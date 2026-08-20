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Margarita Ortega anunció su salida de Canal 1 Noticias: “No tengo nada que ver con la firma”

A través de sus redes sociales, la caleña confirmó que a partir de la fecha se desvincula del noticiero del que fue presentadora desde abril de 2025, en medio de rumores de insolvencia económica

La presentadora anunció que a partir de este 19 de agosto se encontraba desvinculada del noticiero que venía presentando desde abril de 2025 - crédito @margaritamariaortega/Instagram

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La presentadora Margarita Ortega sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al anunciar que no iba a seguir formado parte de Canal 1 Noticias, el noticiero emitido por Canal 1, a partir de este miércoles 19 de agosto de 2026.

La caleña hizo el anuncio con un corto video difundido en su cuenta de Instagram. “Hola, mis corazones bonitos. Hoy paso por aquí para contarles en primicia que, a partir de hoy, de esta fecha, estoy absolutamente desvinculada del Canal Uno. No tengo nada que ver con la firma Canal Uno Noticias. No presento el noticiero, y bueno, muy pronto les estaré contando cuáles son mis nuevos proyectos que ya llegan. Un abrazo”, expresó en la grabación.

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La presentadora Margarita Ortega prendió las alarmas entre sus seguidores tras una publicación en la que apareció hospitalizada - crédito @margaritamariaortega/Instagram
La presentadora afirmó que próximamente dará a conocer detalles de sus próximos proyectos - crédito @margaritamariaortega/Instagram

De este modo, Ortega se despide por segunda vez de Canal 1, a poco más de un año de su regreso. Previamente, formó parte del Noticiero CM&, donde condujo la sección principal del informativo. El 14 de noviembre de 2024 se emitió el último programa del reconocido noticiero, llevando a que protagonizara un momento que la conmovió hasta las lágrimas, ante las cámaras.

Tras el cierre del noticiero y el paso de Canal 1 a manos del grupo Prisa Media, Ortega se unió a Canal Capital, donde lideró un espacio de entrevistas llamado El Latido.

En abril de 2025, Canal 1 anunció oficialmente su regreso a través de las redes sociales, pasando a ser presentadora de Noticentro 1, la sección noticiosa del canal en su emisión principal de las 9:00 p. m., de lunes a viernes, cargo que mantuvo hasta la fecha de hoy.

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Cabe recordar que, aparte de su trabajo en el citado noticiero, Ortega dirige el pódcast Mujeres 50+, dirigido a mujeres de mediana edad y en el que aborda temas como menopausia, bienestar emocional, sexualidad, salud y reinvención profesional.

Los rumores alrededor de Canal 1

La revelación de la salida de Margarita Ortega de Canal 1 Noticias no sería la única y estaría motivada por dificultades económicas. Así se dio a conocer en las últimas horas desde las redes sociales de La Corona TV, programa de farándula de City TV conducido por Ariel Osorio. Y es que, a la salida de la caleña, se le sumaría la del director de noticias, Johan Avellaneda.

Según se dio a conocer en la publicación, Avellaneda cerró su ciclo al frente de la dirección del noticiero, cargo que asumió Alfonso Ospina, proveniente de Caracol Radio. Fue precisamente ese relevo en la línea de mando el que antecedió la partida de Ortega.

Citando fuentes cercanas al canal, el programa señaló que estas decisiones tienen como principal motivación lo que sería una situación operativa y económica compleja. “Reestructuración interna y ajustes de personal en diferentes áreas”, así como “dificultades en los compromisos de nómina y gastos de funcionamiento”, figuran entre los factores que rodean los cambios.

A esto se suman, según la misma fuente, negociaciones para el traslado de los estudios operativos del canal, actualmente ubicados en las instalaciones donde operaba previamente CM&, en Puente Aranda. La información apuntaría a obligaciones pendientes que superarían los 600 millones de pesos, mientras se busca una transición hacia una nueva sede para garantizar la continuidad de su transmisión.

Gustavo Petro se pronunció sobre el Canal 1
Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la situación del Canal 1, que según él ya no tiene contrato vigente - crédito @petrogustavo/X

Cabe señalar que en septiembre de 2025, el entonces presidente Gustavo Petro declaró que el contrato de concesión del Canal 1 llegó a su fin y anunció la apertura de una licitación para adjudicar el espectro electromagnético donde opera el canal.

La postura del mandatario chocó con la de Plural Comunicaciones, el consorcio concesionario, que argumentó que el contrato original —firmado en 2017 por diez años— se prorrogó automáticamente por una década adicional con la Ley 1978 de 2019, lo que extendería el vínculo hasta 2037. Dicha interpretación fue rechazada por el Ministerio TIC.

La disputa se enmarcó en un contexto de tensión mayor: la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a cargo de Cielo Rusinque, investigó a Canal 1 por una presunta integración empresarial no autorizada con Caracol Radio —propiedad de Prisa Radio—, que habría tomado el control de entre el 70% y el 90% de la parrilla del canal sin notificar a la entidad reguladora. Plural Comunicaciones calificó las investigaciones como “persecución sistemática contra la libertad de prensa”, mientras que la SIC sostuvo que se trató de una fusión de facto realizada al margen de la normativa vigente.

La superintendencia de Industria y Comercio le salió al paso al comunicado de Plural Comunicaciones, que maneja el Canal 1, por investigaciones adelantadas por la entidad - crédito @cielo_rusinque/X

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