Colombia

Él es Steban Aristizábal, mandatario de Buenavista, Quindío, destacado como el alcalde más guapo de Colombia: “Le he sacado mucho provecho a la noticia”

El mandatario local aseguró que el objetivo era dar a conocer el municipio que dirige, los atractivos turísticos, cultura, pero tuvo un efecto colateral gracias a su apariencia física

---
Desde que se hizo viral recibe comentarios sobre visitar el municipio solo porque él lo pide - crédito @stebanaristi7/IG
Guardar

Un video de turismo grabado para ayudar a un municipio golpeado por un terremoto terminó convirtiendo a Jhon Steban Aristizábal Rendón, alcalde de Buenavista, Quindío, en el personaje político más comentado de las redes sociales colombianas en las últimas semanas de agosto de 2026.

El fenómeno tiene un origen preciso: el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto, con epicentro en el Chocó, afectó también al Quindío y al Valle del Cauca.

PUBLICIDAD

Como otros mandatarios de la región, Aristizábal grabó mensajes invitando a los colombianos a no cancelar sus planes turísticos y a visitar el municipio para reactivar su economía. Lo que no calculó fue la reacción.

El video que nadie vio como campaña turística

Mientras el alcalde hablaba con seriedad sobre cafés, restaurantes, hoteles y parques temáticos que seguían operando con normalidad, miles de usuarias se concentraron en otro detalle: su rostro, su barba y su presencia en cámara. Los comentarios se multiplicaron y el apodo llegó solo: “el alcalde más guapo de Colombia”.

Steban Aristizábal fue blanco de comentarios positivos de parte de los internautas que lo elogiaron por su apariencia física - crédito @stebanaristi7/IG

El propio nombre del municipio alimentó las bromas. Decenas de internautas jugaron con la expresión “buena vista” y aseguraron que acababan de encontrar una razón adicional para visitar la cordillera quindiana.

PUBLICIDAD

Quién es el alcalde detrás del fenómeno viral

Aristizábal nació en Armenia, Quindío. Es abogado con especialización en Derecho Administrativo y llegó a la política local como concejal de Buenavista durante el periodo 2020-2023, donde también presidió el Concejo Municipal.

En las elecciones territoriales de octubre de 2023 se presentó por la agrupación Es el Momento de la Gente y obtuvo 1.007 votos, el 50,93% de los sufragios válidos, suficientes para derrotar a su contrincante Arturo Andrés Londoño Velásquez, quien alcanzó 700 votos. Asumió el cargo el 1 de enero de 2024 para el periodo 2024-2027.

---
Los seguidores del alcalde reafirman que su apariencia física llama la atención y por eso visitarán el municipio - crédito @stebanaristi7/IG

Recientemente, Aristizábal estuvo como invitado en la emisora Tropicana donde se refirió a los comentarios que recibió cuando se hizo viral no precisamente por pedir ayuda para su municipio tras el sismo del 10 de agosto,sino por su apariencia física.

Comentarios en redes como “Gobiérneme, ese alcalde...”; “Definitivamente que Buena Vista tiene ese alcalde” y algunos afirmando que visitarían el municipio por el alcalde, llamaron la atención, por lo que respondió qué opinaba de estas reacciones.

“Bueno, el propósito real no era hacernos virales por los elogios y de verdad que los recibo de la mejor manera y con mucha humildad. El propósito era viralizar a Buenavista, pero también aprovechamos las noticias para contarle a la gente dónde estamos ubicados y que Buenavista aparezca en el mapa”, afirmó en la emisora.

---
Steban Aristizábal es considerado por sus seguidores como uno de los alcaldes más guapos del país - crédito @stebanaristi7/IG

Según dijo, estos comentarios de una u otra manera sirven porque la gente conoció que en el Quindío hay un pueblo con muchos atractivos, “entonces, yo le he sacado mucho provecho a la noticia y lo que he hecho es promocionar este destino tan bonito”.

Buenavista, el municipio que ganó visibilidad sin proponérselo

Conocido como “El Mirador del Quindío” por su ubicación en las montañas y las vistas panorámicas que ofrece sobre el departamento, Buenavista combina parapente, senderismo en el Cerro de las Tres Cruces y turismo cafetero. La terraza del Café San Alberto, uno de los más premiados del país, permite tomar un sorbo con la cordillera de fondo.

El mandatario aprovechó la atención inesperada para insistir en su mensaje original: visitar los establecimientos locales —cafés, restaurantes, hoteles y parques temáticos— es la forma más directa de apoyar a las familias que dependen del turismo tras el sismo.

