. Las autoridades ofrecían recompensas de hasta $20 millones por información que permitiera con su ubicación.

La gobernadora del Magdalena Margarita Guerra presentó la captura como parte de la ofensiva contra las organizaciones criminales del departamento. “Nuevo duro golpe contra el crimen organizado en el Magdalena”, afirmó la mandataria en una publicación hecha en su cuenta de X.

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A su vez, la mandataria departamental añadió que “este es un resultado contundente contra las estructuras criminales que pretenden alterar la tranquilidad de nuestro territorio”.

Del mismo modo, Guerra reiteró el compromiso de la fuerza pública para continuar con los operativos contra las organizaciones armadas que atemorizan a la región. “Seguimos trabajando de manera coordinada con la fuerza pública para fortalecer la seguridad y proteger a los magdalenenses. ¡En el Magdalena no hay espacio para quienes amenazan la paz de nuestra gente!”, puntualizó.

- crédito @mmarguiguerra/X

Perfil criminal

Daniel Bravo Arias, alias La Puerca o Comando 30, figura como un objetivo de alto valor para la fuerza pública por su papel histórico dentro de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, la estructura heredera de Los Pachenca.

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Según informes oficiales, este sujeto custodiaba la Troncal del Caribe, un corredor señalado como clave para la salida de cargamentos de narcotráfico, el contrabando y el repliegue táctico hacia la parte alta de la Sierra Nevada.

Las autoridades lo investigan también por dinamizar el cobro de “vacunas” y cuotas extorsivas impuestas de forma sistemática a comerciantes, transportadores, finqueros y empresarios turísticos de la región costera.

A ese cuadro se suma su presunta participación en la cadena de distribución de estupefacientes y en el cobro de impuestos o gramajes a redes de producción. Esa combinación de funciones, según los requerimientos vigentes, lo conectaba tanto con las rentas ilícitas de la organización como con su operación territorial.

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No obstante, una cuenta de X dedicada a divulgar noticias sobre ese grupo armado había notificado que Daniel Bravo ya no hacía parte de la organización, aunque sí estuvo involucrado en algunas acciones con ellos.

- crédito @delaespriella_style - Raul Arboleda/AFP

Vocero de las Acsn en proceso de paz

De acuerdo con la investigación oficial, Daniel Bravo Arias integró el grupo de representantes de las Acsn en los acercamientos de diálogos que tuvo esa organización ilegal con el gobierno Petro.

Esa condición dejó en suspenso la orden judicial en su contra. No obstante, ese escenario cambió tras la llegada de la administración de Abelardo de la Espriella, que decidió finalizar este espacio de diálogo y revocar la designación de voceros, por lo que el requerimiento volvió a quedar vigente.

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Tras la orden del Ejecutivo, la Fiscalía General de la Nación anunció la reactivación de las órdenes de captura contra 46 exmiembros representantes de las estructuras armadas.

FOTO DE ARCHIVO. Fachada de la sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá, Colombia, 24 de marzo, 2023. REUTERS/Luisa González

Entre ellas se destacan el Estado Mayor de Bloques y Frentes (liderada por Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarca), Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) y las Acsn.

La detención de Bravo Arias lo convirtió en el primer integrante de ese grupo de voceros capturado tras el cambio de política del Ejecutivo, así como uno de los primeros resultados visibles de la nueva ofensiva contra esa estructura en la Sierra Nevada de Santa Marta.