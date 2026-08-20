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Gremio apartó del plantel profesional al colombiano Miguel Monsalve: esto dijo su padre a la prensa brasilera

El canterano de Independiente Medellín no la pasa bien en Brasil y fue enviado a entrenar con los juveniles del equipo de Porto Alegre

Miguel Monsalve desde que llegó a Gremio en 2024 ha jugado 63 partidos y ha marcado 7 goles - crédito Diego Vara/REUTERS
Miguel Monsalve desde que llegó a Gremio en 2024 ha jugado 63 partidos y ha marcado 7 goles - crédito Diego Vara/REUTERS
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El mediocampista Miguel Monsalve, canterano de Independiente Medellín y con proceso en la selección Colombia sub-20, fue apartado del plantel principal de Gremio y pasó a entrenarse en el centro de formación de Eldorado do Sul por “cuestiones técnicas y de composición del grupo”, una decisión que el club oficializó el martes y que abrió una defensa pública de su padre, que sostuvo que el futbolista “merece ser más valorizado” en un momento en que el equipo también busca negociarlo.

En la temporada actual, el colombiano jugó apenas 13 partidos y marcó un gol, sin asistencias. Su último encuentro fue el 23 de julio, en la derrota ante Bolívar como visitante por la Copa Sudamericana, cuando ingresó en el segundo tiempo y actuó durante 30 minutos.

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Según ge.globo, en la decisión también influyó que el jugador no aceptó propuestas recientes para salir del club. El medio brasileño informó que Monsalve ya no estaba en los planes del cuerpo técnico de Luís Castro y que la dirigencia pretende transferirlo.

-crédito @miguelmonsalve10/Instagram
Miguel Monsalve hizo parte de la Selección Colombia Sub-20 junto a Gustavo Puerta - crédito @miguelmonsalve10/Instagram

El club comunicó que el volante ofensivo pasará a trabajar en el Centro de Formación y Entrenamiento Presidente Hélio Dourado, sede de las categorías juveniles, mientras queda al margen del grupo principal. Desde aquel partido ante Bolívar, ni siquiera volvió a integrar una convocatoria.

Papá de Miguel Monsalve apunta contra los directivos de Gremio: “Merece ser más valorado”

En declaraciones a la publicación, Ramiro Monsalve dijo que respeta la decisión deportiva, pero cuestionó la gestión del caso de su hijo. “Respeto la decisión técnica de apartarlo, pero considero que la dirigencia, o quien haya decidido apartarlo, lo está administrando mal. Es un activo del club, no es un jugador costoso, y jamás recibió una sola queja por su comportamiento. Merece ser más valorado y recibir una oportunidad real. Tiene talento y capacidad”.

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Miguel Monsalve tuvo opciones de salir en el segundo semestre del 2026, que fueron descartadas por el entorno del jugador - crédito Diego Vara/REUTERS
Miguel Monsalve tuvo opciones de salir en el segundo semestre del 2026, que fueron descartadas por el entorno del jugador - crédito Diego Vara/REUTERS

Ramiro también defendió el compromiso cotidiano del futbolista y negó que una baja de rendimiento pueda asociarse a desinterés o falta de profesionalismo. “Hablo con conocimiento de causa: conozco a mi hijo mejor que nadie, su rutina y cuánto se esfuerza por mejorar, tanto en lo personal como en lo profesional. Cuenta con su propio nutricionista, realiza entrenamientos adicionales con un preparador físico y trabaja con un coach mental. Se cuida mucho, evita distracciones y es muy responsable con su profesión”.

El padre del jugador añadió que las oscilaciones en el nivel forman parte de la carrera de cualquier futbolista. “Puede haber momentos en que su rendimiento no esté en su punto máximo, pero eso no se debe a una falta de cuidado personal ni de voluntad, sino simplemente a que es un ser humano y el rendimiento fluctúa de forma natural”.

Monsalve llegó a Grêmio en julio de 2024 procedente de Independiente Medellín. Su contrato con el club de Porto Alegre se extiende hasta diciembre de 2028.

Miguel Monsalve
El jugador ha sido pedido a la selección Colombia por algunos periodistas - crédito @miguemonsalve10/Instagram

Ramiro recordó además un episodio de la etapa reciente del futbolista para reforzar su argumento sobre la conducta del mediocampista. “Cuando sufrió una lesión en el pie, viajó a Alemania por cuenta propia y con autorización del club para garantizar una recuperación adecuada y volver a estar disponible para el equipo”.

También remarcó que, a su juicio, el jugador todavía puede aportar. “Es un jugador joven, con mucho por aprender y mucho por aportar al plantel”. En el mismo mensaje, señaló que no fue casual que hubiera sido capitán de Independiente Medellín a los 20 años, algo que definió como una prueba de su profesionalismo y del respeto que siente por la institución y por su profesión.

La nota oficial del club se limitó a explicar que la medida respondió a “cuestiones técnicas y de composición del grupo principal”, sin detallar plazos ni condiciones para una eventual reincorporación.

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