El título de “alcalde más guapo de Colombia” no proviene de ningún concurso ni jurado. Pero el efecto colateral fue real: Buenavista pasó de ser un destino poco conocido a estar en el radar de los viajeros colombianos de cara a las próximas temporadas vacacionales.

Temas Relacionados

Steban AristizábalBuenavista QuindíoAlcalde ViralColombia-EntretenimientoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el documento en el que Ilva Myram Hoyos, nueva Ministra de Educación, había expresado su desacuerdo con la “ideología de género”: “Niega la diferencia y la reciprocidad entre el hombre y la mujer”

La nueva funcionaria sostuvo que para una paz estable y duradera se debe reconocer y respetar la dignidad humana de la población en general

Este es el documento en el que Ilva Myram Hoyos, nueva Ministra de Educación, había expresado su desacuerdo con la “ideología de género”: “Niega la diferencia y la reciprocidad entre el hombre y la mujer”

Así reaccionaron los políticos de oposición al nombramiento de Ilva Myriam Hoyos en el Ministerio de Educación: “Escuela antiderechos de Alejandro Ordóñez”

La exprocuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia asumirá en reemplazo de Viviane Morales, quien renunció al cargo por motivos familiares

Así reaccionaron los políticos de oposición al nombramiento de Ilva Myriam Hoyos en el Ministerio de Educación: “Escuela antiderechos de Alejandro Ordóñez”

Nuevo escándalo por manejo de las empresas y bienes de Yeison Jiménez: la madre y la hermana del cantante elevaron denuncia ante la Fiscalía

Modificaciones en la representación legal de sociedades, movimientos de participaciones accionarias y operaciones económicas no autorizadas abren nuevamente el debate ocho meses después de la muerte del artista en un accidente aéreo en Boyacá

Nuevo escándalo por manejo de las empresas y bienes de Yeison Jiménez: la madre y la hermana del cantante elevaron denuncia ante la Fiscalía

El colombiano Álvaro Montero se lleva toda la atención de la prensa Argentina tras la victoria de Boca Juniors en Copa Argentina: “Gigantero”

El portero ha jugado 12 partidos con la camiseta del equipo Xeneize que en la Liga Argentina es octavo y está en cuartos de final de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana

El colombiano Álvaro Montero se lleva toda la atención de la prensa Argentina tras la victoria de Boca Juniors en Copa Argentina: “Gigantero”

Abelardo de la Espriella anunció nuevos equipos de seguridad para cárcel a la que trasladaron peligrosos criminales: “Vamos a cerrarles todos los espacios”

El presidente anunció la entrega de detectores de metales, chalecos balísticos, cámaras corporales y drones para el pabellón de alta seguridad de Palogordo, en Girón

Abelardo de la Espriella anunció nuevos equipos de seguridad para cárcel a la que trasladaron peligrosos criminales: “Vamos a cerrarles todos los espacios”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Nuevo escándalo por manejo de las empresas y bienes de Yeison Jiménez: la madre y la hermana del cantante elevaron denuncia ante la Fiscalía

Nuevo escándalo por manejo de las empresas y bienes de Yeison Jiménez: la madre y la hermana del cantante elevaron denuncia ante la Fiscalía

Claudia Bahamón explicó en redes sus reiteradas ausencias en las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’: “Tuve un episodio cardiovascular”

Karina García reapareció con rosas y lágrimas tras la polémica por demeritar a una mascota por no ser de raza pura: “Ha sido muy duro todo esto”

Yina Calderón sorprendió en redes al revelar que inició un proceso de adopción para ser madre: “No le haga ese mal a un niño”

Netflix anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de ‘Medusa’: conozca los detalles de la trama

Deportes

El colombiano Álvaro Montero se lleva toda la atención de la prensa Argentina tras la victoria de Boca Juniors en Copa Argentina: “Gigantero”

El colombiano Álvaro Montero se lleva toda la atención de la prensa Argentina tras la victoria de Boca Juniors en Copa Argentina: “Gigantero”

Richard Ríos fue presentando en el Al Ittihad de Arabia Saudita: estos son los futbolistas colombianos que pasaron por la liga árabe

En video quedaron las reacciones de los jugadores de Millonarios a la salida de Fabián Bustos 24 horas antes del clásico: “No puede suceder”

Hincha de Santa Fe provocó a Leonardo Castro, figura de Millonarios tras el clásico capitalino: “¿Pa’ cuando el título internacional?”

Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios en el Clásico Capitalino por la Liga BetPlay 2026-II