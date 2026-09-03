Él es Steban Aristizábal, mandatario de Buenavista, Quindío, destacado como el alcalde más guapo de Colombia: “Le he sacado mucho provecho a la noticia”

Desde que se hizo viral recibe comentarios sobre visitar el municipio solo porque él lo pide - crédito @stebanaristi7/IG

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Un video de turismo grabado para ayudar a un municipio golpeado por un terremoto terminó convirtiendo a Jhon Steban Aristizábal Rendón, alcalde de Buenavista, Quindío, en el personaje político más comentado de las redes sociales colombianas en las últimas semanas de agosto de 2026.

El fenómeno tiene un origen preciso: el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto, con epicentro en el Chocó, afectó también al Quindío y al Valle del Cauca.

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Como otros mandatarios de la región, Aristizábal grabó mensajes invitando a los colombianos a no cancelar sus planes turísticos y a visitar el municipio para reactivar su economía. Lo que no calculó fue la reacción.

El video que nadie vio como campaña turística

Mientras el alcalde hablaba con seriedad sobre cafés, restaurantes, hoteles y parques temáticos que seguían operando con normalidad, miles de usuarias se concentraron en otro detalle: su rostro, su barba y su presencia en cámara. Los comentarios se multiplicaron y el apodo llegó solo: “el alcalde más guapo de Colombia”.

Steban Aristizábal fue blanco de comentarios positivos de parte de los internautas que lo elogiaron por su apariencia física - crédito @stebanaristi7/IG

El propio nombre del municipio alimentó las bromas. Decenas de internautas jugaron con la expresión “buena vista” y aseguraron que acababan de encontrar una razón adicional para visitar la cordillera quindiana.

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Quién es el alcalde detrás del fenómeno viral

Aristizábal nació en Armenia, Quindío. Es abogado con especialización en Derecho Administrativo y llegó a la política local como concejal de Buenavista durante el periodo 2020-2023, donde también presidió el Concejo Municipal.

En las elecciones territoriales de octubre de 2023 se presentó por la agrupación Es el Momento de la Gente y obtuvo 1.007 votos, el 50,93% de los sufragios válidos, suficientes para derrotar a su contrincante Arturo Andrés Londoño Velásquez, quien alcanzó 700 votos. Asumió el cargo el 1 de enero de 2024 para el periodo 2024-2027.

Los seguidores del alcalde reafirman que su apariencia física llama la atención y por eso visitarán el municipio - crédito @stebanaristi7/IG

Recientemente, Aristizábal estuvo como invitado en la emisora Tropicana donde se refirió a los comentarios que recibió cuando se hizo viral no precisamente por pedir ayuda para su municipio tras el sismo del 10 de agosto,sino por su apariencia física.

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Comentarios en redes como “Gobiérneme, ese alcalde...”; “Definitivamente que Buena Vista tiene ese alcalde” y algunos afirmando que visitarían el municipio por el alcalde, llamaron la atención, por lo que respondió qué opinaba de estas reacciones.

“Bueno, el propósito real no era hacernos virales por los elogios y de verdad que los recibo de la mejor manera y con mucha humildad. El propósito era viralizar a Buenavista, pero también aprovechamos las noticias para contarle a la gente dónde estamos ubicados y que Buenavista aparezca en el mapa”, afirmó en la emisora.

Steban Aristizábal es considerado por sus seguidores como uno de los alcaldes más guapos del país - crédito @stebanaristi7/IG

Según dijo, estos comentarios de una u otra manera sirven porque la gente conoció que en el Quindío hay un pueblo con muchos atractivos, “entonces, yo le he sacado mucho provecho a la noticia y lo que he hecho es promocionar este destino tan bonito”.

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Buenavista, el municipio que ganó visibilidad sin proponérselo

Conocido como “El Mirador del Quindío” por su ubicación en las montañas y las vistas panorámicas que ofrece sobre el departamento, Buenavista combina parapente, senderismo en el Cerro de las Tres Cruces y turismo cafetero. La terraza del Café San Alberto, uno de los más premiados del país, permite tomar un sorbo con la cordillera de fondo.

El mandatario aprovechó la atención inesperada para insistir en su mensaje original: visitar los establecimientos locales —cafés, restaurantes, hoteles y parques temáticos— es la forma más directa de apoyar a las familias que dependen del turismo tras el sismo.

El título de “alcalde más guapo de Colombia” no proviene de ningún concurso ni jurado. Pero el efecto colateral fue real: Buenavista pasó de ser un destino poco conocido a estar en el radar de los viajeros colombianos de cara a las próximas temporadas vacacionales.

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